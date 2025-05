Infobip et MoneyGram Haas F1 Team s’associent pour redéfinir l’expérience des fans de F1

VODNJAN, Croatie--(BUSINESS WIRE)--La plateforme mondiale de communication dans le cloud Infobip a signé un partenariat pluriannuel avec MoneyGram Haas F1 Team, l’aidant ainsi à créer des liens plus étroits avec les fans du monde entier. La technologie d’Infobip permettra d’entrer dans une nouvelle ère d’engagement numérique, en offrant des expériences personnalisées en temps réel qui rapprochent les fans de l’action.

Avec un engagement commun en faveur de l’excellence technique et de l’innovation, ce partenariat réunit deux équipes axées sur la performance et désireuses de repousser les limites, sur et en dehors de la piste. Infobip, la plateforme de messagerie leader en Amérique, aidera l’équipe MoneyGram Haas F1 Team à créer des parcours de fans plus riches et plus interactifs en combinant des plateformes telles que Rich Communication Services (RCS), WhatsApp et la messagerie in-app avec la puissance de l’IA agentique.

Les canaux de messagerie riche d’Infobip, tels que RCS, sont de plus en plus populaires, avec une demande en forte hausse en Amérique du Nord et dans le monde.

Ces canaux sont parfaitement adaptés pour offrir des expériences plus riches et plus interactives à chaque point de contact, du marketing à l’engagement des fans, en passant par l’assistance client. À terme, la technologie d’Infobip aidera MoneyGram Haas F1 Team à entrer en contact avec les fans d’une manière nouvelle et personnalisée, afin de les fidéliser sur la piste et en dehors. Par exemple, les fans peuvent en apprendre davantage sur leur pilote préféré grâce à l’IA conversationnelle, qui répond aux questions et offre des interactions sur WhatsApp et d’autres plateformes de messagerie.

Infobip est la première licorne de Croatie, avec un chiffre d’affaires supérieur à 1,8 milliard d’euros en 2024. Elle fournit des outils de communication à certaines des plus grandes entreprises en ligne du monde, telles que Google et Uber, permettant aux clients de tirer parti de divers canaux tels que WhatsApp, RCS et Apple Messages for Business.

Elle est également très impliquée dans le secteur automobile, aidant des constructeurs comme Toyota, Nissan et Mahindra à transformer l’expérience client pendant le processus d’achat grâce à l’IA.

Ce partenariat avec la seule équipe américaine de Formule 1, dont le siège se trouve à Kannapolis, en Caroline du Nord, a débuté lors du Grand Prix de Miami, du 2 au 4 mai, et se poursuivra tout au long de la saison.

MoneyGram Haas F1 Team, actuellement sixième au classement général du championnat des constructeurs, était de retour au Grand Prix de Miami pour la sixième manche du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA 2025, qui s’est déroulée sur l’autodrome international de Miami, en Floride, du 2 au 4 mai.

Ayao Komatsu, directeur de MoneyGram Haas F1 Team, déclare : « En tant que société d’ingénierie dans l’âme, Infobip comprend ce qu’il faut pour continuer à innover et à produire des résultats semaine après semaine. Infobip a connu une croissance rapide et est devenu un leader mondial. Un tel dynamisme est quelque chose que nous apprécions, compte tenu de nos ambitions en tant qu’équipe avec une base de fans mondiale croissante. »

Ivan Ostojić, directeur commercial chez Infobip, déclare : « D’Austin à Miami, Infobip aide les marques à rester en pole position en offrant des expériences conversationnelles riches qui améliorent la fidélité des clients et stimulent la croissance. Nos données montrent que le trafic RCS a augmenté de façon exponentielle au cours des deux dernières années en Amérique du Nord et dans le monde, et ce canal a le potentiel d’être transformationnel pour les clients. En soutenant l’équipe dans l’utilisation de ces canaux et en fournissant des expériences plus riches et plus interactives, nous aiderons à rapprocher les fans de l’action. »

À propos d’Infobip

Infobip est une plateforme mondiale de communications cloud qui permet aux entreprises de créer des expériences connectées à toutes les étapes du parcours client. Accessibles via une plateforme unique, les solutions d’Infobip en matière d’engagement omnicanal, de gestion des identités, d’authentification des utilisateurs et de centres de contact aident les entreprises et les partenaires à surmonter la complexité des communications avec les consommateurs pour développer leurs activités et augmenter leur fidélisation. Elle offre une technologie native capable d’atteindre plus de sept milliards d’appareils mobiles et d’« objets » sur les six continents, connectés à plus de 9 700 connexions, dont plus de 800 sont des connexions directes d’opérateurs. Infobip a été créée en 2006 et est dirigée par ses cofondateurs, le PDG Silvio Kutić, Roberto Kutić et Izabel Jelenić.

À propos de MoneyGram Haas F1 Team :

En 2025, MoneyGram Haas F1 Team fêtera sa dixième saison dans le championnat du monde de Formule 1 de la FIA. Première équipe américaine de Formule 1 à participer à ce sport depuis 1986, MoneyGram Haas F1 Team a fait une impression immédiate en marquant des points lors du Grand Prix d’Australie 2016. Fondée par Gene Haas, industriel propriétaire de Haas Automation, le plus grand constructeur de machines-outils à commande numérique d’Amérique du Nord avec plus de 80 points de vente dans le monde, MoneyGram Haas F1 Team a son siège à Kannapolis, en Caroline du Nord aux États-Unis, avec des opérations supplémentaires à Banbury, en Angleterre, et à Maranello, en Italie. Les partenariats techniques avec la Scuderia Ferrari et Toyota GAZOO Racing soulignent l’engagement de MoneyGram Haas F1 Team en faveur de l’excellence en Formule 1. Au niveau national, Gene Haas reste un pilier de la scène américaine du sport automobile, ayant créé sa propre équipe NASCAR en 2002. En 2008, un partenariat avec le champion Tony Stewart a permis à l’écurie rebaptisée Stewart-Haas Racing de devenir une véritable puissance en remportant deux titres en NASCAR Cup et deux championnats NASCAR Xfinity jusqu’à la fin du programme en 2024. L’engagement personnel de Haas en NASCAR se poursuit avec la création de l’équipe Haas Factory Team pour 2025, qui participera à la fois à la série Cup et à la série Xfinity.

Plus d’informations – www.haasf1team.com

