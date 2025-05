Incyte annuncia l'approvazione di Zynyz® (retifanlimab-dlwr) da parte della FDA, che lo rende il primo e unico trattamento di prima linea approvato per il trattamento di pazienti con tumore anale in stadio avanzato negli Stati Uniti

WILMINGTON, Del.--(BUSINESS WIRE)--Incyte (Nasdaq:INCY) ha annunciato oggi che la U.S Food and Drug Administration (FDA) ha approvato Zynyz® (retifanlimab-dlwr), un anticorpo monoclonale umanizzato mirato al recettore della morte cellulare programmata 1 (PD-1), in combinazione con chemioterapie a base di platino e paclitaxel (chemioterapia con carboplatino–paclitaxel) nel trattamento di prima linea di pazienti adulti affetti da carcinoma squamocellulare del canale anale (SCAC) non operabile localmente ricorrente o metastatico.

