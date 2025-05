Dialogo e collaborazione per affrontare le sfide climatiche: Simposio internazionale sulla governance globale del clima e la trasformazione verde a Shanghai

Pechino--(BUSINESS WIRE)--Il 9 aprile si è tenuto a Shanghai il Simposio internazionale sulla governance globale del clima e sulla trasformazione verde. Esperti provenienti da Cina, Stati Uniti, Italia, Giappone, Corea del Sud, India e diverse organizzazioni internazionali, inclusi rappresentanti dell'Università di Pechino, dell'Accademia cinese delle scienze sociali (CASS), dell'Accademia delle scienze sociali di Shanghai(SASS), dell'Università di Tongji, di China Eastern Airlines (CEA), della NYU Shanghai, dell'EU-Asia Centre, del King’s College di Londra e della Kookmin University. I relatori hanno intrattenuto un confronto costruttivo sulle strategie e i meccanismi di collaborazione per la governance climatica globale.

La Dott.ssa Liu Yuanling, ricercatrice dell'Accademia cinese delle scienze sociali (CASS), ha sottolineato che il cambiamento climatico rappresenta una sfida cruciale per l'intera umanità. Ha ribadito l'impegno della Cina nell'affrontare tale emergenza attraverso strategie di riduzione delle emissioni, di mitigazione e di adattamento, ispirate dalla visione di una "comunità dal futuro condiviso per l'umanità". Ha inoltre evidenziato l'intenzione di continuare a promuovere una civiltà ecologica e di realizzare il progetto di "Bella Cina", rafforzando la cooperazione internazionale e favorendo una collaborazione attiva con partner globali per affrontare efficacemente il cambiamento climatico.

Durante la sessione dedicata alla condivisione di esperienze pratiche, i rappresentanti della China Eastern Airlines (CEA) hanno illustrato le innovazioni e i risultati ottenuti nel settore delle tecnologie sostenibili per l'aviazione. Negli ultimi anni, CEA ha compiuto importanti progressi nello sviluppo di attrezzature aeroportuali alimentate da nuove energie, grazie a una combinazione di ricerca interna e cooperazione internazionale. Le innovazioni di CEA hanno attirato l’attenzione globale nelle fiere del settore, contribuendo a promuovere numerose collaborazioni internazionali.

Il simposio si è concluso con successo, offrendo preziosi spunti per una governance climatica globale più efficace e condivisa. È stato ribadito che le azioni per il clima devono andare oltre le logiche politiche di breve termine, richiedendo meccanismi di cooperazione più solidi. Si è inoltre incoraggiata una mobilitazione congiunta a favore della transizione verde e dello sviluppo a basse emissioni di carbonio su scala globale.