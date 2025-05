Rimini Street und ServiceNow tun sich mit Apsen Farmacêutica zusammen, um eine Vision für die Automatisierung des unternehmensweiten Workflows zu entwickeln

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Knowledge 2025 — Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von End-to-End-Enterprise-Software-Support, Management- und Innovationslösungen, und der führende externe Anbieter für Support von Oracle-, SAP- und VMware-Software, hat heute auf dem jährlichen Event für Kunden und Partner von ServiceNow Knowledge 2025 bekannt gegeben, dass Apsen Farmacêutica, ein brasilianischer Pharmaziehersteller, eine Partnerschaft mit Rimini Street und ServiceNow eingegangen ist. Sie möchten gemeinsam eine Vision der nächsten Generation für die unternehmensweite Automatisierung von Workflows entwickeln. So sollen Unternehmen mehr Autonomie erlangen durch eine schnellere Anpassung an Veränderungen im Markt, eine Verringerung von Informationssilos und eine Steigerung der operativen Effizienz.

Apsen stellt den Bedarf von Unternehmen über die Technologie und vertritt eine flexible, modulare Herangehensweise an ERP, die Raum für ständige Innovationen lässt und die Investitionen in IT unter Kontrolle hält. Zuerst wurde die Abhängigkeit von Anbietern und Systemen verringert, beginnend mit den Investitionen in die SAP ERP-Plattform.

„Die Strategie wurde vor drei Jahren entworfen. Die wichtigste Idee war die Etablierung eines IT-Teams, das die IT transformieren und das Konzept 'Make, Buy or Blend' umsetzen kann, um alle Systeme des Unternehmens aufeinander abzustimmen und zu verbinden. Mitten im Prozess kam die Sprache auf SAP,” sagte Renan Santos, CIO von Apsen Farmacêutica. „Da SAP angekündigt hatte, SAP ECC 6 nach 2027 nicht mehr zu unterstützen, mussten wir eine Entscheidung treffen – Kosten und Risiken einer Migration zu S/4HANA tragen oder unser bestehendes System so umzugestalten, dass es zu einer Innovationsplattform wird. Da taten wir uns mit Rimini Street zusammen, um die ERP-Modernisierungslösung von ServiceNow zu implementieren.”

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ServiceNow und Apsen Farmacêutica, um diese Technologie der kommenden Generation zu entwickeln – durch die sich leicht ohne teure, riskante und unnötige Upgrades oder Migrationen das bestehende SAP ECC 6 ERP und andere bestehende Enterprise-Software-Plattformen erweitern lassen,” sagte Seth Ravin, CEO von Rimini Street. „Wir sind stolz darauf, Apsen geholfen zu haben, die Innovationen durch die Einsparungen für Upgrades und Migration selbst zu finanzieren. Apsen profitierte sofort durch optimierte Prozesse, geringere Betriebskosten und eine höhere operative Effizienz.”

„ServiceNow freut sich auf die Zusammenarbeit mit Rimini Street, um unsere gemeinsame Lösung und die Modernisierungsvision für ERP für Apsen Farmacêutica breitzustellen – damit Apsen sofort nur Wochen nach dem Start des Projekts profitiert,” sagte Peter Russo, Vice President, Core Business Workflows, Product and Solutions Marketing bei ServiceNow. „ERP und andere Upgrades und Migrationen für Enterprise Software bieten im Allgemeinen keinen hohen ROI im Vergleich zu Investitionen in Innovationen. Apsen ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie ServiceNow und Rimini Street für Unternehmen auf der ganzen Welt gemeinsam Werte und Kosteneinsparungen erbringen können, ebenso wie schnellere Innovationen, Modernisierung und Unterstützung durch KI-Agenten.”

Rimini Street: Transformation without Disruption™ mit ServiceNow

Rimini Street und ServiceNow haben eine neue Lösung entwickelt, die „Transformation without Disruption” durch Kombination der ServiceNow Plattform mit Rimini Street’s erprobtem Enterprise Software-Support für SAP, Oracle, Infor, Microsoft ERP und andere isolierte Enterprise Software ermöglicht - ganz ohne teure Upgrades, Migrationen oder neue Plattformen.

