Ant International geht Partnerschaft mit Barclays für globales Treasury-Management mit proprietärem KI-gestütztem FX-Modelle ein

SINGAPUR--( BUSINESS WIRE )--BNP Paribas, die führende Bank der Europäischen Union, und Ant International, ein führendes Unternehmen im Bereich digitaler Zahlungs- und Finanztechnologie, haben eine strategische Partnerschaft geschlossen, um grenzüberschreitende Zahlungslösungen für Händler und Verbraucher in Europa zu verbessern. In einem am 3. Juli 2024 in Zürich unterzeichneten Memorandum of Understanding (MoU) durch Douglas Feagin, President von Ant International und Pierre Fersztand, Global H...