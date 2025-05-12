LTIMindtree與全球農業綜合企業領導者達成價值4.5億美元的多年期合作協議

紐澤西州沃倫和印度孟買--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球性技術顧問和數位解決方案公司LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005]今日宣布與全球農業綜合企業領域的一家領軍企業達成一項策略協議。這是LTIMindtree歷史上最大的一筆交易，價值4.5億美元，合作期為七年。

根據該協議，LTIMindtree將實施一種由AI驅動的營運模式，以提供應用程式管理、基礎設施支援以及網路安全服務。這套適用於未來需求的全面IT服務建構于諸如SAP S/4HANA、ServiceNow、Microsoft Azure等平台以及專有的AI架構之上，旨在提升客戶的營運效率、可擴充性以及全球業務成長。

LTIMindtree候任執行長兼全職董事Venu Lambu表示：「達成這筆重大交易代表我們向AI驅動的商業模式轉型過程中的一個關鍵里程碑，有助於我們的客戶提高生產力。我們很驕傲能成為一家在全球深受尊敬的農業綜合企業值得信賴的合作夥伴。」

LTIMindtree全球AI服務及策略交易總裁Nachiket Deshpande表示：「贏得這筆重要交易彰顯了我們在打造創新解決方案以及卓越交付方面的實力。」

LTIMindtree零售及消費性包裝商品(CPG)業務商務長Samir Gosavi補充道：「贏得這筆交易代表我們的消費者服務業務取得了重大突破。我們由AI驅動的營運模式將在這個快速發展的產業中產生可衡量的商業影響。」

關於 LTIMindtree：

LTIMindtree是一家全球性技術顧問和數位解決方案公司，協助各行各業的企業利用數位技術的力量重新構想商業模式、加快創新並實現最大程度的成長。LTIMindtree已成為700多家客戶的數位化轉型合作夥伴，利用其廣泛的領域和技術專業知識，協助客戶在不斷融合的世界實現卓越的差異化競爭優勢、客戶體驗和業務成果。LTIMindtree是Larsen & Toubro Group旗下公司，在40多個國家擁有超過84,000名才華洋溢的專業人才，致力於解決最複雜的業務挑戰並實現大規模轉型。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.ltimindtree.com。

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