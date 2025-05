Andersen Consulting expande plataforma na Ásia-Pacífico ao incorporar Sertis

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting amplia sua atuação na Tailândia e na Indonésia com seu mais novo membro, a Sertis, líder em consultoria que oferece soluções de IA empresarial com base em dados para clientes no Sudeste Asiático e mais além. Esta mudança estratégica intensifica a presença da Andersen Consulting na região e reforça as capacidades da organização no setor de IA.

Fundada em 2014 por Tee Vachiramon, a Sertis é especializada em serviços de consultoria em IA e transformação tecnológica, incluindo desenvolvimento de estratégias de IA, soluções personalizadas de IA, análise de dados e transformação digital. A empresa atende clientes em vários setores, como finanças, varejo, energia, saúde e fabricação, que permite a eles otimizar operações, aperfeiçoar tomadas de decisão e melhorar a experiência do cliente.

"Tornar-se membro da Andersen Consulting é um marco para nossa empresa, pois nos permite acessar uma plataforma incomparável de soluções de primeiro nível para nossos clientes", disse Tee. "Com o suporte da Andersen, estamos agora posicionados para oferecer nossos serviços a um público internacional ainda mais amplo, continuando a impulsionar a transformação digital e o crescimento dos negócios com base em dados e IA. Estamos empolgados por nos unir à família Andersen e na expectativa de cooperar de perto com nossos colegas em todo o mundo."

Mark L. Vorsatz, Presidente e Diretor Executivo Global da Andersen, acrescentou: "Expandir nossa presença em consultoria na Indonésia e na Tailândia é crucial para liberar o potencial das tecnologias emergentes na Ásia-Pacífico, ao possibilitar que os clientes naveguem pelas complexidades da IA ​​e da transformação tecnológica, enquanto promovem a inovação e o crescimento econômico nestes mercados em rápida evolução. A reputação excepcional da Sertis em oferecer soluções de ponta com base em dados acrescenta capacidades complementares à nossa plataforma mundial de consultoria."

A Andersen Consulting é uma empresa internacional de consultoria que proporciona um conjunto completo de serviços, abrangendo estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação de IA, além de soluções de capital humano. A Andersen Consulting está integrada ao modelo de serviço multidimensional da Andersen Global, que fornece consultoria de classe mundial, consultoria tributária, jurídica, avaliação, mobilidade internacional e experiência em assessoria, em uma plataforma mundial com mais de 20.000 profissionais ao redor do mundo e presença em mais de 500 localidades através de suas empresas-membro e de cooperação. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada e oferece soluções de consultoria mediante suas empresas-membro e de cooperação em todo o mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.