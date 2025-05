Zeon y Sino Applied Technology se unen para ampliar la línea de productos de pasta conductora de nanotubos de carbono de pared simple y favorecer la aplicación de la próxima generación de baterías de litio en vehículos eléctricos

ZEONANO®, Single-Walled Carbon Nanotube produced by Zeon Super Growth Method

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Zeon Corporation (Zeon) y Sino Applied Technology (SiAT) tienen el placer de anunciar la firma de una colaboración estratégica en Taoyuan, Taiwán. Como parte de esta colaboración, Zeon liderará una ronda de recaudación de fondos de serie C de 20 millones de dólares en SiAT para contribuir a la ampliación de su capacidad de producción de pasta conductora de nanotubos de carbono de pared simple (SWCNT), un nanomaterial esencial para las tecnologías de baterías de próxima generación. La demanda global de baterías de iones de litio está aumentando rápidamente en aplicaciones de consumo —como vehículos eléctricos, drones y aeronaves EVTOL— así como en sectores industriales, incluidas las BBU de servidores de IA, los ESS de energías renovables y la robótica automatizada. El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

