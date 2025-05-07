Rockstar Games發表《俠盜獵車手6》第二部預告片

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ: TTWO)旗下的發行品牌Rockstar Games®驕傲地宣布， 《俠盜獵車手6》 第二部預告片現已發表，並帶您深入領略該系列迄今規模最宏大、沉浸感最強的一次進化：

美國，罪惡都市。Jason和Lucia一直都知道命運對他們不利。但當一場原本輕鬆的劫案急轉直下，這對亡命鴛鴦發現自己在全美最光鮮的度假勝地墮入了至暗深淵，捲入了一場橫跨Leonida州的犯罪陰謀之中。如果想要逃出生天，他們必須比任何時候都更依賴彼此。

更多詳情可在www.rockstargames.com/VI查閱。

《俠盜獵車手6》 第二部預告片現已在各處發表。所有預告片畫面均在PlayStation 5上錄製。

遊戲將於2026年5月26日在PlayStation® 5電腦娛樂系統以及Xbox Series X|S遊戲和娛樂系統上推出，不久後即可在PlayStation和Microsoft商店將 《俠盜獵車手6》 加入願望清單。

《俠盜獵車手6》 暫未分級。

關於Rockstar Games

Rockstar Games憑藉 《俠盜獵車手》 系列鞏固了其做為複雜夢幻世界創造者的聲譽，該系列是有史以來最成功的娛樂產品之一，全球銷售量超過4.4億套。透過一系列廣受好評的遊戲，包括 《俠盜獵車手》 系列、 《碧血狂殺》 系列、 《江湖本色》 系列、 《惡霸魯尼》 、 《黑色洛城》 、 《灣岸》 系列和 《戰士聯盟幫》 ，Rockstar Games已協助將互動娛樂推向現代文化的中心。敬請在X、Instagram、YouTube、Facebook、Twitch、Discord和WhatsApp上關注Rockstar Games。

關於Take-Two Interactive Software

Take-Two Interactive Software, Inc.總部位於紐約市，是全球首屈一指的消費者互動娛樂開發商、發行商和行銷商。公司主要透過Rockstar Games、2K和Zynga開發、運作和發行產品。我們的產品目前適用於控制台遊戲系統、個人電腦和行動裝置，包括智慧型手機和平板電腦，並透過實體零售、數位下載、線上平台和雲端串流媒體服務進行交付。公司普通股在那斯達克公開交易，股票代號為TTWO。

本文包含的所有商標和版權均為其各自持有人的財產。

關於前瞻性陳述的警示性聲明

本文中包含的並非歷史事實的陳述，包括有關Take-Two Interactive Software, Inc.（以下簡稱「Take-Two」、「公司」、「我們」或類似代詞）前景的陳述，均被視為聯邦證券法定義的前瞻性陳述，可以透過「預期」、「相信」、「估計」、「期望」、「打算」、「計畫」、「潛在」、「預測」、「預計」、「尋求」、「應該」、「將要」或類似含義的字詞來加以辨識，包括但不限於有關我們未來業務和財務業績前景的陳述。此類前瞻性陳述依據公司管理層目前的信念、假設以及他們目前掌握的資訊，而這些都受到固有的不確定性、風險以及難以預測的環境變化的影響。實際結果和業績可能與這些前瞻性陳述大相逕庭，原因在於多種風險和不確定因素，包括與我們遊戲的及時發表和市場廣泛接受度相關的風險；我們與Zynga Inc.的合併；推展國際業務所面臨的風險，包括由於不可預見的地緣政治事件所帶來的影響；美聯儲及其他中央銀行利率變動的影響，包括對我們短期投資組合的影響；通膨的影響；外匯匯率的波動；我們對關鍵管理和產品開發人員的依賴；我們對《NBA 2K》和《俠盜獵車手》系列產品的依賴，以及我們開發其他熱門遊戲的能力；我們利用PlayStation®5和Xbox Series X|S上的機會的能力；影響我們行動業務的因素，如玩家取得成本；以及維持遊戲定價在可接受水準的能力。

其他重要因素和資訊載於公司最新的Form 10-K年報（包括「風險因素」章節中概述的風險）、公司最新的Form 10-Q季報，以及公司定期向美國證券交易委員會遞交的其他文件。這些文件可透過以下網址查閱： www.take2games.com 。所有前瞻性陳述均受這些警示性聲明的限制，且僅適用於發表當日的情況。公司不承擔因新資訊、未來事件或其他原因而更新任何前瞻性陳述的義務。

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