Dank dieser neuen Lösung kann Rimini Street:

Software-Support von Anbietern für ERP- und Enterprise Software ersetzen, was die Gesamtkosten für den Support um bis zu 90 % senkt und gleichzeitig die Lebensdauer von Software um mindestens garantiert 15 Jahre ohne Upgrades und Migrationen erhöht

Mittel und Ressourcen für Investitionen in Innovation freisetzen durch Erweiterung bestehender ERP-, SaaS- und sonstiger Software durch einen ServiceNow-Layer

Leistungsstarke Enterprise-KI und eine integrierte „single pane of glass”-Ansicht des Unternehmens bieten, was zu aussagekräftigen Erkenntnissen und Wettbewerbsvorteilen führt

System- und Datensilos verbinden

Intelligente Workflows und Automatisierung von Workflows implementieren, die die Produktivität steigern und Arbeitsanforderungen verringern

Nutzern neue, moderne Bildschirm-, Mobil- und Interaktionsfunktionen sowie Erfahrungen (UX) bieten

Flexibilität, Automatisierung und Einsparungen – ohne Upgrades oder Migrationen

„Als Technologie-Experte ist es sehr frustrierend, zwei unterschiedliche Erfahrungen als Privatperson und als Mitarbeiter eines Unternehmens zu sammeln – trotz der hohen Investitionen der Unternehmen. Diese beiden Welten zu vereinen ist mein Ziel und das Ziel meines Teams,” sagte Santos. „Wir suchten nach einer flexiblen Lösung, die sich schnell auszahlt und die Kosten, Komplexitäten und Risiken, die mit einem umfassenden Softwaremigrationsprojekt einhergehen, vermeiden. Rimini Street’s innovative Lösung mit ServiceNow war der schnellste und sicherste Weg, um unsere Transformationsvision zu verwirklichen.”

Dank dem umfassenden Support von Rimini Street für das entscheidende SAP EEC-System von Apsen Farmacêutica konnten Santos und sein Team leicht SAP-Aufgaben und -Einstellungen in intelligente Workflows von ServiceNow umändern, wodurch alle erforderlichen bestehenden Systeme und Teams verbunden wurden. Gemäß seiner flexiblen Strategie entschied Apsen Farmacêutica sich für Low Code/No Code-Tools und integrierte KI, um seine Prozesse durch künstliche Intelligenz zu unterstützen, was eine Analyse der Operationen in Echtzeit ermöglicht.

Dies sind die Ergebnisse der Partnerschaft von Apsen Farmacêutica’s mit Rimini Street und ServiceNow:

70 % der Prozesse, die zuvor in hohem Umfang durch manuelle Prozesse unterstützt werden mussten, sind nun automatisiert

Kürzerer Entwicklungszyklus für neue Prozesse - nur noch wenige Wochen, statt Monaten

Geringere Abhängigkeit von hochgradig spezialisierten Teams, dadurch mehr Autonomie für das gesamte Unternehmen, Prozesse für die Unterstützung seiner Workflows eigenständig zu entwickeln

Geringere Betriebskosten bei höherer Geschwindigkeit und Effizienz

Nun sieht das Unternehmen die Ergebnisse und Vorteile der Vision von Santos mit traditionellen, von Anbietern getriebenen Praktiken zu brechen und wieder mehr Kontrolle und Kompetenzen ins Unternehmen zu verlagern. Die Auswirkungen auf die Unternehmenskultur sind deutlich sichtbar. „Wir haben ein starkes internes Team zusammengestellt, das Prozesse, externe Anbieter und Architekturen unter strategischen Gesichtspunkten überprüft. Was als Vision der nächsten Generation und Pilotprojekt begann, ist zu einem Modell für das gesamte Unternehmen geworden," sagte Santos.

Apsen Farmacêutica plant, diese Lösung auszuweiten, um weitere kritische Prozesse wie Logistik, Qualität und Finanzen zu automatisieren. Nach Meinung von Santos haben die gründliche Kenntnis von Rimini Street über kritische Systeme wie SAP ECC 6 gemeinsam mit der Lösung von ServiceNow entscheidend dazu beigetragen, dass das Unternehmen ein neues Kapitel aufschlagen konnte.

„Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, unsere derzeitigen Systeme stabil und sicher zu halten und gleichzeitig eine Struktur zu erstellen, die kontinuierlich und flexibel Innovationen erlaubt. Diese Partnerschaft hat für uns strategische Bedeutung und wir können sicher, skalierbar und effizient wachsen," fügte Santos hinzu.

