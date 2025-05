Rimini Street i ServiceNow łączą siły z Apsen Farmacêutica, by stworzyć wizję przepływu pracy w całym przedsiębiorstwie następnej generacji

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Knowledge 2025 — Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego i innowacyjnych rozwiązań o zasięgu globalnym oraz wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle, SAP i VMware, ogłosił dzisiaj podczas organizowanej przez firmę ServiceNow corocznej imprezy dla klientów i partnerów, Knowledge 2025, że Apsen Farmacêutica, brazylijski producent z branży farmaceutycznej, nawiązał partnerstwo z Rimini Street i ServiceNow celem wdrożenia wizji przepływu pracy w całym przedsiębiorstwie następnej generacji. Ta nowa wizja umożliwi osiągnięcie w całej firmie autonomii, by móc szybciej reagować na zmiany na rynku, ograniczyć silosy informacyjne i zwiększyć wydajność operacyjną.

Dla Apsen potrzeby biznesowe mają priorytet wyższy niż technologia, dlatego firma skłania się ku elastycznej, modułowej strategii planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), umożliwiającej ciągłe innowacje i kontrolę nad inwestycjami informatycznymi. Pierwszym krokiem na tej drodze jest uniezależnienie się od dostawców i systemów, zaczynając od platformy ERP SAP.

„Kluczowym elementem tej stworzonej trzy lata temu strategii było zaangażowanie zespołu zdolnego do przeprowadzenia transformacji informatycznej zgodnie z koncepcją «Wykonaj, zakup lub połącz» i połączenia ze sobą wszystkich systemów firmy w sposób skoordynowany. Gdy proces ten był w toku, pojawiła się kwestia SAP” – mówi Renan Santos, dyrektor generalny Apsen Farmacêutica. „Po ogłoszeniu przez SAP zaprzestania obsługi SAP ECC 6 po roku 2027, musieliśmy dokonać wyboru: albo koszty, zakłócenia i ryzyko związane z migracją do S/4HANA, albo przekształcenie istniejącego systemu w platformę innowacji. Wówczas nawiązaliśmy partnerską współpracę z Rimini Street, by wdrożyć stworzone przez ServiceNow rozwiązanie do modernizacji ERP”.

„Jesteśmy bardzo podekscytowani współpracą z ServiceNow i Apsen Farmacêutica nad stworzeniem tej technologii następnej generacji, którą łatwo nałożyć na istniejącą platformę ERP SAP ECC 6 i inne używane obecnie w biznesie platformy programistyczne, bez potrzeby dokonywania kosztownych, ryzykownych i zbędnych modernizacji” – wyjaśnia Seth Ravin, dyrektor generalny Rimini Street. „Jesteśmy dumni, że pomogliśmy firmie Apsen w samodzielnym sfinansowaniu inwestycji w innowacje poprzez przekierowanie oszczędności powstałych dzięki uniknięciu modernizacji i migracji. W Apsen dostrzeżono natychmiastowe korzyści płynące z optymalizacji procesów, obniżki kosztów operacyjnych i większej wydajności operacyjnej”.

„ServiceNow z radością nawiązuje współpracę z Rimini Street, by dostarczyć nasze wspólne rozwiązanie i wizję modernizacji ERP następnej generacji firmie Apsen Farmacêutica, która już po kilku tygodniach od rozpoczęcia projektu zaczęła odnosić korzyści płynące z tego rozwiązania” – twierdzi Peter Russo, wiceprezes ds. kluczowych przepływów biznesowych oraz marketingu produktów i rozwiązań w ServiceNow. „ERP oraz inne aktualizacje oprogramowania biznesowego i migracje na ogół nie przynoszą dużego zwrotu z inwestycji w porównaniu z inwestycjami w innowacje. Apsen to doskonały przykład potwierdzający, że ServiceNow i Rimini Street wspólnie mogą dostarczać korzyści, umożliwiać oszczędności oraz przyspieszać drogę do innowacji, modernizacji i agentycznej sztucznej inteligencji organizacjom na całym świecie”.

