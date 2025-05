NGU-Group signe un accord de partenariat de développement avec Foodtastic pour étendre les Rôtisseries Benny en Asie, avec les premières ouvertures prévues à Shanghai cet automne

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Jacques Houle, président et chef de la direction de NGU-Group annonce la signature d'un accord de développement de franchise exclusif avec Foodtastic pour l'expansion des Rôtisseries Benny à travers l'Asie. NGU-Group ouvrira ses deux premiers établissements à Shanghai cet automne, avec pour objectif d'établir une présence nationale en Chine, devenant ainsi la première marque de restaurant québécoise à le faire.

L'expansion asiatique est l'idée de Jacques Houle, fondateur de NGU-Group, un entrepreneur chevronné de la ville de Boisbriand (QC), qui a connu le succès en Chine au cours des 30 dernières années. Il est largement reconnu pour avoir introduit des produits importés de haute qualité en Amérique du Nord, notamment Forno, une marque d'appareils électroménagers de haute gamme à prix très abordable distribuée sur l'ensemble du territoire nord-américain. Avec sa connaissance approfondie du marché et de la culture locale, Jacques Houle voit une opportunité immense dans un pays de 1,4 milliard d'habitants, abritant 620 villes, 262 aéroports, 5 544 gares et plus de 110 000 aires de service autoroutières.

« Depuis plus d'un demi-siècle, les Québécois reviennent fidèlement et régulièrement chez Benny pour leur délicieux poulet, leurs sauces BBQ savoureuses, la légendaire poutine et leur large menu », déclare Jacques Houle. « Je suis moi-même devenu un client fidèle il y a des années. Ayant travaillé avec la Chine pendant plus de 30 ans, j'ai vu que les Chinois ont un grand amour pour le poulet rôti, et j'ai développé la conviction qu'ils adoreraient absolument notre style de poulet – la façon dont nous avons adopté la cuisson à la rôtisserie au Québec et les types de sauces BBQ que nous avons développés au fil des décennies. Et Benny a maîtrisé ces recettes au cours de son histoire. »

Animé par une passion pour le secteur de la restauration et engagé à long terme, NGU-Group prévoit de construire un réseau de franchises à travers la Chine afin d’offrir aux consommateurs chinois l'expérience haute de gamme du poulet rôti que les Québécois apprécient depuis plus de 60 ans.

« Nous sommes très heureux de nous être associés à Jacques Houle et à ses partenaires pour offrir l'expérience Benny aux clients en Chine », a déclaré Peter Mammas, président et chef de la direction de Foodtastic, l'entreprise propriétaire de la chaîne. « Je reviens tout juste d'une visite à Shanghai et j'ai pu constater de mes propres yeux à quel point le marché est mûr et ouvert à notre menu de style rôtisserie. Nous sommes convaincus que les clients à travers la Chine apprécieront les recettes traditionnelles que nous et les fondateurs originaux avons soigneusement élaborées au fil des ans. »

Fondée en 1960 par une famille d'éleveurs de volailles, Benny est devenue une institution au Québec, honorant les traditions de sa famille fondatrice et leurs recettes secrètes de poulet rôti juteux et tendre et de sauces barbecue spéciales. Depuis son acquisition par Foodtastic en 2019, Benny a renouvelé son engagement à servir le poulet de la meilleure qualité dans un concept de service rapide, facilitant ainsi pour les familles l'achat d'un repas de qualité à des prix abordables.

À propos de Foodtastic

Foodtastic est un franchiseur de restaurants canadien de premier plan avec un portefeuille de 27 marques diverses et plus de 1 200 établissements à travers le pays. En tant qu'acteur de l'industrie en pleine croissance, Foodtastic se concentre sur l'innovation, l'excellence opérationnelle et l'héritage des marques locales pour alimenter l'expansion tant nationale qu'internationale. Les marques emblématiques incluent Les Rôtisseries Benny, La Belle et La Bœuf, Monza, Second Cup, Quesada, Freshii et Pita Pit, entre autres. Avec une vision audacieuse et des partenariats de franchise solides, Foodtastic continue de bâtir une présence dynamique et influente dans l'industrie mondiale des services alimentaires.