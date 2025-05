Hoffmann Green Cement et Norske Skog Golbey transforment les cendres papetières et les valorisent en ressources pour la fabrication de ciment 0 % clinker

CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la signature d’un partenariat stratégique avec Norske Skog Golbey, acteur majeur de la papeterie à base de fibres recyclées et premier recycleur de papier en France.

Cette collaboration innovante et intersectorielle vise à intégrer les cendres issues du processus papetier dans la production des ciments 0% clinker d’Hoffmann Green. Ce processus marque une nouvelle étape vers la décarbonation des filières industrielles et permet d’optimiser des ressources résiduelles.

Quand les cendres papetières deviennent un co-produit à la fabrication de ciment décarboné

Depuis janvier 2024, les équipes de Norske Skog Golbey et de Hoffmann Green Cement unissent leurs expertises pour valoriser un co-produit du processus papetier : les cendres issues de l’incinération des résidus de production papiers.

Après plusieurs phases de tests en laboratoire puis en conditions réelles, les résultats se sont avérés concluants. En mai 2025, l’envoi d’une citerne remplie de cendres a permis de valider l’utilisation à l’échelle industrielle de ce nouveau matériau dans la formulation du ciment 0% clinker d’Hoffmann Green, ouvrant la voie à leur déploiement sur de futurs chantiers.

Un partenariat au service de l’économie circulaire et de la décarbonation

Cette démarche reflète la volonté de deux industries de réduire leur impact environnemental en s’appuyant sur l'innovation et la synergie intersectorielle. Ce projet s’inscrit dans la continuité des actions de Norske Skog Golbey en matière de valorisation des déchets et de captation de CO₂, visant à transformer les sous-produits de son activité en véritables co-produits au bénéfice d’autres industries. Cette collaboration confirme également la capacité d’Hoffmann Green à toujours innover, intégrant des matières premières alternatives et ce sans compromis sur la qualité de ses ciments 0 % clinker pour décarboner le secteur de la construction.

Dans la continuité de ce partenariat, Norske Skog Golbey fournira à Hoffmann Green un approvisionnement régulier en cendres volantes, matérialisant ainsi une collaboration durable entre les deux acteurs.

Julien BLANCHARD et David HOFFMANN, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Nous sommes ravis de la signature de ce partenariat avec Norske Skog Golbey, avec qui nous partageons la même conviction : l’économie circulaire est une réponse concrète aux défis de notre époque. Ce partenariat démontre que la coopération entre industries est une formidable source d’innovation environnementale. Il illustre également la volonté d’Hoffmann Green de poursuivre les excellentes performances environnementales de ses ciments 0% clinker grâce à ses capacités de Recherche & Développement à forte valeur ajoutée. »

Martine BORTOLOTTI, Responsable Energie/Fluides, Qualité, Environnement et RSE de Norske Skog Golbey, ajoute : « Transformer nos déchets pour les valoriser en ressources est au cœur de notre stratégie environnementale. Ce projet démontre que, grâce à la R&D et aux synergies industrielles, nous pouvons construire un modèle industriel sobre, résilient et durable. »

À PROPOS DE HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

Fondé en 2014 et basé à Bournezeau en Vendée, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments 0% clinker innovants, fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par 5 par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Hoffmann Green est doté de deux unités de production alimentées par un parc de trackers solaires sur le site de Bournezeau : une usine 4.0 et H2, la première cimenterie verticale au monde qui a été inaugurée en mai 2023. Une troisième usine verra le jour en région Rhône-Alpes avec une construction à horizon 2027-2028 pour porter la capacité de production totale du Groupe à environ 1 000 000 de tonnes par an. Le groupe a industrialisé une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid, 0% clinker et à faible consommation énergétique, qui font de lui un acteur leader et unique sur le marché du ciment qui n’a pas évolué depuis 200 ans.

Dans un contexte d’urgence climatique et d’inflation des prix de l’énergie, Hoffmann Green Cement participe donc activement à la transition énergétique en produisant un ciment propre 0% clinker qui consomme 10 à 15 fois moins d’énergie qu’un ciment Portland, ainsi qu’en œuvrant pour des constructions éco-responsables et en favorisant l’économie circulaire et la préservation des ressources naturelles. Grâce à son savoir-faire technologique sans équivalent et en évolution permanente, porté par des équipes performantes, Hoffmann Green Cement Technologies s’adresse à l’ensemble des marchés du secteur de la construction aussi bien en France qu’à l’international.

Hoffmann Green a intégré la promotion 2022 des 20 pépites vertes Françaises dans le cadre du programme French Tech Green20, piloté par la Mission French Tech, en partenariat avec le Ministère de la Transition écologique. En juin 2023, la société a été sélectionnée dans la French Tech 2030, un nouveau programme d’accompagnement ambitieux opéré par La Mission French Tech aux côtés du Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) et de Bpifrance.

La société poursuit son développement à l’international sous le modèle de société de licences avec la signature de contrats au Royaume-Uni et Irlande, en Arabie Saoudite et aux Etats-Unis.

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr/

À PROPOS DE NORSKE SKOG GOLBEY

Filiale du groupe norvégien Norske Skog, Norske Skog Golbey est implantée à Golbey, dans les Vosges, depuis le début des années 90. L’entreprise est aujourd’hui l’un des plus grands producteurs européens de papier journal à base de fibres recyclées et le premier recycleur de papiers graphiques en France, avec plus de 400 000 tonnes de papiers usagés valorisés chaque année.

Au-delà de sa mission de production, Norske Skog Golbey incarne une vision industrielle responsable, tournée vers l’innovation durable et l’économie circulaire. Son ambition : transformer les contraintes environnementales en leviers de performance industrielle. Pour ce faire, l’entreprise mène depuis plusieurs années des projets structurants visant à réduire son empreinte carbone, optimiser ses flux énergétiques et valoriser l’ensemble de ses sous-produits industriels.

Parmi ses initiatives phares : l'autoproduction d’énergies renouvelables, des projets de partenariats de captation et valorisation du CO₂, ou encore le développement de solutions de valorisation matière pour transformer ses déchets en ressources pour d’autres filières.

Forte de plus de 380 collaborateurs, Norske Skog Golbey s’inscrit au cœur des transitions industrielles et écologiques, avec pour objectif de bâtir un modèle résilient, sobre et exemplaire à l’échelle européenne.

Pour plus d’informations : https://norskeskog-golbey.com/