Rimini Street: wdrażanie transformacji bez zakłóceń™ z ServiceNow

Rimini Street i ServiceNow połączyły siły, by wprowadzić na rynek nowe rozwiązanie umożliwiające „Transformację bez zakłóceń”, łączące platformę ServiceNow ze sprawdzonym wsparciem programistycznym Rimini Street dla SAP, Oracle, Infor, Microsoft ERP i innego oprogramowania biznesowego działającego w izolowanych systemach, i niewymagające kosztownych modernizacji, migracji i zmian platformy.

Dzięki temu nowemu rozwiązaniu Rimini Street:

Zastępuje obsługę dostawców oprogramowania dla podstawowego oprogramowania ERP i biznesowego, obniżając łączne koszty obsługi nawet o 90% i jednocześnie przedłużając okres użytkowania oprogramowania i cykl życia produktów do minimum 15 lat bez potrzeby aktualizacji lub migracji

Uwalnia fundusze i zasoby, które można zainwestować w przyspieszenie innowacji poprzez nałożenie warstwy ServiceNow na istniejące oprogramowanie ERP, SaaS i inne

Zapewnia wydajną sztuczną inteligencję dla biznesu oraz zintegrowany widok organizacji „na jednym pulpicie”, dostarczając praktyczne informacje operacyjne i zwiększając przewagę nad konkurencją.

Łączy systemy silosowe i dane

Wdraża inteligentne przepływy pracy i automatyzację zadań, zwiększające produktywność i zmniejszające zapotrzebowanie na robociznę

Oferuje użytkownikom nowe, nowoczesne funkcje, interakcje i doświadczenia na ekranie i urządzeniach mobilnych (UX)

Sprawność, automatyzacja i oszczędności – bez potrzeby modernizacji i migracji

„Dla specjalisty z zakresu technologii frustrująca jest rozbieżność doświadczeń osoby prywatnej i pracownika korporacji – pomimo poczynionych przez firmy dużych inwestycji. Dostosowanie do siebie tych dwóch światów jest celem moim i mojego zespołu” – mówi Santos. „Pracujemy nad sprawnym rozwiązaniem, które szybko przyniesie korzyści i umożliwi uniknięcie kosztów, złożonych operacji i zagrożeń nieodłącznie związanych z każdym dużym projektem migracji oprogramowania, a innowacyjne rozwiązanie Rimini Street z ServiceNow było najszybszą i najpewniejszą drogą do urzeczywistnienia naszej wizji transformacji”.

W ramach kompleksowego wsparcia Rimini Street dla stosowanego przez Apsen Farmacêutica krytycznego systemu SAP ECC, Santos i jego zespół z łatwością przekształcili zadania i personalizacje SAP w inteligentne przepływy robocze ServiceNow, łączące ze sobą wszystkie wymagane systemy i zespoły. Zgodnie ze swoją strategią komposowalności i elastyczności, firma Apsen Farmacêutica wybrała narzędzia niskokodowe / bez kodu i zintegrowaną sztuczną inteligencję w celu wdrożenia zintegrowanej inteligencji w przepływach roboczych, umożliwiając analizę operacji w czasie rzeczywistym.

Rezultaty partnerstwa Apsen Farmacêutica z Rimini Street i ServiceNow:

70% procesów, które wcześniej wymagały istotnej ingerencji manualnej, jest obecnie zautomatyzowanych

Skrócenie cyklu rozwojowego nowych procesów – z miesięcy do tygodni

Zmniejszenie zależności od wysoko wyspecjalizowanych zespołów, co sprzyja autonomii w całej organizacji, umożliwiającej tworzenie procesów obsługujących jej potrzeby biznesowe

Niższe koszty operacyjne połączone z większą prędkością i wydajnością

Wraz z pojawieniem się wyników i korzyści płynących z wizji Santosa, polegającej na odejściu od tradycyjnych, narzucanych przez dostawców rozwiązań i przywróceniu kontroli i władzy firmie, wpływ na kulturę organizacji jest znaczący. „Stworzyliśmy mocny zespół wewnętrzny, który obecnie jest w stanie zredefiniować procesy, dostawców i architekturę w sposób strategiczny. To, co zaczęło się jako wizja następnej generacji i program pilotażowy stało się modelem dla całej firmy” – wyjaśnia Santos.

