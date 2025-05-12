LTIMindtree与全球农业综合企业领导者达成价值4.5亿美元的多年期合作协议

新泽西州沃伦和印度孟买--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球性技术咨询和数字解决方案公司LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005]今日宣布与全球农业综合企业领域的一家领军企业达成一项战略协议。这是LTIMindtree历史上最大的一笔交易，价值4.5亿美元，合作期为七年。

根据该协议，LTIMindtree将实施一种由AI驱动的运营模式，以提供应用程序管理、基础设施支持以及网络安全服务。这套面向未来的全面IT服务构建于诸如SAP S/4HANA、ServiceNow、Microsoft Azure等平台以及专有的AI框架之上，旨在提升客户的运营效率、可扩展性以及全球业务增长。

LTIMindtree候任首席执行官兼全职董事Venu Lambu表示：“达成这笔重大交易标志着我们向AI驱动的商业模式转型过程中的一个关键里程碑，有助于我们的客户提高生产力。我们很自豪能成为一家在全球深受尊敬的农业综合企业值得信赖的合作伙伴。”

LTIMindtree全球AI服务及战略交易总裁Nachiket Deshpande表示：“赢得这笔重要交易凸显了我们在打造创新解决方案以及卓越交付方面的实力。”

LTIMindtree零售及包装消费品(CPG)业务首席商务官Samir Gosavi补充道：“赢得这笔交易标志着我们的消费者服务业务取得了重大突破。我们由AI驱动的运营模式将在这个快速发展的行业中产生可衡量的商业影响。”

关于 LTIMindtree

LTIMindtree是一家全球性技术咨询和数字解决方案公司，助力各行各业的企业利用数字技术的力量重新构想商业模式、加速创新并实现最大程度的增长。LTIMindtree已成为700多家客户的数字化转型合作伙伴，利用其广泛的领域和技术专业知识，助力客户在不断融合的世界实现卓越的差异化竞争优势、客户体验和业务成果。LTIMindtree是Larsen & Toubro Group旗下公司，在40多个国家拥有超过84,000名才华横溢的专业人才，致力于解决最复杂的业务挑战并实现大规模转型。如需了解更多信息，请访问www.ltimindtree.com。

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