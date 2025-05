Monroe Capital, SMBC e MA Financial lanciano una joint venture da 1,7 miliardi di dollari in prestiti per il mercato medio

NEW YORK, CHICAGO e SYDNEY--(BUSINESS WIRE)--Monroe Capital, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) e MA Asset Management (parte di MA Financial Group, ASX: MAF) oggi ha annunciato la formazione di una nuova joint venture (“JV”), che investirà fino a 1,7 miliardi di dollari in prestiti senior garantiti a favore di beneficiari del mercato medio statunitense. La JV sfrutta le capacità complementari delle tre istituzioni partner per stabilire una piattaforma differenziata incentrata sull'attraente sottoinsieme di credito privato del mercato medio.

La JV prevede di beneficiare dell'ampio accesso al flusso di transazioni proprietarie, di alta qualità di prestiti senior garantiti da ipoteche di primo grado ad aziende consolidate del mercato medio, sfruttando le capacità di creazione di prestiti dell'infrastruttura di prestiti diretti di Monroe Capital, la piattaforma affermata di credito privato e di finanziamento di sponsor di SMBC e le competenze di MA Financial nel credito specialistico e nel finanziamento congiunto.

