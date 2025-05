TELUS Numérique élargit son partenariat avec Sumsub pour fournir des solutions de bout en bout pour la vérification de l’identité et la prévention des fraudes

VANCOUVER, British Columbia--(BUSINESS WIRE)--TELUS Expérience numérique (TELUS Numérique ) (NYSE et TSX : TIXT), chef de file mondial du secteur des technologies spécialisées dans l’expérience client numérique, a annoncé aujourd’hui qu’elle élargissait son partenariat avec Sumsub (site disponible en anglais seulement), une plateforme de vérification qui sécurise l’ensemble du parcours de l’utilisateur. Ce partenariat permet en outre à TELUS Numérique de fournir à ses clients des solutions de confiance et de sécurité transparentes de bout en bout pour les aider à assurer la sécurité de leurs clients et de leurs entreprises tout en respectant les exigences de conformité internationales.

Depuis 2024, TELUS Numérique utilise avec succès la plateforme de Sumsub pour effectuer la vérification de l’identité sécurisée et l’intégration de ses clients mondiaux d’intelligence artificielle (IA) effectuant des tâches à distance. Grâce à ce partenariat élargi, ces capacités sont désormais offertes aux clients des secteurs d’activité où la confiance et la conformité sont des éléments essentiels, notamment les services bancaires, les services financiers, les assurances et les télécommunications.

Selon un rapport 2025 d’Everest Group (site disponible en anglais seulement), la demande mondiale d’outils de vérification de l’identité numérique est en forte hausse, en raison de l’augmentation des cas de fraude, des pressions réglementaires et du besoin croissant d’intégration sécurisée et évolutive.

« Alors que la fraude devient de plus en plus sophistiquée, nos clients ont besoin de moyens transparents, sécurisés et conformes pour intégrer les clients et les employés, et vérifier l’identité de tous à grande échelle, a déclaré Monty Hamilton, chef des produits et du marketing, TELUS Numérique. Selon une étude mondiale récente en 2025, la majorité des décideurs en matière d'expérience client des grandes entreprises accordent la priorité aux capacités de vérification de l’identité et de détection des fraudes et investissent dans celles-ci, ce qui souligne à quel point elles sont devenues essentielles. Ce partenariat avec Sumsub reflète notre approche plus large consistant à fusionner les talents humains experts avec des technologies avancées, optimisées par l’IA, afin de donner à nos clients les moyens de faire face aux attaques et aux menaces numériques de plus en plus complexes et fréquentes, en les aidant à se concentrer sur le service à la clientèle. »

Les solutions de vérification de l’identité et de prévention des fraudes peuvent contribuer à réaliser des économies opérationnelles et des gains financiers

Les clients de TELUS Numérique peuvent désormais bénéficier de la gamme complète d’outils de vérification de l’identité et de prévention des fraudes, qui peuvent réduire les coûts et augmenter les revenus, notamment :

Une intégration plus rapide des clients grâce à la vérification de l’identité en temps réel, à la correspondance faciale et à l’authentification biométrique, ce qui permet de simplifier les processus afin de vérifier rapidement et en toute sécurité les individus et les entreprises, réduisant ainsi les coûts opérationnels.

Une conformité simplifiée grâce à des vérifications automatisées des clients par rapport aux listes de surveillance mondiales, aux bases de données sur les sanctions et aux réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, ce qui aide les clients à respecter les exigences réglementaires en toute confiance, évitant potentiellement des pénalités et des frais juridiques coûteux.

Une détection évoluée des fraudes qui signale les activités à haut risque, telles que les documents falsifiés, les données de géolocalisation incohérentes ou les identités dupliquées, ce qui permet de réduire les pertes financières pour les entreprises.

Des options de configuration flexibles qui permettent aux clients d’intégrer ces outils dans leurs systèmes existants, par l’intermédiaire de connexions API complètes, de plateformes à peu de code ou de configurations personnalisables pour les équipes techniques et de conformité.

Répondre à la hausse des fraudes

Les cas de fraude augmentent rapidement, et la technologie facilite son déploiement et rend sa détection plus difficile. L'année dernière, 67 % des entreprises ont signalé une hausse des fraudes, et les entreprises ont perdu en moyenne environ 300 000 $ par incident, selon le rapport sur les Identity Fraud Report 2024 de Sumsub (site disponible en anglais seulement). Cette hausse est attribuable aux escroqueries optimisées par l’IA, comme les hypertrucages, les identités synthétiques et les tactiques avancées de piratage psychologique qui sont plus difficiles à détecter à l’aide d’outils traditionnels.

Au même moment, les entreprises subissent une pression croissante pour détecter rapidement les fraudes, sous peine d’absorber les pertes financières. Au Royaume-Uni, les règles de remboursement obligatoire en cas de fraudes de type paiement préautorisé, où les clients sont incités à envoyer de l’argent à des escrocs, sont entrées en vigueur en octobre 2024. Des réglementations similaires sont en cours d’élaboration dans l’Union européenne avec le règlement sur les services de paiement et aux États-Unis avec la loi sur la protection des consommateurs contre les escroqueries aux paiements (sites web uniquement disponibles en anglais).

« Dans tous les secteurs d’activité, les entreprises veulent de plus en plus renforcer la conformité, réduire les risques de fraude et intégrer rapidement les clients sans ajouter de complexité opérationnelle, a déclaré Andrew Sever, cofondateur et PDG de Sumsub. Grâce à notre partenariat élargi avec TELUS Numérique, nous permettons aux clients de répondre plus facilement à ces demandes grâce à des outils flexibles et intégrés qui offrent l’intégration sécurisée, la vérification en temps réel et la détection précoce des fraudes, sans perturber l’expérience client. »

TELUS Numérique s’associe à des marques novatrices pour gérer les risques, la réputation et la sécurité. Avec plus de 78 000 membres de l’équipe dans le monde et un écosystème établi de partenaires technologiques, nous fusionnons l’expertise humaine et les technologies de pointe pour protéger la confiance. Nos solutions comprennent la détection des fraudes, la connaissance du client, la lutte contre le blanchiment d’argent, la modération de contenu, la gestion de l’identité et de l’accès, ainsi qu’une gamme complète de services de sécurité.

Pour en savoir plus sur nos solutions dans le cadre du partenariat élargi avec Sumsub, consultez telusdigital.com/solutions/trust-safety-security/financial-crime-and-compliance

Lisez le rapport Safety in numbers de TELUS Numérique (site disponible en anglais seulement) pour un aperçu des tendances en 2025 en matière de confiance et de sécurité, y compris la vérification de l’identité et la prévention des fraudes.

