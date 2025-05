NetApp en Intel werken samen om AI voor ondernemingen te herdefiniëren

SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ: NTAP), het bedrijf voor intelligente data-infrastructuur, kondigde vandaag de release aan van NetApp AIPod Mini met Intel, een gezamenlijke oplossing ontworpen om de toepassing van AI inferencing bij bedrijven te stroomlijnen. Deze samenwerking biedt een oplossing voor de unieke uitdagingen waarmee bedrijven geconfronteerd worden wanneer zij AI integreren, zoals de kosten en de complexiteit, op afdeling- en teamniveau.

Om in het informatietijdperk te gedijen, hebben ondernemingen AI toegepast om efficiëntie en op gegevens gebaseerde beslissingname in hun verschillende bedrijfsactiviteiten te bevorderen. Een onderzoek uitgevoerd door de Harvard Business School stelde vast dat consultants die toegang tot AI-tools werden aangeboden, in staat waren om hun productiviteit te verbeteren, waarbij zij 12,2 procent meer taken konden voltooien en deze taken ook 25,1 procent sneller wisten te voltooien.