Hier erfahren Sie mehr über den Weg von Apsen Farmacêutica’s hin zu „Transformation without Disruption™” gemeinsam mit Rimini Street und ServiceNow here.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Unternehmen der Russell 2000®, ist ein globaler Anbieter von End-to-End-Support und innovativen Lösungen für Unternehmenssoftware sowie der führende Drittanbieter von Supportleistungen für Oracle-, SAP- und VMware-Software. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio integrierter Lösungen für Betrieb, Verwaltung, Support, Anpassung, Konfiguration, Anbindung, Schutz, Überwachung und Optimierung von Unternehmensanwendungen, Datenbanken und Technologiesoftware. Das Unternehmen hat Tausende von Verträgen mit Fortune Global 100-, Fortune 500-, mittelständischen, öffentlichen Organisationen und Behörden abgeschlossen, die Rimini Street als ihren bewährten und vertrauenswürdigen Anbieter von unternehmenskritischen Unternehmenssoftwarelösungen ausgewählt haben, um ihre Betriebsergebnisse zu verbessern und Kosteneinsparungen in Milliardenhöhe zu realisieren, die für KI und andere Innovationsinvestitionen frei werden.

ServiceNow, the ServiceNow logo, Now, Now Platform, and other ServiceNow marks are trademarks and/or registered trademarks of ServiceNow, Inc. in the United States and/or other countries.

