LTIMindtree sottoscrive un accordo pluriennale da 450 milioni di dollari con un leader mondiale nel settore agroindustriale

WARREN, NEW JERSEY e MUMBAI, India--( BUSINESS WIRE )--PHINIA Inc. ha sottoscritto una partnership con LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], una società globale di consulenza tecnologica e soluzioni digitali. PHINIA è un fornitore globale leader del mercato di sistemi di alimentazione, sistemi elettrici e di soluzioni e componenti aftermarket del massimo livello. Grazie a questa partnership, LTIMindtree fornirà un supporto e assistenza ininterrotti per la trasformazione delle infrastrutture IT di...