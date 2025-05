Monroe Capital, SMBC y MA Financial lanzan una empresa conjunta de préstamos para el mercado medio por un valor de USD 1700 millones

NUEVA YORK Y CHICAGO Y SÍDNEY--(BUSINESS WIRE)--Monroe Capital, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) y MA Asset Management (parte de MA Financial Group, ASX: MAF) anunciaron el día de hoy la creación de una nueva empresa conjunta ("JV"), que invertirá hasta USD 1700 millones en préstamos prioritarios garantizados a prestatarios estadounidenses del mercado medio. La JV aprovecha las capacidades complementarias de las tres instituciones asociadas para establecer una plataforma diferenciada que se centra en el atractivo subgrupo del mercado medio del crédito privado.

La JV espera beneficiarse de un amplio acceso a un flujo de operaciones propio de alta calidad de préstamos prioritarios garantizados con primer gravamen a empresas consolidadas del mercado medio, aprovechando las capacidades de originación de préstamos de la infraestructura de préstamos directos de Monroe Capital, la plataforma consolidada de financiación de créditos privados y patrocinadores de SMBC y la experiencia de MA Financial en créditos especializados y préstamos conjuntos.

El capital invertible de JV será aportado por Monroe Capital, SMBC y MA Financial (a través de sus fondos gestionados).

Monroe Capital es uno de los mayores prestamistas directos del mercado medio-bajo de Estados Unidos, SMBC es un banco líder mundial con un negocio global de patrocinio del mercado intermedio, y MA Financial es un gestor de activos alternativos que tiene su sede en Australia y presencia activa en el crédito especializado en Estados Unidos, para el que los préstamos conjuntos constituyen una estrategia fundamental.

Esta empresa conjunta refleja una evolución más amplia dentro del panorama del crédito privado, en el que los gestores de activos y los bancos están colaborando para brindar soluciones de capital escalables y diferenciadas a los prestatarios. Con una fuerte alineación de intereses, filosofías de crédito compartidas y profundos canales de originación, la asociación estratégica entre Monroe Capital, SMBC y MA Financial se encuentra bien posicionada para cumplir con la creciente demanda de financiación en un segmento del mercado que se encuentra desatendido desde el punto de vista estructural.

“Estamos encantados de asociarnos con MA Financial y SMBC para aprovechar la sólida y completa plataforma de originación de Monroe para las transacciones del mercado medio en Estados Unidos. Seguimos innovando nuevas estructuras para convertirnos en la entidad financiera preferida de los prestatarios corporativos del mercado medio-bajo y sus propietarios de capital privado", declaró Zia Uddin, presidente de Monroe Capital.

“Mediante la asociación con dos de las principales empresas de gestión de activos que se centran en el crédito, SMBC mejorará las soluciones de financiación que ofrece a su base de clientes patrocinadores financieros del mercado medio y seguirá ampliando su presencia en la comunidad de patrocinadores. SMBC, Monroe y MA Financial comparten un enfoque similar de la inversión crediticia privada, centrado en la concesión de préstamos a prestatarios de alta calidad respaldados por propietarios de capital privado de primer nivel del mercado medio. Estas asociaciones son un hito estratégico importante para el desarrollo continuo del negocio de crédito privado de SMBC, y estamos muy contentos de comenzar con la implementación de capital", dijo Glenn Autorino, codirector general, director general y codirector de financiación apalancada, división SMBC Americas.

“Creemos que las asociaciones estratégicas entre prestamistas especializados, gestores de activos y bancos son la próxima evolución del crédito privado. Nos complace asociarnos con Monroe Capital y SMBC en esta innovadora empresa conjunta, que refleja el cambio de paradigma emergente hacia los préstamos conjuntos", comentó Frank Danieli, director de soluciones de crédito globales en MA Financial Group. "El mercado intermedio de EE. UU. presenta una oportunidad atractiva para invertir capital en empresas de la economía real del mundo, al mismo tiempo que se obtienen sólidas rentabilidades ajustadas al riesgo y se benefician de las sólidas protecciones de los prestamistas que son fundamentales para nuestra filosofía crediticia. Estamos entusiasmados por desbloquear el acceso a esta oportunidad para nuestros clientes".

