Zeon e Sino Applied Technology uniscono le forze per ampliare la linea di prodotti correlati alla pasta conduttiva di nanotubi di carbonio a parete singola e promuovere l’impiego di batterie al litio di nuova generazione in veicoli elettrici

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Zeon Corporation (Zeon) e Sino Applied Technology (SiAT) annunciano la sigla di una partnership strategica a Taoyuan, Taiwan. Nell’ambito di questa collaborazione, Zeon guiderà un ciclo di finanziamento di serie ‘C’ da 20 milioni di dollari in SiAT per sostenere l’espansione della propria capacità produttiva di pasta conduttiva di nanotubi di carbonio a parete singola (SWCNT), un nanomateriale cruciale per le tecnologie delle batterie di nuova generazione.

La domanda globale di batterie agli ioni di litio è in straordinario aumento per applicazioni sia nel settore consumer – veicoli elettrici, drone e aeroplani elettrici in grado di decollare e atterrare in verticale (eVTOL) – sia in vari settori industriali: gruppi di continuità per server IA, sistemi di stoccaggio di energie rinnovabili e robotica automatizzata.

