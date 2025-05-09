Ant International與Barclays合作，運用專屬人工智慧外匯模型優化全球金融管理

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Ant International（中文名：螞蟻國際）與首屈一指的英國銀行Barclays締結協議，將合作提高企業全球金融管理的效率與彈性。這份合作關係將結合雙邊的創新解決方案（包括Ant的專屬時間序列轉換器 (TST) 人工智慧外匯模型在內），協助企業降低外匯相關成本，對抗全球波動帶來的風險。

Ant International已在合作的初步階段與Barclays順利完成該集團內的第一批外匯交易。

Ant International的時間序列轉換器模型是一個以轉換器為基礎架構的大數據模型，擁有近20億個參數。這款時間序列轉換器模型整合最新的時間序列預測演算法，可預測隨時間變化的模式。Ant還引入新的預訓練和監督式微調 (SFT) 框架來訓練模型，改善其隨時間變動進行預測的能力。

時間序列轉換器模型目前以每小時、每日、每星期為週期預測該公司的現金流以及外匯風險，準確性在90%以上。這可以提高預測交易量的準確性，並減少被銀行收取不必要的對沖和風險溢價成本，進而降低對沖成本和外匯總成本。

Barclays將時間序列轉換器模型整合入其服務大量電子商務及支付產業的外匯對沖平台「BARX NetFX」。這場合作關係是Barclays外匯自動化戰略的一部分，目的是開發可以幫助客戶數位化工作流並優化外匯對沖的工具。

Barclays將時間序列轉換器模型整合入其Guaranteed FX解決方案，提升BARX NetFX平台的功能，以利更準確預測Ant International的外匯風險。從另一方面來看，這又使該銀行有能力提供更精確的外匯對沖，降低對沖成本，並提高其平台的整體效率。Ant International再利用這種成本效益為企業提供外匯報價，提供有競爭力的匯率，並維持歐元和美元等主要交易貨幣的相對價格穩定。初步測試交易顯示Ant International確已幫助客戶節省外匯成本。

Ant International與Barclays的合作案例證明時間序列轉換器模型確實具備運用人工智慧幫助企業緩解全球外匯波動風險的潛力。

「Ant International是Barclays非常重視的長期合作夥伴，我們很高興能夠共同推動這個創新解決方案。」Barclays全球金融科技和外匯自動化銷售主任Ben Parkinson說，「這場合作顯示雙方團隊的穩定關係與互信。他們先進的人工智慧模型已改善了預測現金流的準確度，並幫助我們優化外匯對沖流程。Ant International先進的人工智慧預測功能搭配我們的引領市場的外匯專長，讓我們降低不確定性和成本，為外匯風險管理樹立一座新的里程碑。」

Ant International平台技術總經理Kelvin Li表示：「我們致力協助金融產業優化外匯戰略，與Barclays合作應用我們的時間序列轉換器模型是這個過程中的一座重大里程碑。結合Barclays傑出的銀行專業與Ant International的創新解決方案所獲得的成果證明，科技可以實現更有效率的外匯交易，貢獻企業管理全球流動性的新法。它也顯示客戶受益於我們的金融管理，透過有競爭力的外匯匯率改善成本效率。」

「這項合作具體證明Barclays致力與合作夥伴共事，利用我們互補的優勢來提升服務水準，並打造效益更高的解決方案。」Barclays亞太及中東地區企業銀行業務主任Pushkaraj Gumaste說，「這個絕佳範例可說明我們如何讓客戶的跨國商務更加無縫、高效，同時為他們的全球業務帶來更高價值。」

全球跨境交易預計將在2030年之前突破290兆美元，Ant International和Barclays意識到創新外匯解決方案、讓企業在安全的前提下無縫交易的必要。雖然這個案例目前僅支援Ant International使用的主要配對貨幣，但雙方都有調整解決方案以納入更多貨幣、滿足更多業務需求的共識。

關於Ant International

總部位於新加坡的Ant International（中文名：螞蟻國際）是一家領先全球的數位支付、數位化和金融科技供應商，提供經統合的科技金融平台，為人人開發下世代商務。Ant International與合作夥伴密切合作，支援全球各種規模的商家，透過科技領導的全面性數位支付和金融服務解決方案實現成長的夢想。如需進一步資訊，請造訪：https://www.ant-intl.com/。

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