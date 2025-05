Zeon et Sino Applied Technology s'associent pour élargir la gamme de pâtes conductrices à base de nanotubes de carbone mono-paroi et promouvoir l'application des batteries au lithium de nouvelle génération dans les véhicules électriques

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Zeon Corporation ( Zeon) et Sino Applied Technology ( SiAT) sont très heureux d'annoncer la signature d'un partenariat stratégique à Taoyuan, Taïwan. Dans le cadre de cette collaboration, Zeon organisera une levée de fonds de 20 millions de dollars de série C pour SiAT afin de soutenir le développement de sa capacité de production de pâte conductrice à base de nanotubes de carbone mono-paroi (SWCNT), un nanomatériau essentiel pour les technologies des batteries de nouvelle génération.

La demande mondiale de batteries lithium-ion est en nette hausse dans les applications grand public, comme les véhicules électriques, les drones et les avions EVTOL, ainsi que dans les secteurs industriels, notamment les BBU de serveurs d'IA, les énergies renouvelables ESS et la robotique automatisée. Cette croissance a intensifié le besoin de SWCNT, qui peuvent améliorer grandement la densité énergétique et la durée de vie des batteries. Contrairement aux agents conducteurs traditionnels comme le noir de carbone ou les boues de nanotubes de carbone multi-paroi, la pâte conductrice SWCNT offre une conductivité électrique, une résistance mécanique et une stabilité chimique supérieures, et devient donc de plus en plus un produit critique pour les formulations de batteries avancées.

La production de masse de poudre de SWCNT fait face à des défis importants en raison du processus de dépôt chimique en phase vapeur (CVD) à haute température, qui demande un contrôle précis des catalyseurs et des conditions de réaction pour parvenir à un rendement et une pureté élevés. Zeon est la première entreprise au monde à avoir réussi à produire en masse des SWCNT en 2015. En utilisant sa technologie propriétaire Super Growth, Zeon produit ZEONANO®, un produit SWCNT qui montre un rapport d'aspect élevé, une grande pureté et une superficie importante.

La dispersion constitue un autre défi majeur pour l'adoption des SWCNT. Les SWCNT ont tendance à se regrouper et à présenter une faible dispersibilité dans les milieux aqueux et non aqueux, ce qui complique leur intégration de manière uniforme dans les boues d'électrodes pendant la fabrication des batteries. L'équipe de SiAT, riche de plus de 20 ans d'expertise dans le domaine des nanomatériaux pour batteries, apporte son savoir-faire à ce partenariat, en permettant une dispersion uniforme des SWCNT dans des pâtes conductrices stables conçues pour les électrodes de batteries.

Depuis 2024, Zeon et SiAT ont collaboré avec succès pour adopter des pâtes conductrices de SWCNT bien dispersées, LSC2102 (à base de NMP) et LSC1101 (à base d'eau). Ces produits ont fait l'objet d'une évaluation rigoureuse par les fabricants de batteries, démontrant que l'incorporation d'une très petite quantité de SWCNT dans les cathodes et les anodes des batteries au lithium peut améliorer le rendement énergétique et la durée de vie du cycle, un facteur particulièrement important pour les anodes en silicium et d'autres applications à haute capacité et à haut débit.

Zeon est l'investisseur principal des 20 millions de dollars de série C de SiAT, rejoint par d'autres partenaires taïwanais majeurs. Grâce à ce financement, SiAT vise à porter sa capacité de production annuelle de pâte conductrice à 25 000 tonnes d'ici 2030. Parallèlement, Zeon jouera son rôle de fournisseur principal de SiAT.

Bien au-delà des applications pour batteries, les SWCNT représentent un potentiel de transformation dans de nombreux secteurs, notamment les composites métalliques, en caoutchouc et en plastique, les semi-conducteurs, etc. Leurs propriétés uniques permettent d'innover dans le caoutchouc fonctionnel à haute conductivité, les matériaux à haute conductivité thermique, les renforts structurels et les membranes à haute performance. SiAT continuera à collaborer avec Zeon pour développer les applications des SWCNT dans tous les secteurs. Grâce aux innovations de pointe de Zeon et à l'expertise industrielle de SiAT, ce partenariat vise à contribuer à la durabilité environnementale et au progrès technologique d'une transition écologique mondiale.

À propos de Zeon

Zeon (Zeon Corporation, TYO : 4205), est un leader mondial dans le domaine des élastomères spéciaux, des polymères et des produits chimiques spéciaux. Avec plus de 75 ans d'activité et un chiffre d'affaires consolidé de plus de 2,5 milliards de dollars, Zeon possède à la fois l'expérience et l'expertise de la chimie C4 et C5 pour offrir une large gamme de produits. Zeon Corporation emploie plus de 4 000 personnes dans le monde, avec un siège mondial à Tokyo et des sièges régionaux aux États-Unis, à Singapour et en Allemagne.

À propos de SiAT

SiAT (Sino Applied Technology), est un fabricant taïwanais de nanomatériaux avancés pour les batteries de nouvelle génération. Fondée en 2018, SiAT a pour mission principale d'accélérer la transition écologique en augmentant les performances des batteries grâce à ses nanomatériaux innovants. SiAT possède plusieurs brevets américains et européens dans la production de nanomatériaux. L'usine de production de SiAT à Taïwan fait évoluer sa technologie et propose désormais des produits innovants, notamment la pâte conductrice de CNT, la pâte LMFP, la feuille d'aluminium revêtue de CNT et l'anode en nano-silicium.

