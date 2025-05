Zeon und Sino Applied Technology erweitern gemeinsam Produktlinie leitfähiger Pasten auf Basis einwandiger Kohlenstoff-Nanoröhrchen und fördern den Einsatz von Lithiumbatterien der nächsten Generation in Elektrofahrzeugen

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Zeon Corporation ( Zeon ) und Sino Applied Technology ( SiAT ) freuen sich, die Unterzeichnung einer strategischen Partnerschaft in Taoyuan (Taiwan) bekannt zu geben. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird Zeon eine Finanzierungsrunde der Serie C im Wert von 20 Millionen US-Dollar im Unternehmen SiAT leiten, um die Erweiterung seiner Produktionskapazitäten für leitfähige Pasten auf Basis „einwandiger Kohlenstoff-Nanoröhrchen" (SWCNT, Single-walled Carbon Nanotube) - ein kritisches Nanomaterial für Batterietechnologien der nächsten Generation - zu unterstützen.

Die weltweite Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien-Verbraucheranwendungen — wie etwa Elektrofahrzeugen, Drohnen und EVTOL- Flugzeugen — und Industriesektoren, darunter KI-Server-Backup-Batterieeinheiten, Speichersystemen für erneuerbare Energien und automatisierter Robotik steigt rasant. Dieses Wachstum hat den Bedarf an SWCNTs erhöht, wodurch die Energiedichte und Lebensdauer der Batterien deutlich verbessert werden können. Im Gegensatz zu herkömmlichen leitfähigen Mitteln, wie Industrieruß oder mehrwandigen Kohlenstoffnanoröhren-Pasten bietet leitfähige Paste basierend auf SWCNTs eine überlegene elektrische Leitfähigkeit, mechanische Festigkeit und chemische Stabilität, was sie immer wichtiger für anspruchsvolle Batterieformulierungen werden lässt.

Die Massenproduktion von SWCNT-Pulver stellt erhebliche Herausforderungen aufgrund des CVD-Prozesses (Chemical Vapour Deposition) dar. Dies erfordert eine präzise Kontrolle der Katalysatoren und Reaktionsbedingungen, um sowohl hohe Erträge als auch eine hohe Reinheit zu erzielen. Zeon ist das erste Unternehmen weltweit, das die Massenproduktion von SWCNTs im Jahr 2015 erreicht. Durch Nutzung seiner proprietären Super Growth Technologie produziert Zeon ZEONANO® und SWCNTs, die sich durch einen hohen Wirkungsgrad, hohe Reinheit und eine große Oberfläche auszeichnen.

Eine weitere zentrale Herausforderung bei der SWCNT-Einführung ist die Dispersion. SWCNTs neigen dazu, sich zu bündeln und schlechte Dispergierbarkeit sowohl in wässrigen als auch nichtwässrigen Medien aufzuweisen, was ihre einheitliche Integration in Elektrodenpasten im Verlauf der Batteriefertigung erschwert. Das SiAT Team mit einer über 20-jährigen Expertise auf dem Gebiet der Batterie-Nanomaterialien bringt proprietäres Know-how in diese Partnerschaft ein und ermöglicht somit eine gleichmäßige Verteilung von SWCNTs im stabilen leitfähigen Pastenprodukt, das für Batterieelektroden maßgeschneidert ist.

Seit 2024 haben Zeon und SiAT erfolgreich zusammengearbeitet, um gut dispergierte SWCNT-Leitpasten — LSC2102 (NMP-basiert) und LSC1101 (wasserbasiert) einzubringen. Diese Produkte wurden einer strengen Bewertung durch Batteriehersteller unterzogen, was verdeutlicht, dass die Einbeziehung einer geringen SWCNT-Menge in Lithiumbatterie-Kathoden und -Anoden die Energieausbeute und die Batterielebensdauer verbessern kann. Dies ist besonders kritisch für Siliziumanoden und andere Anwendungen mit hoher Kapazität sowie Hochleistungsanwendungen.

Zeon ist der Hauptinvestor in der Finanzierungsrunde der Serie C in Höhe von 20 Millionen US-Dollar von SiAT, an der auch andere prominente taiwanesische Risikokapitalgeber beteiligt sind . Mithilfe dieser Finanzierung ist SiAT bestrebt, seine jährliche Produktionskapazität bis zum Jahr 2030 auf 25.000 Tonnen zu erweitern. Gleichzeitig wird Zeon seine Rolle als Hauptlieferant von SiAT erfüllen.

Über Batterieanwendungen hinaus verfügen SWCNTs über transformatives Potenzial in zahlreichen Branchen, darunter unter anderem Metall, Gummi und Kunststoffverbundwerkstoffe sowie Halbleiter. Ihre einzigartigen Eigenschaften ermöglichen Innovationen in den Bereichen hochleitfähige Funktionskautschuke, Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit, strukturelle Verstärkungen und Hochleistungsmembranen. SiAT wird weiterhin mit Zeon zusammenarbeiten, um SWCNT-Anwendungen branchenübergreifend zu erweitern. Mithilfe der weltweit führenden Innovationen von Zeon und der Branchenexpertise von SiAT zielt die Partnerschaft darauf ab, zur ökologischen Nachhaltigkeit und dem technologischen Fortschritt für den globalen ökologischen Wandel beizutragen.

Über Zeon

Zeon (Zeon Corporation, TYO:4205) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Spezialelastomere, Polymere und Spezialchemikalien. Mit über 70 Jahren im Geschäft und einem konsolidierten Umsatz von über 2,5 Milliarden US-Dollar verfügt Zeon sowohl über die Erfahrung als auch über das Fachwissen in der C4- und C5-Chemie, um eine breite Produktpalette anzubieten. Die Zeon Corporation beschäftigt weltweit über 4.000 Mitarbeiter, mit einem globalen Hauptsitz in Tokio und regionalen Hauptsitzen in den Vereinigten Staaten, Singapur und Deutschland.

Über SiAT

SiAT (Sino Applied Technology) ist ein taiwanesischer Hersteller von fortschrittlichen Nanomaterialien für Batterien der nächsten Generation. SiAT wurde 2018 gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, den ökologischen Wandel zu beschleunigen, indem es die Batterieleistung durch seine innovativen Nanomaterialien erhöht. SiAT besitzt mehrere US-amerikanische und europäische Patente für die Herstellung von Nanomaterialien. SiAT skaliert seine Technologie in seiner Produktionsstätte in Taiwan und bietet nun innovative Produkte wie Nano-Silizium-Anoden, CNT-Leitpaste, LMFP-Paste und CNT-beschichtete Aluminiumfolie an.

