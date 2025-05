Apex Fintech Solutions e ília Digital cooperam para revolucionar plataformas de investimento para instituições financeiras

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--A Apex Fintech Solutions Inc. ("Apex"), uma plataforma de lançamento de inovação para o ecossistema mundial de investimentos, anunciou uma aliança estratégica com a ília Digital ("ília"), líder inovadora em transformação digital e criação de tecnologia sob medida. Esta cooperação capacita instituições financeiras na América Latina e nos EUA a elevar suas ofertas com plataformas de investimento personalizadas, impulsionadas pela infraestrutura de vanguarda baseada em APIs da Apex AscendOS.

Esta cooperação combina a infraestrutura de investimento robusta e escalável da Apex com o profundo conhecimento da ília em criar experiências personalizadas para bancos e instituições financeiras. Clientes em comum irão se beneficiar do desenvolvimento otimizado da plataforma, do lançamento mais rápido no mercado e de funcionalidades de ponta, como incorporação de contas em tempo real, custódia e soluções de negociação internacional.

"A Apex AscendOS visa abrir caminho para o futuro da infraestrutura de investimentos mediante poderosas APIs. Com a ília Digital como nossa colaboradora, podemos criar experiências de investimento altamente especializadas para instituições financeiras que demandam soluções modernas", disse Connor Coughlin, Diretor Comercial da Apex Fintech Solutions. "A combinação do enfoque inovador da ília para desenvolver plataformas com a infraestrutura comprovada da Apex garante que nossos clientes estejam preparados para oferecer soluções de investimento integradas e escaláveis ​​a nível mundial."

Esta aliança permite que instituições financeiras proporcionem a seus usuários finais experiências de investimento personalizadas, ao integrar elementos-chave de infraestrutura, incluindo abertura de conta, financiamento, custódia e negociação, através do conjunto de tecnologia em tempo real da Apex AscendOS. Os serviços de desenvolvimento personalizados da ília Digital tem foco em fornecer plataformas que refletem as necessidades e objetivos exclusivos de cada instituição.

"Temos orgulho de cooperar com a Apex Fintech Solutions para levar soluções de investimento incomparáveis ​​a um crescente mercado de instituições que buscam modernizar suas ofertas", disse Emmanuel Orillard, Diretor Executivo da ília Digital. "O ecossistema de APIs da Apex AscendOS nos permite criar plataformas que não apenas aumentam a eficiência operacional, mas também propiciam opções de investimento inovadoras e específicas a cada região, para clientes na América Latina e nos EUA."

Principais características da cooperação:

Plataformas personalizadas para instituições financeiras: A ília Digital irá criar plataformas personalizadas e prontas para investimentos, personalizadas para satisfazer as distintas necessidades de instituições financeiras nos EUA e na América Latina, ajudando a expandir o alcance de mercado mediante serviços inovadores.

A ília Digital irá criar plataformas personalizadas e prontas para investimentos, personalizadas para satisfazer as distintas necessidades de instituições financeiras nos EUA e na América Latina, ajudando a expandir o alcance de mercado mediante serviços inovadores. Integração em tempo real da Apex AscendOS: Ao aproveitar as APIs da Apex AscendOS, as instituições financeiras obtêm acesso modular a serviços, desde incorporação de contas e ações fracionadas até soluções de negociação e custódia ao vivo, o que garante a integração e a escalabilidade sem inconvenientes.

Ao aproveitar as APIs da Apex AscendOS, as instituições financeiras obtêm acesso modular a serviços, desde incorporação de contas e ações fracionadas até soluções de negociação e custódia ao vivo, o que garante a integração e a escalabilidade sem inconvenientes. Maior flexibilidade e escalabilidade: Os clientes recebem soluções de vanguarda, elaboradas com a experiência da plataforma da ília, que operam em escala empresarial e, ao mesmo tempo, se adaptam às demandas de personalização regionais e específicas de cada negócio.

No centro desta cooperação está a Apex AscendOS, a principal plataforma de investimento em tempo real e baseada em nuvem da Apex. Desenvolvida especificamente para escalabilidade e flexibilidade, a Ascend permite que instituições financeiras criem experiências digitais de última geração, ao aproveitar APIs que oferecem funcionalidades essenciais, como configuração de contas, negociação e dados de custódia em tempo real.

Com a Apex AscendOS impulsionando o backend e a ília Digital adaptando as soluções de frontend, os clientes obtêm uma experiência de plataforma unificada e coesa que os capacita a atender melhor os investidores da próxima geração, tudo isto enquanto navegam pelas complexidades da infraestrutura internacional de investimentos.

Esta aliança reafirma a visão compartilhada da Apex e da ília de acelerar a transformação digital e expandir as oportunidades de investimento na América Latina e nos EUA. À medida que as instituições financeiras se deparam com uma crescente demanda por soluções localizadas, ágeis e inovadoras, a Apex e a ília oferecem a clientes ferramentas incomparáveis ​​para se diferenciar e se destacar nestes dinâmicos ambientes de investimento.

Sobre a ília Digital

A ília Digital é especializada em criar e desenvolver plataformas digitais personalizadas que impulsionam instituições financeiras em sua jornada de transformação digital. Em parceria com bancos e fintechs na América Latina, Europa e EUA, a ília Digital combina a profunda experiência em engenharia de software com uma enfoque orientada a negócios para entregar soluções de ponta e personalizadas. Comprometida com a inovação e o impacto mensurável, a ília Digital capacita seus clientes a conquistar a excelência operacional e acelerar o crescimento.

Sobre a Apex Fintech Solutions

A Apex Fintech Solutions é uma potência em fintech, que possibilita acesso integrado, investimentos sem imprevistos e educação para investidores. O conjunto de soluções escaláveis ​​da Apex impulsiona a inovação e a evolução de centenas de líderes de mercado, empreendedores, agentes de mudança e visionários. O ecossistema digital da empresa proporciona um ambiente onde clientes com ideias mais criativas têm o poder de mudar o mundo. A Apex trabalha para garantir que seus parceiros tenham sucesso na vanguarda do setor mediante soluções personalizadas através de suas marcas Apex Clearing™, Apex Advisor Solutions™ e Apex Silver™. Para mais informações, acesse o site da Apex Fintech Solutions: www.ApexFintechSolutions.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.