Diageo nommée Fournisseur de spiritueux officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ pour l’Amérique du Nord, centrale et du Sud

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--La FIFA et Diageo s’associent pour la première fois afin de couvrir l’Amérique du Nord, centrale et du Sud en vue de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

En tant que leader mondial des spiritueux, Diageo s’appuiera sur ses marques très populaires– Casamigos et Don Julio (tequila), Buchanan’s et Johnnie Walker (whisky) et Smirnoff (vodka) – au Canada, au Mexique et aux États-Unis, où se tiendra la compétition, pour contribuer à la grande fête du football mondial en tant que Supporter officiel de la compétition.

Forte de sa longue implication dans le sport, Diageo mettra en œuvre diverses opérations marketing afin d’interagir avec les supporters par le biais d’activités, d’initiatives sur place et de campagnes commerciales, tout en veillant à promouvoir une consommation modérée et une célébration inclusive.

« Nous sommes fiers de renforcer notre présence dans le domaine du sport en proposant notre portefeuille sans pareil dans le cadre de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 », a déclaré Cristina Diezhandino, directrice marketing de Diageo. « Le football est le sport le plus populaire au monde et la Coupe du Monde en est l’événement phare. L’édition 2026 promet d’être la plus incroyable de l’histoire et nous y voyons une occasion unique de célébrer le football avec les supporters du monde entier à travers des interactions nouvelles et significatives. »

Romy Gai, directeur des Affaires commerciales de la FIFA, a ajouté : « Nous sommes ravis d’accueillir Diageo parmi les Supporters officiels de la compétition dans le cadre du programme commercial de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. C'est génial de s'associer au leader mondial des spiritueux pour la plus grande fête du foot de tous les temps. Grâce à cet accord, Diageo permettra aux supporters de vivre des expériences inédites placée sous le signe d’une célébration responsable sur la plus grande scène du monde. »

Diageo sera présent dans chacune des 16 villes hôtes du Canada, des États-Unis et du Mexique afin de promouvoir la compétition et la collaboration.

Ce communiqué de presse ne s’adresse pas aux personnes n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer ou acheter de l’alcool et n’est pas destiné aux pays dans lesquels s’exercent des restrictions en matière de publicité pour les boissons alcoolisées.

À propos de Diageo Amérique du Nord

Diageo est un leader mondial dans le domaine des boissons alcoolisées, avec une collection exceptionnelle de marques comprenant les whiskies Johnnie Walker, Crown Royal, Bulleit et Buchanan's, les vodkas Smirnoff, Cîroc et Ketel One, les tequilas Casamigos, DeLeon et Don Julio, ainsi que les marques Captain Morgan, Baileys, Tanqueray et Guinness.

Diageo est cotée à la Bourse de New York (NYSE : DEO) et à la Bourse de Londres (LSE : DGE) et ses produits sont vendus dans plus de 180 pays.

Pour plus d'informations sur Diageo, son personnel, ses marques et ses performances, visitez le site www.diageo.com. Visitez la ressource mondiale de Diageo sur la consommation responsable, www.DRINKiQ.com, pour obtenir des informations, des initiatives et des moyens de partager les meilleures pratiques. Suivez sur Twitter et Instagram les nouvelles et les informations concernant Diageo Amérique du Nord : @Diageo_NA.