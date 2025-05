Incyte kondigt FDA-goedkeuring aan van Zynyz® (retifanlimab-dlwr), waarmee het de eerste en enige goedgekeurde eerstelijnsbehandeling voor patiënten met gevorderde anale kanker in de Verenigde Staten is

WILMINGTON, Del.--(BUSINESS WIRE)--Incyte (Nasdaq:INCY) heeft vandaag aangekondigd dat de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) goedkeuring heeft verleend voor Zynyz® (retifanlimab-dlwr), een gehumaniseerd monoklonaal geprogrammeerd dood receptor-1 (PD 1)-blokkerend antilichaam, in combinatie met carboplatine en paclitaxel (platina-gebaseerde chemotherapie) voor de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met inoperabel lokaal recidiverend of gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom van de anus (SCAC).

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.