Mehr erfahren Sie unter www.riministreet.com, und verbinden Sie sich mit Rimini Street auf X, Facebook, Instagram und LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historische Tatsachen betreffen, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an Wörtern wie „vermuten“, „annehmen“, „glauben“, „fortsetzen“, „könnten“, „derzeit“, „schätzen“, „erwarten“, „prognostizieren“, „zukünftig“, „beabsichtigen“, „können“, „möglicherweise“, „Ausblick“, „planen“, „möglich“, „Ziel“, „potenziell“, „vorhersagen“, „projizieren“, „scheinen“, „anstreben“, „sollten“, „werden“, „würden“ oder anderen ähnlichen Wörtern, Sätzen oder Ausdrücken erkennbar. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter anderem Aussagen zu unseren Erwartungen hinsichtlich künftiger Ereignisse, künftiger Chancen, unserer globalen Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie unserer Investitionen in derartige Initiativen. Diese Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen und auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung und sind keine Vorhersagen über die tatsächliche Leistung, noch sind diese Aussagen historische Fakten. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit von Rimini Street, und die tatsächlichen Ergebnisse können in erheblichem Maß abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem nachteilige Entwicklungen und Kosten in Verbindung mit der Verteidigung in anhängigen oder neuen Rechtsstreitigkeiten, einschließlich der Entscheidung über anhängige Berufungsanträge und neue Ansprüche; alle anfallenden Kosten, um einer gerichtlichen Anordnung im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit Rimini II nachzukommen, und die Auswirkungen auf die Einnahmen und Kosten zukünftiger Zeiträume im Zusammenhang mit diesen Anstrengungen; Veränderungen des geschäftlichen Umfelds, in dem Rimini Street tätig ist, einschließlich rezessiver makroökonomischer Trends, erhöhter geopolitischer Spannungen und Veränderungen der Wechselkurse sowie der allgemeinen finanziellen, wirtschaftlichen, regulatorischen und politischen Rahmenbedingungen, die sich auf die Branche, in der wir tätig sind, und die Branchen, in denen unsere Kunden tätig sind, auswirken; die Entwicklung des Marktes für Unternehmenssoftwaremanagement und -support und unsere Fähigkeit, den Markt zu gestalten, um Kunden zu gewinnen und zu binden und unseren Kundenstamm weiter zu erschließen; der starke Wettbewerb innerhalb der Branche für Software-Supportdienstleistungen und unsere Pläne hinsichtlich unseres Preismodells; die Kundenakzeptanz unseres erweiterten Portfolios an Produkten und Dienstleistungen sowie der Produkte und Dienstleistungen, die wir voraussichtlich einführen werden; unsere Erwartungen in Bezug auf neue Produktangebote, Partnerschaften und Allianzprogramme, einschließlich, aber nicht beschränkt auf unsere Partnerschaft mit ServiceNow; unsere Fähigkeit, unseren Umsatz zu steigern und den Umsatz genau zu prognostizieren, zusammen mit den Ergebnissen aller Maßnahmen zur Kostenkontrolle im Hinblick auf die aktuellen Umsatzerwartungen und die Erweiterung unseres Angebots; die erwarteten Auswirkungen des Personalabbaus im letzten und laufenden Geschäftsjahr und die damit verbundenen Umstrukturierungskosten; Schätzungen unseres adressierbaren Gesamtmarktes und Erwartungen hinsichtlich der Einsparungen unserer Kunden im Vergleich zur Nutzung anderer Anbieter; die Variabilität unseres Verkaufszyklus; Risiken in Bezug auf die Kundenbindungsrate, einschließlich unserer Fähigkeit, die Kundenbindungsrate exakt vorherzusagen; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder unseres Führungsteams; unsere Fähigkeit, qualifiziertes Personal zu rekrutieren; unsere Geschäftsplanung, unsere Fähigkeit, in Zukunft zu wachsen und unsere Fähigkeit, Rentabilität zu erzielen und aufrechtzuerhalten; unsere Pläne, das Dienstleistungsangebot für Oracle PeopleSoft-Produkte einzustellen; die Volatilität unseres Aktienkurses und die damit verbundene Erfüllung der Börsenanforderungen; unser Bedarf und unsere Fähigkeit, Eigenkapital oder Fremdkapital zu günstigen Konditionen zu beschaffen, und unsere Fähigkeit, Cashflows aus dem operativen Geschäft zu generieren, um höhere Investitionen in unsere Wachstumsinitiativen zu finanzieren; Risiken im Zusammenhang mit unserer globalen Geschäftstätigkeit; unsere Fähigkeit, unbefugten Zugriff auf unsere IT-Systeme und andere Cybersicherheitsbedrohungen zu verhindern; alle etwaigen Mängel im Zusammenhang mit GenAI-Technologien, die möglicherweise von uns oder unseren Drittanbietern und Dienstleistern genutzt werden; unsere Fähigkeit, die vertraulichen Informationen unserer Mitarbeiter und Kunden zu schützen und die Datenschutzbestimmungen einzuhalten; unsere Fähigkeit, ein wirksames internes Kontrollsystem für die Rechnungslegung aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unsere Marke und unser geistiges Eigentum zu schützen und weiterzuentwickeln; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, einschließlich Änderungen von Steuergesetzen oder ungünstige Ergebnisse von Steuerpositionen, die wir einnehmen, Zollkosten (einschließlich Zollerleichterungen oder der Möglichkeit, Zölle zu mindern, angesichts neuer oder erhöhter Zölle, die von der Regierung der Vereinigten Staaten eingeführt wurden, und der Möglichkeit von Vergeltungsmaßnahmen seitens der betroffenen Länder); das Versäumnis unsererseits, angemessene Steuerrücklagen zu bilden, oder unsere Fähigkeit, Vorteile aus unseren Nettobetriebsverlusten zu realisieren; jegliche negative Auswirkungen von Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen auf unsere Reputation oder unsere Geschäftstätigkeit und die Exposition unseres Unternehmens gegenüber zusätzlichen Kosten oder Risiken durch unsere Berichterstattung über solche Themen; unsere Fähigkeit, unser gutes Ansehen bei der Regierung der Vereinigten Staaten und internationalen Regierungen zu wahren und neue Verträge mit staatlichen Behörden abzuschließen; die laufenden Schuldendienstverpflichtungen unserer Kreditfazilität sowie die finanziellen und betrieblichen Auflagen für unser Geschäft und das damit verbundene Zinsrisiko; die Frage, ob unsere Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente ausreichen, um unseren Liquiditätsbedarf zu decken; die Höhe und der Zeitpunkt etwaiger Rückkäufe im Rahmen unseres Aktienrückkaufprogramms und unsere Fähigkeit, den Wert für die Aktionäre durch dieses Programm zu steigern; Ungewissheit über den langfristigen Wert der Aktien von Rimini Street; katastrophale Ereignisse, die unser Geschäft oder das unserer Kunden beeinträchtigen; und die Faktoren, die unter der Überschrift „Risk Factors“ im Quartalsbericht von Rimini Street auf Form 10-Q, der am 1. Mai 2025 eingereicht wurde, erörtert und regelmäßig in den zukünftigen Jahresberichten von Rimini Street auf Form 10-K, den Quartalsberichten auf Form 10-Q, den aktuellen Berichten auf Form 8-K und anderen Einreichungen von Rimini Street bei der Securities and Exchange Commission aktualisiert werden. Darüber hinaus geben zukunftsgerichtete Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street in Bezug auf zukünftige Ereignisse und Ansichten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wieder. Rimini Street erwartet, dass sich die Einschätzungen von Rimini Street im Licht späterer Ereignisse und Entwicklungen ändern werden. Rimini Street kann sich möglicherweise dafür entscheiden, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt jedoch ausdrücklich jede Verpflichtung dazu ab, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen geben die Ansichten von Rimini Street nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wieder.

© 2025 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. „Rimini Street“ ist eine eingetragene Marke von Rimini Street, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern, und Rimini Street, das Rimini Street-Logo und Kombinationen davon sowie andere mit TM gekennzeichnete Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle anderen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nicht anders angegeben, behauptet Rimini Street keine Zugehörigkeit, Billigung oder Verbindung mit einem solchen Markeninhaber oder anderen hier genannten Unternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.