Aramis宣布推出新香水“Intuition”，Dwyane Wade担任全球大使

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 今日，Aramis宣布推出Intuition by Aramis香水，标志着这个传奇男士香水品牌开启了新篇章。Dwyane Wade将担任Intuition by Aramis的全球大使及形象代言人。这款香水将于2025年8月上市，Wade在广告宣传的故事构思和创意表达方面与品牌进行了紧密合作。

Aramis于1963年推出，作为美国首款高端男士香水，已发展成为男士香水及个人护理品类的行业领导者。60多年后的今天，借助品牌深厚的底蕴和在香水领域的权威性，Intuition by Aramis的灵感源自一种新型的男性气质理念——兼具情商与智商；既感性又坚强；既有目标又有力量。Wade正是这些品质的化身，他从最成功的NBA得分后卫之一，成长为备受尊敬的多重身份者：制片人、慈善家、倡导者以及企业家。

Dwyane Wade表示：“我很高兴能成为Aramis家族的全球大使，并在今年夏天推出Intuition by Aramis香水。Aramis是一个与我的价值观不谋而合的品牌，Intuition这款香水体现了现代男性气质与自信。香水关乎你如何向世界展现自己。你的气味是个人气质的一部分，而我参与推出的这款新香水真的能提升你的‘气味魅力’。”

Estée Lauder及Aramis全球品牌总裁Justin Boxford表示：“能与无与伦比的Dwyane Wade一同推出Intuition by Aramis香水，我们感到无比振奋。从家庭到时尚再到慈善事业，Dwyane是一位有远见卓识的变革者，是现代男性气质的典范。通过对Aramis品牌的重新构想以及与Dwyane的合作，我们在尊重品牌辉煌历史的同时，也能够吸引快速增长的男士香水市场中的新消费者。”

Intuition by Aramis是一款木质馥奇香调的绿色新香水，将于2025年8月在全球主要零售商处发售，50毫升装售价95美元，100毫升装售价130美元。

Wade为Intuition香水拍摄的首支广告将在电视、平面媒体、数字媒体、店内以及户外广告中亮相。

关于Aramis

1963年，Aramis由Estée Lauder夫人创立。她是一位开拓进取的企业家，也是以其名字命名的化妆品公司的富有远见的创始人。Aramis旨在成为世界上最优雅的男士古龙水。它精致独特，具有经典的男性气质和高雅格调，且能超越时间的考验。Aramis是首款在全球百货商店销售的高端男士香水，并迅速成为男士香水及个人护理品类的行业领导者。

如今，Aramis香水经过焕新与重新构想，面向新一代消费者。

在Instagram @AramisFragrances #ARAMISINTUITION上关注Aramis。

关于Dwyane Wade

Dwyane Wade是一位企业家，合作品牌包括Way of Wade、MISSION、Stance、BallerTV、Proudly、Versace、TMRW Sports、Wade Cellars、Thorne和Jeeter。Wade在犹他爵士队、芝加哥天空队、皇家盐湖城队和犹他皇家队中均有持股。The WY NetworkWade旗下的数字节目和播客网络，其中包括王牌节目《Time Out》，在节目中你可以听到关于篮球、生活方式和文化的无拘无束的讨论。作为59th & Prairie Entertainment的创始人，他是艾美奖和奥斯卡奖获奖影片的执行制片人。他是《纽约时报》畅销书《A Father First》的作者，与人合著了《纽约时报》畅销书儿童读物《Shady Baby》，并于2021年出版了包含大量照片的回忆录《DWYANE》。他的Wade Family Foundation为处于困境中的边缘化社区提供援助。作为一名在NBA征战了16个赛季的球员，他主要效力于迈阿密热火队，13次入选NBA全明星阵容，赢得过三次NBA总冠军，并荣获2006年NBA总决赛最有价值球员。他是奥运会金牌得主，入选NBA 75周年最佳阵容，被认为是NBA历史上最伟大的75名球员之一，并于2023年入选Naismith篮球名人堂。2024年，Wade成为迈阿密热火队首位获立雕像的球员。

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