NetApp與Intel合作，為企業重新定義AI

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 智慧資料基礎設施公司NetApp® (NASDAQ: NTAP)今日宣布推出NetApp AIPod Mini with Intel，這一共同解決方案旨在簡化企業對AI推理的應用。此次合作解決了企業在部門和團隊層面部署AI時所面臨的諸如成本和複雜性等獨特挑戰。

為了在智慧時代蓬勃發展，企業紛紛採用AI來提高業務效率，並在整個企業範圍內實現資料驅動的決策。哈佛商學院的一項研究發現，能夠使用AI工具的顧問提高了自身生產力，完成的任務量增加了12.2%，完成任務的速度加快了25.1%。然而，各個業務部門可能會發現，市面上廣泛可用的通用AI應用無法滿足其特定需求，但又沒有技術專長或預算來從頭客製化AI應用。NetApp和Intel合作，為企業提供了一個以智慧資料基礎設施架構為基礎的整合AI推理解決方案，使特定的業務部門能夠充分利用其獨特的資料，創造出符合自身需求的成果。NetApp AIPod Mini簡化了特定應用中AI的部署和使用，例如為法律團隊實現文件起草和研究方面的自動化，為零售團隊實施個人化購物體驗和動態定價，以及為製造部門實現預測性維護和供應鏈最佳化。

NetApp商務長Dallas Olson表示：「我們的使命是消除複雜性和成本等傳統障礙，讓各個層級的每個團隊都能使用AI。NetApp AIPod Mini with Intel為我們的客戶提供了一個解決方案，它不僅改變了團隊使用AI的方式，還讓客製化、部署和維護變得輕鬆簡單。我們正在將專有的企業資料轉化為強大的業務成果。」

NetApp AIPod Mini使企業能夠透過預先封裝的檢索強化生成(RAG)工作流程，直接與自身業務資料進行互動，將生成式AI與專有資訊相結合，提供精確且具備情境感知能力的洞察，從而簡化營運並推動產生顯著成果。

透過將Intel® Xeon® 6處理器和Intel®先進矩陣擴充(Intel® AMX)技術與NetApp的全快閃記憶體儲存、先進的資料管理以及深度的Kubernetes整合相結合，NetApp AIPod Mini能夠大規模提供高效能且具有成本效益的AI推理服務。該解決方案在由企業AI開放平台(OPEA)驅動的開放架構基礎之上建構，確保了可根據業務需求進行模組化的靈活部署。Intel Xeon處理器旨在提升運算效能和效率，使AI任務更易於實現且成本效益更高，讓客戶能夠取得更多成果。為了更好地服務客戶，該解決方案具有以下特點：

價格親民 ：NetApp AIPod Mini是為部門或業務部門的預算而設計的，以較低的入門價格提供企業級效能。該解決方案在設計時考慮了可擴充性，使企業能夠在不將資源浪費在不必要的管理費用或成本上的情況下實現AI的進步。

：NetApp AIPod Mini是為部門或業務部門的預算而設計的，以較低的入門價格提供企業級效能。該解決方案在設計時考慮了可擴充性，使企業能夠在不將資源浪費在不必要的管理費用或成本上的情況下實現AI的進步。 操作簡便 ：NetApp AIPod Mini採用預先驗證的參考設計，使AI的實施流程變得簡化且高效。其預先封裝的工作流程支援快速設定、順暢整合和客製化，無需額外的管理成本。透過注重易用性和可靠性，該解決方案可協助企業更快速、更自信地部署AI，實現更智慧、更高效的營運。

：NetApp AIPod Mini採用預先驗證的參考設計，使AI的實施流程變得簡化且高效。其預先封裝的工作流程支援快速設定、順暢整合和客製化，無需額外的管理成本。透過注重易用性和可靠性，該解決方案可協助企業更快速、更自信地部署AI，實現更智慧、更高效的營運。 安全可靠：透過利用全球最安全的儲存系統NetApp並在本地處理資料，NetApp AIPod Mini可強化隱私保護並保障敏感性資料的安全。客戶可以利用NetApp ONTAP®內建的網路韌性和治理功能，包括存取控制、版本控制和可追溯性，將法規遵循直接內建到AI工作流程中，並具備可追溯性和道德保障措施。

Intel美洲區企業副總裁兼總經理Greg Ernst表示：「一個優秀的AI解決方案必須既強大又高效，以確保能帶來豐厚的投資報酬。透過將Intel Xeon處理器與NetApp強大的資料管理和儲存能力相結合，NetApp AIPod Mini解決方案為業務部門提供了部署AI來因應其獨特挑戰的機會。該解決方案讓使用者能夠在無需承擔龐大基礎設施負擔或不必要技術複雜性的情況下利用AI。」

NetApp AIPod Mini with Intel將於2025年夏季透過全球策略經銷商及合作夥伴推出。首批推出合作夥伴將包括NetApp的經銷商合作夥伴Arrow Electronics和TD SYNNEX，以及整合合作夥伴Insight Partners、CDW USA、CDW UK&I、Presidio和Long View Systems。這些合作夥伴將提供專門的支援和服務，以確保為客戶的獨特AI使用案例提供順暢的購買和部署體驗。

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關於 NetApp

NetApp是一家智慧資料基礎設施公司，將統一資料儲存、整合資料、營運和工作負載服務和相結合，讓充滿顛覆變化的世界為每個客戶帶來商機。NetApp建立無孤島的基礎設施，然後運用可觀測性和AI來實現最佳的資料管理。做為唯一原生內建於全球最大雲端的企業級儲存服務，我們的資料儲存提供順暢的靈活性。此外，我們的資料服務具有卓越的網路韌性、治理和應用程式敏捷性，為使用者創造資料優勢。我們的營運和工作負載服務透過可觀測性和AI，為基礎設施和工作負載提供效能和效率的持續最佳化。無論資料類型、工作負載或環境如何，都可以透過NetApp改造資料基礎架構以實現業務機會。如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.netapp.com 或在 X、LinkedIn、Facebook 和 Instagram 上關注我們。

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