Andersen Consulting breidt platform in Azië-Pacific uit met toevoeging van Sertis

Andersen Consulting krijgt een grotere voetafdruk in Thailand en Indonesië met zijn nieuwste lid, Sertis, een toonaangevend adviesbureau dat datagestuurde AI-oplossingen op bedrijfsniveau levert aan klanten in Zuidoost-Azië en daarbuiten. Deze strategische stap versterkt de aanwezigheid van Andersen Consulting in de regio en de mogelijkheden van de organisatie op het gebied van AI.

Sertis werd in 2014 opgericht door Tee Vachiramon en is gespecialiseerd in adviesdiensten op het gebied van AI en technologische transformatie, waaronder de ontwikkeling van AI-strategieën, maatoplossingen met AI, gegevensanalyse en digitale transformatie. Het bedrijf werkt met klanten in verschillende sectoren, zoals financiën, detailhandel, energie, gezondheidszorg en productie, met als doel hun activiteiten te optimaliseren, de besluitvorming bij te schaven en klantervaringen te verbeteren.

"Lid worden van Andersen Consulting is een mijlpaal voor ons bedrijf, omdat we nu een ongeëvenaard platform van eersteklas oplossingen kunnen gebruiken voor onze klanten," aldus Tee. "Met de steun van Andersen zijn we nu goed geplaatst om onze diensten aan een nog breder wereldwijd publiek aan te bieden en digitale transformatie en bedrijfsgroei op basis van data en AI te blijven stimuleren. We vinden het geweldig om deel uit te maken van de Andersen-familie en kijken ernaar uit om nauw met onze collega's over de hele wereld samen te werken."

Mark L. Vorsatz, voorzitter en CEO van Andersen, voegt hieraan toe: "Het uitbreiden van onze aanwezigheid in Indonesië en Thailand is van cruciaal belang voor het ontsluiten van het potentieel van opkomende technologieën in de regio Azië-Pacific. Klanten kunnen navigeren door de complexiteit van AI en technologische transformatie, om innovatie en economische groei aan te sturen in deze markten die een snelle ontwikkeling doormaken. De uitzonderlijke reputatie van Sertis voor het leveren van geavanceerde, datagestuurde oplossingen voegt extra mogelijkheden aan ons internationale adviesplatform toe."

Andersen Consulting is een wereldwijde adviespraktijk met een uitgebreid dienstenpakket op het gebied van bedrijfsstrategie, zakelijke, technologische en AI-transformatie, evenals oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale dienstenmodel van Andersen Global en levert expertise van wereldklasse op het gebied van consulting, belastingen, wetgeving, taxatie, wereldwijde mobiliteit en advies. Op het wereldwijde platform van Andersen Consulting werken meer dan 20.000 specialisten. Het bedrijf is actief op meer dan 500 plaatsen via haar leden en samenwerkende kantoren. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt consultingoplossingen via haar leden en samenwerkende kantoren over de hele wereld.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.