Andersen Consulting zwiększa potencjał w regionie Azji i Pacyfiku wraz z dołączeniem Sertis jako firmy członkowskiej

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting rozszerza zasięg swojej oferty w Tajlandii i Indonezji dzięki dołączeniu nowej firmy członkowskiej Sertis, wiodącej firmy konsultingowej dostarczającej rozwiązania dla firm wspomagane AI i oparte na danych na rzecz klientów z regionu południowo-wschodniej Azji oraz innych obszarów. Dzięki tej strategicznej decyzji Andersen Consulting wzmacnia swoją obecność w regionie oraz zwiększa potencjał organizacji w dziedzinie AI.

Sertis, którą w 2014 r. założył Tee Vachiramon, specjalizuje się w usługach konsultacyjnych dotyczących AI i transformacji technologicznej, w tym rozwoju strategii w dziedzinie AI, spersonalizowanych rozwiązań opartych na AI, analizy danych oraz transformacji cyfrowej. Firma współpracuje z wieloma klientami z różnych sektorów, między innymi z sektora finansów, handlu detalicznego, energii, ochrony zdrowia i produkcji, umożliwiając im optymalizację prowadzonej działalności, poprawę procesów podejmowania decyzji i udoskonalenie doświadczeń klientów docelowych.

– Dołączając do Andersen Consulting, nasza firma osiąga ważny etap w swojej historii, ponieważ zyskujemy możliwość wykorzystania unikalnej platformy najlepszych w swojej klasie rozwiązań w służbie naszych klientów – powiedział Tee. – Dzięki wsparciu Andersen nasze usługi będą mogły teraz trafić do jeszcze szerszego grona odbiorców z całego świata, stale napędzając transformację cyfrową i rozwój działalności w oparciu o dane i AI. Ogromnie cieszymy się z dołączenia do rodziny Andersen i nie możemy się doczekać ścisłej współpracy z partnerami z całego świata.

– Rozszerzenie oferty usług konsultacyjnych w Indonezji i Tajlandii jest nieodzowne, by wykorzystać potencjał nowych technologii w regionie Azji i Pacyfiku, umożliwiając klientom sprostanie zawiłościom związanym z AI i transformacją technologiczną, a przy tym sprzyjając innowacyjności i rozwojowi gospodarczemu na tych dynamicznie rozwijających się rynkach. Doskonała reputacja Sertis wypracowana dzięki dostarczaniu nowatorskich rozwiązań opartych na danych wzbogaci naszą globalną platformę konsultingową o kolejne zdolności – dodał globalny prezes i dyrektor generalny Andersen, Mark L. Vorsatz.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 20 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 500 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

