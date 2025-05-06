Andersen Consulting通过纳入Sertis拓展其在亚太地区的平台

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting迎来了最新成员Sertis，从而增加了在泰国和印度尼西亚的业务覆盖范围。Sertis是一家领先的咨询公司，为东南亚及其他地区的客户提供数据驱动的企业AI解决方案。这一战略举措增强了Andersen Consulting在该地区的影响力，并提升了该机构在AI领域的能力。

Sertis由Tee Vachiramon于2014年创立，专注于AI和技术转型咨询服务，包括AI战略制定、定制AI解决方案、数据分析以及数字化转型。该公司与金融、零售、能源、医疗保健和制造业等多个行业的客户合作，帮助他们优化运营、改进决策并提升客户体验。

Tee表示：“成为Andersen Consulting的一员对我们公司来说是一个里程碑，因为这使我们能够为客户利用一个无与伦比的、提供一流解决方案的平台。在Andersen的支持下，我们现在有能力向更广泛的全球客户群体提供我们的服务，继续基于数据和AI推动数字化转型和业务增长。我们很高兴能加入Andersen大家庭，并期待与全球的同事紧密合作。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz补充道：“扩大我们在印度尼西亚和泰国的咨询业务覆盖范围，对于释放亚太地区新兴技术的潜力至关重要，这使客户能够应对AI和技术转型的复杂性，同时在这些快速发展的市场中促进创新和经济增长。Sertis在提供前沿的数据驱动型解决方案方面享有盛誉，为我们的全球咨询平台增添了互补的能力。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过2万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在500多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

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