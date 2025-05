Rockstar Games Lança Trailer 2 do Grand Theft Auto VI

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Rockstar Games®, uma marca editorial da Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ: TTWO), sente o orgulho de anunciar o lançamento do Trailer 2 do Grand Theft Auto VI , junto com uma visão mais detalhada da maior e mais envolvente evolução da série até agora:

Vice City, EUA. Jason e Lucia sempre souberam que a situação estava contra eles. Mas quando um golpe fácil dá errado, eles se veem no lado mais sombrio do lugar mais ensolarado dos EUA, no meio de uma conspiração criminosa que se espalha pelo estado de Leonida, e obrigados a depender um do outro mais do que nunca se quiserem sair com vida.

Mais detalhes podem ser encontrados em www.rockstargames.com/VI.

O Trailer 2 do Grand Theft Auto VI está passando agora em todos os lugares. Todas as filmagens do trailer foram captadas no PlayStation 5.

Com lançamento previsto para 26 de maio de 2026, nos sistemas de entretenimento em computador PlayStation® 5, e nos jogos e sistemas de entretenimento Xbox série X|S, o Grand Theft Auto VI estará disponível em breve para lista de desejos nas lojas PlayStation e Microsoft.

O Grand Theft Auto VI ainda não foi classificado.

Sobre a Rockstar Games

A Rockstar Games consolidou sua reputação como criadora de mundos vivos complexos com a série Grand Theft Auto , uma das propriedades de entretenimento de maior sucesso de todos os tempos, com mais de 440 milhões de unidades vendidas em todo o mundo. Através de uma série de jogos aclamados pela crítica, incluindo a série Grand Theft Auto , a série Red Dead Redemption , a série Max Payne , Bully , L.A. Noire , a série Midnight Club e The Warriors , a Rockstar Games ajudou a impulsionar o entretenimento interativo para o centro da cultura moderna. Siga a Rockstar Games no X, Instagram, YouTube, Facebook, Twitch, Discord e WhatsApp.

Sobre a Take-Two Interactive Software

Com sede na cidade de Nova York, a Take-Two Interactive Software, Inc. é líder em desenvolver, publicar e comercializar entretenimento interativo para clientes ao redor do mundo. A Empresa desenvolve, opera e publica produtos sobretudo através da Rockstar Games, 2K e Zynga. Nossos produtos são atualmente criados para consoles, PCs e dispositivos móveis, incluindo smartphones e tablets, sendo entregues mediante varejo físico, download digital, plataformas online e serviços de transmissão digital em nuvem. As ações ordinárias da empresa são cotadas na NASDAQ com o símbolo TTWO.

Todas as marcas registradas e direitos autorais aqui contidos são propriedade de seus respectivos titulares.

