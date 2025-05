750 M$ de nouveaux contrats phares de Veolia dans les technologies d’eau pour l'énergie et les semi-conducteurs, reflétant le succès de son positionnement stratégique

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Leader mondial des Technologies de l'Eau, Veolia (Paris:VIE) confirme le succès de son positionnement stratégique sur ce marché dynamique, avec plusieurs gains de contrats clés annoncés au premier trimestre 2025, dont deux phares dans l'énergie et les semi-conducteurs, correspondant à ses offres prioritaires, et une série de contrats stratégiques pour la mise en œuvre de technologies d’élimination de sulfates de l’eau d’injection afin d’optimiser l'efficacité des opérations pétrolières. Ces gains commerciaux au Brésil, aux États-Unis et aux Émirats arabes unis représentent un montant global de plus de 750 millions de dollars.

Gestion de l’eau pour l'industrie des semi-conducteurs aux États-Unis

L’eau ultrapure pour les secteurs industriels clés, tels que la micro électronique, constitue l’une des cinq offres prioritaires identifiées par Veolia pour le développement de ses Technologies de l’eau. Avec ce contrat de 550 M$, Veolia s’engage pour la conception, la construction et l'exploitation, pendant 16 ans, d'une installation à la pointe de l’innovation afin de traiter l'eau et les eaux usées d'une usine de fabrication de semi-conducteurs dans le Midwest. Elle sera équipée de technologies membranaires d'ultrafiltration et d’osmose inverse de dernière génération, incluant les membranes à fibres creuses ZeeWeed™ et permettra de recycler environ 8 000 m3 (soit 2,1 millions de gallons) de d’eau par jour.

Ce contrat s'inscrit pleinement dans la stratégie de croissance de Veolia aux Etats-Unis, portée par des tendances de fond telles que la relocalisation de la production industrielle, et permet d'accompagner activement la réimplantation de la production de semi-conducteurs dans le pays.

Production de biométhane à partir des eaux usées à San Francisco

Dans le cadre d’un contrat de 34 M$, Veolia équipera la station d’épuration Southeast de San Francisco, aux États-Unis, de sa technologie propriétaire MemGas™ qui purifie le biogaz brut issu du processus de digestion anaérobie en biométhane. Cette installation essentielle, qui traite actuellement environ 80 % des eaux pluviales et usées combinées de la ville, soit en moyenne 215 800 m3 (57 millions de gallons) par jour, se mue ainsi en centre de valorisation des ressources à même de transformer les sous-produits du traitement des eaux usées en énergie locale décarbonante (68 GWh/an). En fin de processus, le biométhane sera en effet injecté dans le réseau de Pacific Gas & Electric qui fournit des services de gaz naturel et d'électricité à environ 16 millions de personnes, contribuant ainsi aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la ville de San Francisco.

Le système sera opérationnel d’ici janvier 2027 et permettra une valorisation totale du biogaz généré par la station de Southeast.

Mise en oeuvre de technologies membranaire d’élimination de sulfates pour la production offshore au Brésil et aux Émirats arabes unis

D’un montant cumulé de près de 170 M$, trois contrats signés avec des acteurs majeurs du secteur de l’énergie visent à fournir des solutions complètes de traitement d’eau d’injection à destination d’unités de production offshore (FPSO) au Brésil et aux Émirats arabes unis pour une plateforme de production offshore. Ceux-ci incluent l’ingénierie, l’approvisionnement et la fabrication de modules intégrant des technologies membranaires pour augmenter l’efficacité des opérations pétrolières tout en sécurisant l'intégrité des infrastructures. Veolia mettra en œuvre les technologies membranaires d’ultra et de nanofiltration pour traiter l’eau de mer afin d’en éliminer les sulfates nocifs et les ions, protégeant ainsi les réservoirs et les conduits de l’acidification et de la formation de tartre tout en garantissant des performances optimales. Le numéro 1 mondial sur la production d’eau d’injection offshore met également, depuis plus de 10 ans, le digital au cœur de son modèle afin d'optimiser le procédé industriel en continu, et d’améliorer la performance opérationnelle des unités. Les livraisons des équipements auront lieu à partir du milieu d’année 2026.

Dans le bassin de Santos, au large du Brésil concernant le contrat signé avec MODEC pour une FPSO de Shell (Gato do Mato). Il s'agit du 7e contrat international signé entre Veolia et Modec depuis 10 ans, qui renforce la relation de long terme entre les deux sociétés.

Dans le bassin de Santos, toujours au Brésil, concernant le contrat avec Seatrium pour deux unités majeures (les FPSO P84 et P85) de Petrobras. Au coeur du projet : un système SRU de pointe mettant en vedette les membranes d'ultrafiltration ZeeWeed™ de Veolia et les membranes de nanofiltration de la série SWSR.Cette collaboration représente le 5eme contrat liant Veolia à ce partenaire clé, alors même que trois projets ont été livrés avec succès au cours des trois dernières années.

Aux Émirats arabes unis pour une plateforme de production offshore.

Ces gains s'inscrivent dans une tendance actuelle d'augmentation de la demande dans le secteur de l'énergie qui fait face à des défis concernant la quantité et la qualité de l’eau l'eau nécessaire à la sécurisation de son activité. Au-delà de l'installation des équipements, l’expertise de Veolia est reconnue, au Brésil comme au Moyen-Orient, pour sa capacité à proposer et déployer des designs sur mesure, adaptés aux conditions climatiques et maritimes.

« Veolia s’impose aujourd’hui comme un acteur technologique clé, parfaitement positionné pour répondre aux enjeux critiques de quantité et de qualité de l’eau pour les industries et les collectivités. Grâce à nos technologies propriétaires, et notre savoir-faire dans l'ingénierie et la conception, nous proposons des solutions innovantes, performantes et différenciantes. Cette avance technologique nous permet de créer de la valeur et de remporter des contrats clés sur des marchés en demande croissante de sécurisation de la ressource en eau pour plus d’efficacité et de compétitivité », déclare Anne Le Guennec, directrice de la zone Technologies de l’eau mondiale.

