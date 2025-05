LTIMindtree conclut un contrat pluriannuel de 450 millions de dollars avec un leader mondial de l’agroalimentaire

WARREN, New Jersey et MUMBAI, Inde--(BUSINESS WIRE)--LTIMindtree [NSE : LTIM, BSE : 540005], société internationale de conseil en technologie et de solutions numériques, a annoncé aujourd’hui la conclusion d’un accord stratégique avec un leader du secteur mondial de l’agroalimentaire. Il s’agit de l’accord le plus important de l’histoire de LTIMindtree, évalué à 450 millions de dollars sur sept ans.

Dans le cadre de cet accord, LTIMindtree mettra en œuvre un modèle opérationnel basé sur l’IA pour fournir des services de gestion des applications, de soutien à l’infrastructure et de cybersécurité. Cette suite complète de services informatiques évolutifs, construits sur des plateformes telles que SAP S/4HANA, ServiceNow, Microsoft Azure, ainsi que sur des cadres d’IA propriétaires, vise à améliorer l’efficacité opérationnelle, l’évolutivité et la croissance mondiale du client.

« L’obtention de cet important contrat marque une étape charnière alors que nous nous transformons en un modèle d’affaires basé sur l’IA, en aidant nos clients à améliorer leur productivité », déclare Venu Lambu, directeur général (désigné) et directeur à temps plein de LTIMindtree. « Nous sommes fiers d’être le partenaire de confiance de l’une des entreprises agroalimentaires les plus respectées au monde.

« L’obtention de cet important contrat souligne notre capacité à concevoir des solutions innovantes et à les mettre en œuvre avec excellence », déclare Nachiket Deshpande, président des services d’IA mondiaux et des affaires stratégiques chez LTIMindtree.

Samir Gosavi, directeur commercial chargé des ventes et des produits de grande consommation chez LTIMindtree, ajoute : « Cette victoire marque une avancée majeure pour notre activité de services aux consommateurs. Notre modèle opérationnel basé sur l’IA aura un impact commercial mesurable dans un secteur qui évolue rapidement. »

À propos de LTIMindtree

LTIMindtree est une société internationale de conseil en technologie et de solutions numériques qui permet aux entreprises de tous les secteurs d’activité de réimaginer les modèles d’entreprise, d’accélérer l’innovation et de maximiser la croissance en exploitant les technologies numériques. En tant que partenaire de transformation numérique de plus de 700 clients, LTIMindtree apporte une vaste expertise dans le domaine de la technologie pour aider à obtenir une différenciation concurrentielle supérieure, des expériences clients et des résultats commerciaux dans un monde convergent. Soutenu par plus de 84 000 professionnels talentueux dans plus de 40 pays, LTIMindtree, une société Larsen & Toubro Group, résout les défis commerciaux les plus complexes et assure une transformation à grande échelle. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.ltimindtree.com.

