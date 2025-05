Diageo é anunciada como apoiadora oficial de destilados na América do Norte, Central e do Sul para a Copa do Mundo da FIFA 26™

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--A FIFA e a Diageo estão se unindo em uma parceria inédita na América do Norte, Central e do Sul para a Copa do Mundo da FIFA 26™.

Líder global em bebidas destiladas e com marcas consagradas no Canadá, México e Estados Unidos — onde será realizado o torneio —, a Diageo entrará para a festa como apoiadora oficial do torneio, com a sua própria seleção de bebidas emblemáticas, incluindo as tequilas Casamigos e Don Julio, os uísques Buchanan’s e Johnnie Walker e a vodka Smirnoff.

Aproveitando o seu histórico de apoio ao esporte, a Diageo utilizará suas marcas emblemáticas e sua reconhecida capacidade criativa em marketing para envolver os torcedores por meio de ações de ativação, iniciativas no local do evento e campanhas de varejo — todas destacando o consumo responsável e a celebração em comunidade.

"Temos orgulho de aprofundar a nossa parceria com o esporte, brindando a Copa do Mundo da FIFA 26 com o nosso portfólio sem igual", disse Cristina Diezhandino, diretora-executiva de marketing da Diageo. "O futebol é o maior esporte do mundo e, com esse torneio prestes a ser o maior da história, enxergamos nisso uma oportunidade única de celebrar com os torcedores de formas novas e significativas".

O diretor-executivo comercial da FIFA Romy Gai acrescentou: "Estamos muito felizes em receber a Diageo como patrocinadora oficial do Programa Comercial da Copa do Mundo da FIFA 2026. É uma honra colaborar com a líder global em bebidas destiladas na maior celebração do futebol mundial. Com este acordo, a Diageo vai criar experiências únicas para os fãs, promovendo a celebração responsável no maior palco do mundo."

A Diageo realizará ações de ativação nas 16 cidades-sede de Canadá, México e Estados Unidos, e promoverá a colaboração por toda a região das Américas.

Este comunicado à imprensa não é direcionado a ninguém que não tenha a idade legal para o consumo ou a compra de álcool, e não se destina a países com restrições relacionadas à publicidade de bebidas alcoólicas.

