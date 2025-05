Aramis宣布推出新香水“Intuition”,Dwyane Wade担任全球大使

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 今日,Aramis宣布推出Intuition by Aramis香水,标志着这个传奇男士香水品牌开启了新篇章。Dwyane Wade将担任Intuition by Aramis的全球大使及形象代言人。这款香水将于2025年8月上市,Wade在广告宣传的故事构思和创意表达方面与品牌进行了紧密合作。 Aramis于1963年推出,作为美国首款高端男士香水,已发展成为男士香水及个人护理品类的行业领导者。60多年后的今天,借助品牌深厚的底蕴和在香水领域的权威性,Intuition by Aramis的灵感源自一种新型的男性气质理念——兼具情商与智商;既感性又坚强;既有目标又有力量。Wade正是这些品质的化身,他从最成功的NBA得分后卫之一,成长为备受尊敬的多重身份者:制片人、慈善家、倡导者以及企业家。 Dwyane Wade表示:“我很高兴能成为Aramis家族的全球大使,并在今年夏天推出Intuition by Aramis香水。Aramis是一个与我的价值观不谋而合的品牌,Intuition这款香水体现了现代男性气质与自信。香水关乎你如何向世界展现自己。你的气味是个人气质的一部分,而我参与推出的这款新香水真的能提升你的‘气味魅力’。” Estée Lauder及Aramis全球品牌总裁Justin Boxford表示:“能与无与伦比的Dwyane Wade一同推出Intuition by Aramis香水,我们感到无比振奋。从家庭到时尚再到慈善事业,Dwyane是一位有远见卓识的变革者,是现代男性气质的典范。通过对Aramis品牌的重新构想以及与Dwyane的合作,我们在尊重品牌辉煌历史的同时,也能够吸引快速增长的男士香水市场中的新消费者。” Intuition by Aramis是一款木质馥奇香调的绿色新香水,将于2025年8月在全球主要零售商处发售,50毫升装售价95美元,100毫升装售价130美元。 Wade为Intuition香水拍摄的首支广告将在电视、平面媒体、数字媒体、店内以及户外广告中亮相。 关于Aramis

1963年,Aramis由Estée Lauder夫人创立。她是一位开拓进取的企业家,也是以其名字命名的化妆品公司的富有远见的创始人。Aramis旨在成为世界上最优雅的男士古龙水。它精致独特,具有经典的男性气质和高雅格调,且能超越时间的考验。Aramis是首款在全球百货商店销售的高端男士香水,并迅速成为男士香水及个人护理品类的行业领导者。 如今,Aramis香水经过焕新与重新构想,面向新一代消费者。 在Instagram @AramisFragrances #ARAMISINTUITION上关注Aramis。 关于Dwyane Wade

Dwyane Wade是一位企业家,合作品牌包括Way of Wade、MISSION、Stance、BallerTV、Proudly、Versace、TMRW Sports、Wade Cellars、Thorne和Jeeter。Wade在犹他爵士队、芝加哥天空队、皇家盐湖城队和犹他皇家队中均有持股。The WY NetworkWade旗下的数字节目和播客网络,其中包括王牌节目《Time Out》,在节目中你可以听到关于篮球、生活方式和文化的无拘无束的讨论。作为59th & Prairie Entertainment的创始人,他是艾美奖和奥斯卡奖获奖影片的执行制片人。他是《纽约时报》畅销书《A Father First》的作者,与人合著了《纽约时报》畅销书儿童读物《Shady Baby》,并于2021年出版了包含大量照片的回忆录《DWYANE》。他的Wade Family Foundation为处于困境中的边缘化社区提供援助。作为一名在NBA征战了16个赛季的球员,他主要效力于迈阿密热火队,13次入选NBA全明星阵容,赢得过三次NBA总冠军,并荣获2006年NBA总决赛最有价值球员。他是奥运会金牌得主,入选NBA 75周年最佳阵容,被认为是NBA历史上最伟大的75名球员之一,并于2023年入选Naismith篮球名人堂。2024年,Wade成为迈阿密热火队首位获立雕像的球员。 NYSE: EL

ELC-B 免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

