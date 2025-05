Bradesco elimina fraudes com IA na Plataforma FICO, registrando 1 bilhão de transações mensais e o dobro da velocidade nas aprovações

Hollywood, FL, EUA--(BUSINESS WIRE)--FICO World 25 – FICO (NYSE: FICO)

Destaques:

O Bradesco implementou a Plataforma FICO ® para modernizar a detecção de fraudes e aprimorar a abertura de contas digitais

para modernizar a detecção de fraudes e aprimorar a abertura de contas digitais O banco processa quase 1 bilhão de transações PIX por mês, reduzindo em 89% o atrito com o cliente relacionado a fraudes

As rejeições de transações caíram 25%, enquanto as aberturas de contas em tempo real cresceram 11%

O Bradesco recebeu o prêmio FICO® Decision Industry Vanguard Award 2025

Durante a conferência FICO® World, a FICO, líder global em software de análise, anunciou que o Bradesco, um dos maiores bancos da América Latina, reformulou seus sistemas de prevenção de fraudes e de banco digital usando a Plataforma FICO®. Atendendo a mais de 71 milhões de clientes, o banco agora analisa quase 1 bilhão de pagamentos instantâneos por mês, reduzindo as falhas relacionadas a fraudes e permitindo a abertura de contas em tempo real. A Plataforma FICO fortaleceu a segurança e aprimorou a experiência do cliente, tornando as transações mais eficientes e a aprovação de contas mais ágil.

“O Bradesco é mais do que um banco, é uma instituição financeira voltada para a tecnologia, que evolui continuamente para atender às necessidades dos clientes”, disse Marcos Molina, gerente de segurança corporativa do Bradesco. “Desde 2019, estamos desenvolvendo a Plataforma FICO, integrando decisões baseadas em IA e onboarding digital. Agora, expandimos isso para a proteção contra fraudes, aumentando a agilidade, a segurança e a eficiência com cada inovação.”

Assista ao vídeo em que o Bradesco conta sua história: https://www.youtube.com/watch?v=qivofgE35u8

Segurança nas transações digitais e agilidade na abertura de contas

Com a crescente presença digital do Bradesco, o volume de transações registrou um aumento. O banco precisava então dimensionar a segurança sem comprometer a experiência do cliente. Os modelos tradicionais de fraude enfrentavam dificuldades, frequentemente sinalizando transações legítimas como suspeitas. Isso obrigava os clientes a passar por etapas adicionais, como ligar para o banco, verificar sua identidade ou confirmar as transações manualmente — causando atrasos e frustração. Enquanto isso, os fraudadores se adaptaram rapidamente, explorando as lacunas no monitoramento em tempo real.

A fim de combater esses desafios, o Bradesco e a FICO desenvolveram a SAFER, uma plataforma de fraude e compliance baseada em IA, desenvolvida na Platforma FICO. O SAFER processa até 25 milhões de pagamentos diários do PIX (sistema de pagamento instantâneo do Brasil), detectando e prevenindo fraudes em tempo real. Ao automatizar a tomada de decisões e reduzir as análises manuais, o Bradesco reduziu em 89% o número de transações retidas para análise posterior, aumentando a segurança e a eficiência.

“O grande volume de transações que processamos diariamente significava que precisávamos de mais do que apenas uma detecção de fraude mais forte — precisávamos de uma solução mais inteligente, mais rápida e mais escalável”, disse Molina. “A FICO nos ajudou a repensar nossa abordagem desde o início, usando IA e machine learning para ficar à frente dos fraudadores e, ao mesmo tempo, garantir uma experiência fluida para nossos clientes. O que construímos não é apenas uma solução para hoje, mas uma base para o futuro do banco digital.”

As principais conquistas da transformação no Bradesco incluem:

Prevenção de fraudes em escala: Processa quase 1 bilhão de transações PIX por mês, reduzindo em 89% o atrito com o cliente relacionado a fraudes, com a redução de falsos positivos, aprovações mais rápidas e menor necessidade de verificação manual

Processa quase 1 bilhão de transações PIX por mês, reduzindo em 89% o atrito com o cliente relacionado a fraudes, com a redução de falsos positivos, aprovações mais rápidas e menor necessidade de verificação manual Eficiência operacional: Reduziu em 50% o número de transações retidas para análise posterior, permitindo aprovações mais rápidas

Reduziu em 50% o número de transações retidas para análise posterior, permitindo aprovações mais rápidas Tomada de decisões em tempo real: Processa até 25 milhões de pagamentos PIX por dia, com um tempo de resposta de apenas 50 milissegundos

Processa até 25 milhões de pagamentos PIX por dia, com um tempo de resposta de apenas 50 milissegundos Abertura instantânea de contas: Redução do tempo de integração de horas para tempo real, aumentando as novas contas em 11%

Redução do tempo de integração de horas para tempo real, aumentando as novas contas em 11% Maior conveniência para o cliente: Reduziu as rejeições de transações em 25%, mantendo uma forte prevenção contra fraudes

O Bradesco está convertendo-se em uma instituição totalmente digital e orientada para a tomada de decisões. Ao expandir seu uso da Plataforma FICO, o banco está adotando modelos de risco de crédito com IA e monitoramento em tempo real das transações para aumentar a segurança, a eficiência e a experiência do cliente. A SAFER continua sendo fundamental para essa transformação, concentrando-se inicialmente no combate à fraude, no monitoramento de transações digitais e na abertura de contas em tempo real por meio de canais digitais. Para o futuro, o Bradesco prevê o uso da plataforma SAFER como base para o desenvolvimento de uma visão abrangente e 360º de seus clientes, fortalecendo as medidas de proteção e avançando nos protocolos Know Your Customer (KYC), anticorrupção e antilavagem de dinheiro.

“Processar quase um bilhão de transações por mês e, ao mesmo tempo, reduzir o atrito relacionado à fraude é um feito notável”, disse Nikhil Behl, presidente de software da FICO. “A transformação do Bradesco mostra como a tomada de decisões e a análise avançadas na Plataforma FICO impulsionam a agilidade, a eficiência e a segurança em escala.”

Por suas conquistas, o Bradesco recebeu o prêmio 2025 FICO® Decision Industry Vanguard Award.

Para ver a lista completa dos vencedores do 2025 FICO Decision Awards, confira: https://www.fico.com/en/decisionawards

Sobre o Bradesco

O Bradesco é uma das maiores e mais respeitadas instituições financeiras do Brasil, atendendo a mais de 71 milhões de clientes. O banco está na vanguarda do banco digital, utilizando tecnologia de ponta para melhorar a experiência do cliente e a segurança financeira. O Bradesco está comprometido com a inclusão financeira, a inovação e o desenvolvimento sustentável, garantindo serviços bancários seguros e contínuos para pessoas físicas e jurídicas em todo o Brasil.

