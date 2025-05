REPLY: Presentata la giuria della seconda edizione del Reply AI Film Festival, dedicato ai migliori cortometraggi generati con intelligenza artificiale

TORINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--Reply, gruppo internazionale specializzato nella creazione di nuovi modelli di business abilitati dall’IA e da sempre impegnata a guidare le giovani generazioni nell’esplorazione delle tecnologie emergenti, presenta la giuria della seconda edizione del Reply AI Film Festival, la competizione internazionale rivolta a creativi, registi e videomaker che vogliono cimentarsi nella produzione di cortometraggi realizzati con gli strumenti di Intelligenza Artificiale disponibili sul mercato.

A guidare la giuria sarà Gabriele Muccino, regista e sceneggiatore italiano noto per aver lavorato a film come L’ultimo bacio, La ricerca della felicità e A casa tutti bene, vincitore di un David di Donatello e due Nastri d'Argento, Insieme a lui, il panel della seconda edizione del Reply AI Film Festival vede alcune conferme, come Rob Minkoff, co-regista de Il Re Leone nonché animatore e autore di numerosi film come Stuart Little, La casa dei fantasmi e Mr. Peabody & Sherman, Caleb & Shelby Ward, cofondatori di Curious Refuge, la prima community online dedicata ai registi che utilizzano l’Intelligenza Artificiale nelle loro creazioni, la giornalista di SkyTg24 e Sky Arte Denise Negri, inviata di prestigiosi eventi cinematografici come gli Academy Awards, il festival di Cannes e quello di Venezia e alcune new entry come Dave Clark, fondatore e Chief Creative Officer di Promise, società di produzione di film, serie e formati innovativi che si avvale dei migliori artisti e narratori GenAI del mondo, e Charlie Fink, columnist di Forbes US, esperto di Augmented Reality, Virtual Reality e AI. Completano la giuria Filippo Rizzante, Chief Technology Officer di Reply, Caroline Ingeborn, Chief Operating Officer di Luma AI, software che permette di creare immagini e video 3D realistici, Paolo Moroni, Direttore di Lexus Italia e Guillem Martinez Roura, AI & Robotics Lead di ITU "AI for Good", l’agenzia delle Nazioni Unite focalizzata sull’utilizzo dell’AI per migliorare la società.

Il tema scelto per l’edizione 2025 è "Generation of Emotions", un invito a esplorare come l’Intelligenza Artificiale possa generare emozioni autentiche e coinvolgenti attraverso il linguaggio cinematografico. La giuria valuterà le opere inviate entro 1° giugno 2025 sulla piattaforma aiff.reply.com, in base a creatività, qualità della produzione e impiego dell’AI nei diversi stadi di realizzazione, dalla sceneggiatura alla post-produzione.

Gabriele Muccino ha commentato: “Il Reply AI Film Festival è un evento pionieristico che mostra l'eccitante intersezione tra tecnologia e arte. L'AI non è un sostituto della creatività umana, ma un catalizzatore per l'innovazione. Consentirà ai registi di esplorare nuovi stili, generi e narrazioni che precedentemente erano inimmaginabili. Come Presidente della Giuria, sono onorato di far parte di questo viaggio, scoprire nuovi talenti e celebrare gli audaci esperimenti che daranno forma al futuro del cinema. La rivoluzione dell'AI è appena all'inizio, e sono entusiasta di essere in prima linea di questa esplosione creativa.”

“Il ruolo dell’Intelligenza Artificiale nel futuro dell’industria cinematografica non sarà quello di sostituire i registi, ma di ampliare ciò che è creativamente possibile. Sarà un collaboratore creativo, capace di aiutare i filmmaker a visualizzare idee più rapidamente, sperimentare con maggiore libertà e dare vita a storie ambiziose con meno limitazioni. Dalla pre-produzione alla post-produzione, l’AI snellirà i flussi di lavoro e democratizzerà l’accesso a strumenti potenti, aprendo le porte a voci più diverse e a narrazioni più audaci. Ma il cinema avrà sempre l’essere umano al centro, perché l’AI non può provare gioia, perdita o amore. Non ha vissuto le storie che siamo qui per raccontare. Usata con consapevolezza, l’AI non ridurrà la creatività, la eleverà.” ha aggiunto Dave Clark fondatore e Chief Creative Officer di Promise.

"Abbiamo deciso di lanciare la seconda edizione dell’AI Film Festival perché crediamo nell’importanza di promuovere spazi e contesti in cui sperimentare le nuove tecnologie” ha commentato Filippo Rizzante, CTO Reply. “Il successo della prima edizione, alla quale hanno partecipato più di 1000 cortometraggi da oltre 59 Paesi, conferma l’interesse, non solo da parte delle nuove generazioni, per iniziative che mettano alla prova competenze tecniche e creative”.

Oltre a selezionare i cortometraggi originali più meritevoli, la giuria sarà chiamata a votare le opere che verranno insignite di due premi speciali, introdotti in questa nuova edizione: il Lexus Visionary Award, per la produzione più visionaria e innovativa che meglio saprà integrare tecnologia, design e intuizione del futuro, sposando così i valori che da sempre guidano la visionarietà di Lexus e l’AI for Good Award, promosso in collaborazione con l’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU), destinato al miglior cortometraggio che metta in evidenza gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs).

Paolo Moroni, Direttore di Lexus Italia ha commentato: “È un onore far parte della giuria di questo festival che è un invito a esplorare come l’Intelligenza Artificiale possa accelerare la creazione di emozioni autentiche e coinvolgenti attraverso il linguaggio cinematografico, unendo innovazione, creatività e visionarietà. Così come Lexus, con cui ha in comune valori quali innovazione, creatività e una visione futuristica, questo concorso celebra l’evoluzione del cinema e la capacità della tecnologia di supportare la generazione di sentimenti profondi, spingendo sempre oltre i confini dell’immaginazione.”

“Sono entusiasta di partecipare al Reply AI Film Festival come membro della giuria e di presentare l'‘AI for Good Award’. Questo festival rappresenta un'opportunità unica per mostrare il potenziale creativo delle tecnologie di intelligenza artificiale generativa nel mondo dello storytelling. Non vedo l'ora di scoprire come i filmmaker utilizzeranno l'AI per raccontare storie coinvolgenti, mettendo in luce l'importanza dello sviluppo sostenibile. L'intelligenza artificiale può essere uno strumento potente per promuovere il cambiamento positivo, e sono curioso di vedere in che modo il festival saprà ispirare nuove idee e innovazioni." ha commentato Guillem Martinez Roura, AI & Robotics Lead di ITU "AI for Good".

Le dieci migliori opere finaliste saranno invitate ad un evento di première, organizzato da Reply e Mastercard, che si terrà a settembre a Venezia, durante il quale saranno annunciati i tre vincitori assoluti.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply definisce e sviluppa modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Big Data, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. Reply fornisce servizi di consulenza, system integration e digital services ai principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione. www.reply.com