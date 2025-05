Aramis annonce un nouveau parfum, Intuition, dont Dwyane Wade est l’ambassadeur mondial

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Aramis annonce aujourd’hui le lancement d’Intuition by Aramis, qui marque un nouveau chapitre pour la légendaire marque de parfums masculins. Dwyane Wade sera l’ambassadeur mondial et le visage d’Intuition by Aramis, qui sera lancé en août 2025, après avoir collaboré étroitement avec la marque sur le storytelling et l’expression créative de la campagne.

Lancé en 1963, Aramis est devenu un leader dans la catégorie des parfums et produits d’entretien pour hommes en tant que premier parfum de prestige pour hommes aux États-Unis. Plus de 60 ans plus tard, en s’appuyant sur le riche héritage de la marque et sur son autorité en matière de parfums, Intuition by Aramis s’inspire de l’idée d’un nouveau type de masculinité : le QE aussi bien que le QI, la sensibilité aussi bien que la force, la raison d’être aussi bien que le pouvoir. Dwyane Wade est l’incarnation de toutes ces qualités, passant de l’un des meilleurs gardiens de NBA à un touche-à-tout très apprécié : producteur, philanthrope, défenseur des droits et chef d’entreprise.

« Je suis ravi de rejoindre la famille Aramis en tant qu’ambassadeur mondial et de lancer Intuition by Aramis cet été », déclare Dwyane Wade. « Aramis est une marque qui correspond à mes valeurs, et Intuition reflète la masculinité moderne et la confiance en soi. Le parfum, c’est avant tout la façon dont vous vous présentez au monde. Votre parfum fait partie intégrante de votre personnalité, et ma nouvelle fragrance vous permet d’améliorer votre jeu olfactif. »

« Nous sommes ravis d’annoncer Intuition by Aramis avec l’incomparable Dwyane Wade », déclare Justin Boxford, président mondial de la marque Estée Lauder & Aramis. « De la famille à la mode en passant par la philanthropie, Dwyane est un visionnaire et un artisan du changement qui incarne la masculinité moderne. Grâce à la réimagination d’Aramis et à cette collaboration avec Dwyane, nous sommes en mesure d’honorer l’incroyable héritage de la marque tout en attirant de nouveaux consommateurs sur le marché en pleine croissance des parfums pour hommes. »

Intuition by Aramis, un néo-fougère boisé et vert, sera lancé en août 2025 chez les principaux détaillants mondiaux et sera vendu au prix de 95 USD/50 ml et 130 USD/100 ml.

La campagne inaugurale Intuition de Wade sera diffusée à la télévision, dans la presse écrite, sur les supports numériques, en magasin et en extérieur.

À propos d’Aramis

Aramis a été créé en 1963 par Mme Estée Lauder, entrepreneuse avant-gardiste et fondatrice visionnaire de sa société de cosmétiques éponyme, pour être l’eau de Cologne pour hommes la plus élégante au monde. Raffiné et distinctif, doté d’une masculinité classique et d’une sophistication qui transcenderait le temps, Aramis a été le premier parfum masculin de prestige à être vendu dans les grands magasins du monde entier et est rapidement devenu un leader de l’industrie dans la catégorie des parfums et des produits de soins pour hommes.

Aujourd’hui, le parfum Aramis est revitalisé et réimaginé pour une nouvelle génération.

Suivez Aramis sur Instagram @AramisFragrances #ARAMISINTUITION.

À propos de Dwyane Wade

Dwyane Wade est un entrepreneur avec des partenariats, notamment Way of Wade, MISSION, Stance, BallerTV, Proudly, Versace, TMRW Sports, Wade Cellars, Thorne et Jeeter. Dwyane Wade détient des participations dans les groupes de propriétaires Utah Jazz, Chicago Sky, Real Salt Lake et Utah Royals. Le WY Network est le réseau numérique d’émissions et de podcasts de Dwyane Wade, qui comprend l’émission Time Out, où l’on peut trouver des conversations sans filtre sur le basket-ball, le style de vie et la culture. Fondateur de 59th & Prairie Entertainment, il est producteur exécutif de projets récompensés par des Emmy et des Oscars. Il est l’auteur de A Father First, best-seller du New York Times, coauteur du livre pour enfants Shady Baby, best-seller du New York Times, et a publié ses mémoires photographiques DWYANE en 2021. Sa Wade Family Foundation vient en aide aux communautés marginalisées dans le besoin. Joueur de la NBA pendant seize saisons, principalement avec le Miami Heat, il a été sélectionné 13 fois parmi les NBA All-Stars, a remporté trois championnats de la NBA et a été nommé Most Valuable Player des finales de la NBA en 2006. Médaillé d’or olympique, il a été nommé dans l’équipe du 75e anniversaire de la NBA comme l’un des 75 plus grands joueurs de l’histoire de la NBA et a été intronisé en 2023 au Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. En 2024, Wade est devenu le premier joueur du Miami Heat à recevoir une statue.