Ponieważ firma Apsen Farmacêutica planuje rozszerzyć rozwiązanie w celu zautomatyzowania innych kluczowych procesów, takich jak logistyka, kontrola jakości i finanse, Santos dodaje, że dogłębna wiedza Rimini Street o systemach o krytycznym znaczeniu, takich jak SAP ECC 6, oraz rozwiązanie ServiceNow pozwoliły organizacji wkroczyć w nową rzeczywistość.

„Nadal skupiamy się na zapewnieniu obecnie używanym systemom stabilności i ochrony, tworząc jednocześnie strukturę, która umożliwi ciągłą i prężną innowację. Jest to strategiczne partnerstwo na rzecz wzrostu, któremu towarzyszy bezpieczeństwo, skalowalność i rosnąca wydajność” – dodaje Santos.

Dowiedz się więcej o drodze Apsen Farmacêutica do osiągnięcia „Transformacji bez zakłóceń™” z Rimini Street i ServiceNow tutaj.

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka z indeksu Russell 2000®, jest globalnym dostawcą kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego i innowacyjnych rozwiązań oraz wiodącym podmiotem zewnętrznym świadczącym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle, SAP i VMware. Firma oferuje kompleksową gamę ujednoliconych rozwiązań do prowadzenia, obsługi, personalizacji, konfiguracji, łączenia, ochrony, monitorowania i optymalizacji firmowych aplikacji, baz danych i oprogramowania technologicznego oraz do zarządzania w tym zakresie. Firma podpisała tysiące umów z organizacjami sklasyfikowanymi w rankingach Fortune Global 100, Fortune 500, ze środkowego segmentu rynku, sektora publicznego i administracji rządowej, które wybrały Rimini Street swoim zaufanym i sprawdzonym dostawcą rozwiązań o krytycznym znaczeniu z zakresu oprogramowania dla firm i uzyskały lepsze wyniki operacyjne, miliardy dolarów oszczędności oraz możliwość sfinansowania AI i innych innowacyjnych inwestycji.

ServiceNow, logo ServiceNow , Now, Now Platform i inne marki ServiceNow są znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ServiceNow, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.riministreet.com, oraz na profilach Rimini Street w serwisach X, Facebook, Instagram i LinkedIn.

