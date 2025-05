LTIMindtree verzekert een meerjarig contract van $450 miljoen met een wereldwijde leider in agribusiness

WARREN, N.J. & MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], een internationaal bedrijf gespecialiseerd in technologieconsulting en digitale oplossingen, kondigde vandaag een strategisch akkoord aan met een leider in de wereldwijde sector van agribusiness. Dit is het grootste contract in de geschiedenis van LTIMindtree, goed voor een slordige $450 miljoen in de loop van zeven jaar.

In het kader van dit akkoord zal LTIMindtree een bedrijfsmodel aangestuurd door AI implementeren, dat zal instaan voor toepassingsbeheer, ondersteuning van de infrastructuur en cybersecurityservices. Dit omvattende aanbod van toekomstgerichte IT-services, gebouwd op platformen zoals SAP S/4HANA, ServiceNow, Microsoft Azure en eigen AI frameworks, zijn bedoeld om de bedrijfsefficiëntie, schaalbaarheid en wereldwijde groei van de klant te bevorderen.

