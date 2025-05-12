-

LTIMindtree與全球農業綜合企業領導者達成價值4.5億美元的多年期合作協議

紐澤西州沃倫和印度孟買--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球性技術顧問和數位解決方案公司LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005]今日宣布與全球農業綜合企業領域的一家領軍企業達成一項策略協議。這是LTIMindtree歷史上最大的一筆交易，價值4.5億美元，合作期為七年。

根據該協議，LTIMindtree將實施一種由AI驅動的營運模式，以提供應用程式管理、基礎設施支援以及網路安全服務。這套適用於未來需求的全面IT服務建構于諸如SAP S/4HANA、ServiceNow、Microsoft Azure等平台以及專有的AI架構之上，旨在提升客戶的營運效率、可擴充性以及全球業務成長。

LTIMindtree候任執行長兼全職董事Venu Lambu表示：「達成這筆重大交易代表我們向AI驅動的商業模式轉型過程中的一個關鍵里程碑，有助於我們的客戶提高生產力。我們很驕傲能成為一家在全球深受尊敬的農業綜合企業值得信賴的合作夥伴。」

LTIMindtree全球AI服務及策略交易總裁Nachiket Deshpande表示：「贏得這筆重要交易彰顯了我們在打造創新解決方案以及卓越交付方面的實力。」

LTIMindtree零售及消費性包裝商品(CPG)業務商務長Samir Gosavi補充道：「贏得這筆交易代表我們的消費者服務業務取得了重大突破。我們由AI驅動的營運模式將在這個快速發展的產業中產生可衡量的商業影響。」

關於 LTIMindtree：

LTIMindtree是一家全球性技術顧問和數位解決方案公司，協助各行各業的企業利用數位技術的力量重新構想商業模式、加快創新並實現最大程度的成長。LTIMindtree已成為700多家客戶的數位化轉型合作夥伴，利用其廣泛的領域和技術專業知識，協助客戶在不斷融合的世界實現卓越的差異化競爭優勢、客戶體驗和業務成果。LTIMindtree是Larsen & Toubro Group旗下公司，在40多個國家擁有超過84,000名才華洋溢的專業人才，致力於解決最複雜的業務挑戰並實現大規模轉型。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.ltimindtree.com

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒體連絡人：
Michelle Kumar | 全球媒體關係 | Michelle.Nalinikumar@ltimindtree.com

Industry:

LTIMindtree

NSI:LTIM
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

媒體連絡人：
Michelle Kumar | 全球媒體關係 | Michelle.Nalinikumar@ltimindtree.com

More News From LTIMindtree

以印度盧比計，LTIMindtree的2025會計年度營收成長7%

印度孟買--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球性技術顧問和數位解決方案公司LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005]今日公布了其經董事會核准、截至2025年3月31日的第四季及全年合併業績。 「以固定匯率計算，我們實現了5%的營收成長，息稅前利潤(EBIT)率達14.5%，為2025會計年度畫上圓滿句點。儘管總體環境持續充滿挑戰，但我們的關鍵垂直產業和主要地區仍然推動了年度成長。大量由AI主導的專案得標帶來了強勁的訂單流入，這顯示AI已廣泛融入我們的服務產品中。 Venu Lambu順利加入LTIMindtree，這對我們達成策略目標提供了強力支援。他對公司的瞭解日益加深，加上我們贏得大宗交易的能力、在技術密集型產業的強大影響力以及穩健的資產負債表，使我們處於有利地位，能夠充分利用眼前的商機。」 - 執行長兼董事總經理Debashis Chatterjee 主要財務亮點： 截至2025年3月31日的季度 以美元計： - 營收為11.31億美元（較前一季下降0.7% / 較去年同期成長5.8%） - 營運利潤率(EBIT)為13.8...

PHINIA與LTIMindtree攜手合作，實現基礎設施與應用服務的策略轉型

紐澤西州沃倫和印度孟買--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- PHINIA Inc.已與全球性技術顧問和數位解決方案公司LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005]建立了合作關係。PHINIA是一家在全球市場居於領先地位的優質燃油系統、電氣系統以及售後解決方案和零組件供應商。透過此次合作，LTIMindtree將為PHINIA的IT基礎設施提供順暢支援和轉型，同時強化應用維護和開發服務。 LTIMindtree將利用AI以及自動化工具的力量，協助PHINIA管理營運風險、降低應用複雜性，同時透過AI驅動的IT轉型，實現業務效率和敏捷性的提升，此為此次合作的一部分。 PHINIA副總裁兼資訊長Matt Logar表示：「與LTIMindtree的合作是實現我們願景的關鍵推動因素，我們的願景是轉換到一個更現代化、更安全、更簡化的技術環境，以支援PHINIA的全球發展，並提升我們為客戶提供的服務水準。隨著我們不斷提升自身IT能力，擁有一個具備深厚領域專業知識且專注于創新的可信賴的合作夥伴，將有助於我們加快轉型，為提高效率、改善製造營運以及為客戶...

LTIMindtree宣布與Google Cloud達成策略性合作夥伴關係，借助智慧代理AI推動業務轉型

印度孟買--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球性技術顧問和數位解決方案公司LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005]今日宣布擴大其與Google Cloud的全球策略性合作夥伴關係。LTIMindtree將利用由Google Cloud技術支援、採用智慧代理AI的產品，推動業務成長，並為全球客戶重新定義雲端服務格局，此為此次合作的一部分。透過使用Gemini模型以及Google Cloud的其他創新技術，LTIMindtree將合作開發產業特定解決方案，推動生成式AI的廣泛應用。 透過此次合作，LTIMindtree旨在為解決方案開發打造一條「綠色通道」，包括展開市場開發活動、制定市場進入(GTM)策略，以及為其員工提供全面培訓。此次合作還將使LTIMindtree能夠設計尖端的概念驗證，並根據特定的客戶使用案例進行試點。此外，該聯盟將使LTIMindtree能夠提供市場首屈一指的解決方案，協助企業在實現基礎設施和資料棧現代化的同時，充分提高其雲端投資的報酬率。 在這一策略性合作架構下，LTIMindtree將利用其深厚的領域專業...
Back to Newsroom