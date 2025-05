Infobip e il MoneyGram Haas F1 Team collaborano per ridefinire le esperienze dei fan di F1

VODNJAN, Croazia--(BUSINESS WIRE)--La piattaforma globale di comunicazioni su cloud Infobip ha firmato una collaborazione pluriennale con il MoneyGram Haas F1 Team, per aiutare il Team a creare connessioni più profonde con i fan di tutto il mondo. La tecnologia di Infobip alimenterà una nuova era di coinvolgimento digitale, offrendo esperienze personalizzate e in tempo reale che avvicineranno ancor di più i fan all'azione.

Grazie all'impegno condiviso nell'eccellenza e nell'innovazione della progettazione, il sodalizio unisce due team guidati dalle prestazioni, impegnate a superare i limiti, sulla pista e non solo. Infobip, la principale piattaforma americana di messaggistica, aiuterà il MoneyGram Haas F1 Team a creare percorsi per fan ricchi e più interattivi che collegano piattaforme come Rich Communication Services (RCS), WhatsApp e messaggistica all'interno delle applicazioni con la potenza dell'IA agentica.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.