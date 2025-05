ATIS Group fecha aquisição da Lati Paraguay da Millicom, ampliando sua rede de torres no Cone Sul

BUENOS AIRES, Argentina--(BUSINESS WIRE)--O ATIS Group (“ATIS”), um dos principais provedores de infraestrutura digital da América Latina, anunciou hoje que firmou, em 26 de abril de 2025, um acordo definitivo com a Millicom (NASDAQ: TIGO) para adquirir a Lati Paraguay, subsidiária que possui aproximadamente 300 torres de comunicação sem fio no Paraguai.

Essa transação representa mais um marco na expansão estratégica da ATIS pelo Cone Sul, reforçando sua posição como a principal empresa independente de torres da região.

Como parte do acordo, a ATIS e a Tigo Paraguay também firmaram um contrato de leaseback de longo prazo, no qual a ATIS alugará a infraestrutura de torres para a Tigo Paraguay, a fim de continuar apoiando suas operações de rede móvel. O número final de torres incluídas no leaseback será determinado no momento do fechamento, previsto para ocorrer em breve.

"A ATIS busca desenvolver, possuir e operar ativos críticos de primeira linha, como torres de telecomunicações sem fio", disse Juan Pablo Blanco, CEO do ATIS Group. "Essa aquisição, somada às anteriores da Telefónica Uruguay e da SBA na Argentina, reforça o compromisso da ATIS com a região do Cone Sul da América Latina. Este acordo importante com a Tigo está alinhado à nossa estratégia de parcerias de longo prazo com operadoras líderes em comunicações móveis na região".

Desde a aquisição majoritária pela Towerco Investments LLC em 2022, a ATIS cresceu de 185 unidades na Argentina para mais de 1.000 unidades na Argentina, Uruguai e agora também no Paraguai. A aquisição da Lati Paraguay marca um novo capítulo na missão da ATIS de oferecer infraestrutura preparada para o futuro a fim de atender à crescente demanda por conectividade na região.

Assessores

Aldo J. Polak atuou como assessor financeiro da ATIS. Daniel Hartstein, da Szenberg & Okun PLLC, e o Estudio Gross Brown foram os assessores jurídicos da ATIS. A Millicom foi representada pela Winston & Strawn LLP e a BKM | Berkemeyer.

Sobre o ATIS Group

Fundado em 2016 na Argentina, o ATIS Group é a principal empresa independente de torres atuando no Cone Sul da América Latina. Com um portfólio crescente de ativos de infraestrutura digital e parcerias de longo prazo com operadoras líderes, a ATIS tem um papel fundamental na expansão da conectividade e na transformação digital da região.

Sobre a Millicom

A Millicom (NASDAQ: TIGO) é uma das principais provedoras de serviços de telecomunicações fixas e móveis na América Latina. Por meio das marcas TIGO® e Tigo Business®, a empresa oferece uma variedade de serviços e produtos digitais, como TIGO Money para serviços financeiros móveis, TIGO Sports pra entretenimento local, TIGO ONEtv para TV paga, dados de alta velocidade, voz e soluções corporativas como nuvem e segurança. Em 31 de março de 2025, incluindo sua joint venture em Honduras, a empresa empregava aproximadamente 14.000 funcionários e atendia mais de 46 milhões de clientes com serviços móveis e de fibra, com rede de fibra alcançando mais de 14 milhões de residências. Fundada em 1990, a Millicom International Cellular S.A. tem sede em Luxemburgo e escritórios executivos principais em Doral, na Flórida.