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „spodziewa się”, „zakłada”, „wierzy”, „kontynuuje”, „mogłoby”, „obecnie”, „szacuje”, „oczekuje”, „prognoza”, „przyszłość”, „zamierza”, „może”, „perspektywy”, „planuje”, „możliwe”, „cel”, „potencjalne”, „przewiduje”, „prognozuje”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „powinien”, „będzie”, „byłoby” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. niekorzystne rozstrzygnięcia i koszty związane z toczącymi się postępowaniami sądowymi lub nowymi postępowaniami sądowymi, w tym decyzją sądu w sprawie nierozstrzygniętych odwołań lub wszelkich nowych roszczeń; wszelkie koszty ponoszone w związku z zastosowaniem jakichkolwiek zakazów sądowych dotyczących sporu Rimini II oraz ich wpływ na przychody i koszty w przyszłych okresach; zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym wpływ wszelkich makroekonomicznych trendów recesyjnych, wzrost napięć geopolitycznych i wahania kursów walut, oraz zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street, oraz na branże, w których działalność prowadzą jej klienci; ewolucję w środowisku zarządzania i wsparcia oprogramowania dla przedsiębiorstw, której doświadczają obecni i potencjalni klienci, a także zdolność Rimini Street do oddziaływania na rynek w celu pozyskania i utrzymania klientów oraz dalszego rozwoju naszej bazy klientów; istotny poziom konkurencji w branży usług wsparcia w zakresie oprogramowania oraz zamiary spółki w odniesieniu do przyjętego modelu ustalania cen; wdrażanie przez klientów naszej rozbudowanej gamy produktów i usług oraz produktów i usług przewidzianych do wprowadzenia na rynek w przyszłości; oczekiwania spółki co do nowej oferty produktów, partnerstw i programów partnerskich, w tym między innymi partnerstwa z ServiceNow; zdolności spółki do zwiększenia przychodów i precyzyjnego prognozowania ich wysokości, a także efekty wszelkich działań na rzecz zarządzania kosztami w związku z bieżącymi oczekiwaniami wobec poziomu przychodów i rozszerzeniem oferty spółki; spodziewany wpływ redukcji personelu w ostatnim i bieżącym roku obrotowym oraz związane z tym koszty reorganizacji; szacunkowe dane dotyczące łącznego obsługiwanego przez spółkę rynku oraz spodziewane oszczędności klientów w stosunku do korzystania z usług innych dostawców; zmienność cyklu sprzedaży, ryzyko związane ze wskaźnikami utrzymania, w tym zdolność do ich precyzyjnego prognozowania; utratę co najmniej jednego członka zespołu zarządzającego; zdolność do pozyskiwania i utrzymywania wykwalifikowanych pracowników; biznesplan spółki, jej zdolności do przyszłego rozwoju oraz osiągnięcia i utrzymania rentowności; plany dotyczące likwidacji oferty usług w zakresie produktów Oracle PeopleSoft; zmienność cen akcji i związane z tym zapewnienie zgodności z wymogami giełdowymi; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalającą na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; ryzyko związane z prowadzeniem działalności na szczeblu globalnym; zdolność do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do systemów informatycznych spółki i innym zagrożeniom cyberbezpieczeństwa; wszelkie niedociągnięcia związane z potencjalnym korzystaniem z technologii generatywnej sztucznej inteligencji (AI) przez spółkę lub dostawców zewnętrznych; zdolność do ochrony informacji poufnych pracowników i klientów i zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych; naszą zdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową; zdolność spółki do utrzymania, ochrony i rozwoju naszej marki oraz własności intelektualnej; zmiany w przepisach i uregulowaniach, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki interpretacji podatkowych spółki; koszty należności celnych (w tym zwolnień celnych lub zdolności do ograniczenia wysokości należności celnych, w świetle nowych lub zwiększonych ceł nałożonych przez rząd Stanów Zjednoczonych i potencjalnych handlowych środków odwetowych ze strony odnośnych krajów); niezdolność do ustanowienia odpowiednich rezerw na zdarzenia podatkowe lub zdolność do uzyskania korzyści w przypadku strat netto z działalności operacyjnej; wszelki negatywny wpływ kwestii związanych z ochroną środowiska, sprawami społecznymi i ładem korporacyjnym na reputację spółki lub jej działalność oraz narażenie spółki na dodatkowe koszty lub ryzyko związane ze sprawozdawczością w tych dziedzinach; zdolność spółki do utrzymania dobrych relacji z rządem Stanów Zjednoczonych i rządami innych państw oraz do pozyskania nowych umów z podmiotami państwowymi; wpływ bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z naszym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z działalnością spółki i powiązanym ryzykiem stopy procentowej; wystarczającą ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalającą na spełnienie wymogu zachowania płynności; ilość i harmonogram wykupów, jeżeli będą realizowane, w ramach programu wykupu akcji oraz zdolność spółki do podnoszenia wartości dla akcjonariuszy w ramach takiego programu; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; katastrofy zakłócające działalność spółki lub działalność jej klientów, oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q z dnia 1 maja 2025 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany lub prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2025 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym spółka Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.