Acerca de Monroe Capital

Monroe Capital LLC ("Monroe") es una empresa de gestión de activos de primera línea que se especializa en los mercados de crédito privado a través de diversas estrategias, incluidos los préstamos directos, la financiación tecnológica, la deuda de riesgo, las soluciones de crédito alternativas, el crédito estructurado, el sector inmobiliario y la renta variable. Desde el año 2004, la empresa ofrece con éxito soluciones de capital a clientes de Estados Unidos y Canadá. Monroe se enorgullece de ser un socio de valor añadido y fácil de usar para los propietarios de empresas, directivos y patrocinadores tanto de capital privado como independientes. La plataforma de Monroe ofrece una amplia variedad de productos de inversión tanto para inversores institucionales como para grandes patrimonios y se centra en generar rendimientos "alfa" de alta calidad con independencia de los ciclos empresariales o económicos. La empresa tiene su sede en Chicago y cuenta con 11 oficinas en Estados Unidos, Asia y Australia.

Monroe fue reconocida tanto por sus homólogos como por los inversores con diversos galardones, entre los que se incluyen el de DealCatalyst como Gestor de CLO de crédito privado más innovador del año 2025; el de "Private Debt Investor" como prestamista del año 2024 en el mercado medio-bajo de las Américas y prestamista de la década 2023 en el mercado medio-bajo; el de "Inc. 's 2024 Founder-Friendly Investors List"; "Global M&A Network" como prestamista del año 2023 de los mercados medios-bajos de EE. UU.; "Korean Economic Daily" como el Mejor rendimiento 2022 en deuda privada - Cap. Media; "Creditflux" como el mejor fondo de préstamo directo de EE. UU. de 2021; y "Pension Bridge" como Estrategia de crédito privado del año 2020. Para obtener más información y descargos de responsabilidad importantes, visite www.monroecap.com

Acerca de SMBC

SMBC Group es un grupo financiero mundial de primer orden. Con sede en Tokio y 400 años de historia, SMBC Group ofrece una amplia gama de servicios financieros, como banca, arrendamiento financiero, valores, tarjetas de crédito y financiación al consumo. El Grupo cuenta con más de 150 oficinas y 120.000 empleados en casi 40 países de todo el mundo. Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) es la sociedad de cartera de SMBC Group, uno de los tres mayores grupos bancarios de Japón. Las acciones de SMFG cotizan en las bolsas de Tokio, Nagoya y ADR en la de Nueva York (NYSE: SMFG). En el continente americano, SMBC Group está presente en Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Chile, Colombia y Perú. Las empresas operativas del Grupo en América incluyen Sumitomo Mitsui Banking Corp. (SMBC), SMBC Americas Holdings, Inc., SMBC Nikko Securities America, Inc., SMBC Nikko Securities Canada, Ltd., SMBC Capital Markets, Inc., SMBC MANUBANK, JRI America, Inc., SMBC Leasing and Finance, Inc., Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A., y Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Co., Ltd. (en conjunto, SMBC Group Americas Division). Para obtener más información, visite www.smbcgroup.com

Acerca de MA Financial Group

MA Financial Group es una gestora global de activos alternativos que se especializa en crédito privado, inmobiliario y hotelería. La empresa concede préstamos a los sectores inmobiliario, corporativo y de financiación especializada y brinda servicios de asesoramiento corporativo. Con un equipo de más de 700 profesionales en Australia, China, Hong Kong, Nueva Zelanda, Singapur y Estados Unidos, MA Financial gestiona más de A$10.300 millones en activos, supervisa A$141.000 millones en préstamos gestionados y asesoró en más de A$125.000 millones en operaciones de asesoramiento y del mercado de capitales. Puede obtener más información en https://mafinancial.com/

