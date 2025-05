Momcozy presenta le sue innovazioni all’avanguardia per la maternità e la cura del bambino al Toys & Baby Milano, segnando il suo ingresso ufficiale nel mercato italiano

MILANO--(BUSINESS WIRE)--Momcozy, un marchio di riferimento nel settore della maternità e della cura del bambino, parteciperà al Toys & Baby Milano, in programma il 4 e 5 maggio 2025 a Milano. Questa partecipazione segna il suo ingresso ufficiale nel mercato italiano, rafforzando la sua presenza in un’area strategica e confermando il suo impegno a supportare le madri con soluzioni affidabili e di alta qualità in ogni fase della maternità.

Toys & Baby Milano, la principale fiera B2B in Italia dedicata ai giocattoli, ai prodotti per l’infanzia, alla cartoleria, agli articoli da regalo e alle decorazioni festive, è riconosciuta come un punto di accesso privilegiato sia al mercato italiano che a quello europeo della maternità e della cura del bambino.

Durante l’evento, Momcozy presenterà l’intera gamma dei suoi prodotti innovativi per la maternità e la cura del neonato – tra cui tiralatte hands-free, ausili per il recupero post-partum ed essenziali per la cura del neonato – mettendo in risalto il proprio impegno per il comfort, l’efficienza e un design attento alle esigenze delle madri.

Tra i prodotti di punta spiccano i tiralatte hands-free Mobile Flow™ e Mobile Style™, progettati per offrire alle madri maggiore libertà e flessibilità, superando i limiti dei dispositivi tradizionali. Sarà inoltre presentato il tiralatte hands-free S12 Pro, apprezzato per la sua vestibilità superiore e le alte prestazioni, pensato per rispondere alle esigenze della maternità contemporanea.

Per quanto riguarda il recupero post-partum, Momcozy presenterà la fascia addominale monopezzo Maternova, pensata per fornire un supporto essenziale alle madri durante il processo di guarigione. Nell’ambito della cura del neonato, verrà esposta la lavabiberon KleanPal Pro, che semplifica e migliora le routine igieniche delle famiglie impegnate. A completare l’offerta, il reggiseno per l’allattamento Jelly Strip Support metterà in risalto l’attenzione di Momcozy al comfort quotidiano e al design funzionale dei capi dedicati all’allattamento.

Attraverso questa variegata presentazione di prodotti, Momcozy intende dimostrare il proprio approccio olistico alla maternità e alla cura del neonato, offrendo soluzioni che permettono alle madri di affrontare ogni fase con maggiore serenità, fiducia e benessere.

L’ingresso di Momcozy nel mercato italiano rappresenta una tappa fondamentale nella sua espansione europea, che segue il successo ottenuto online in mercati come Germania, Regno Unito, Francia e Spagna. Con l’estensione della propria presenza anche nei canali fisici, il brand punta a rendere i suoi prodotti affidabili ancora più accessibili alle famiglie italiane.

Al Toys & Baby Milano, Momcozy presenterà le sue innovazioni, consoliderà partnership strategiche e rafforzerà la propria missione come “Cozy Reformer” — stabilendo nuovi standard in termini di comfort, cura e design per le madri in tutta Europa.

Chi è Momcozy

Fondata nel 2018, Momcozy è oggi un punto di riferimento nel settore FemTech, offrendo prodotti innovativi a supporto delle madri e dei bambini, dalla gravidanza al post-partum e oltre. Nota per i suoi rivoluzionari tiralatte indossabili, reggiseni per l’allattamento e altri articoli essenziali, Momcozy ha ridefinito gli standard di comfort e cura per la maternità moderna. Scelta da oltre 3,5 milioni di madri in 60 Paesi, Momcozy è presente sulle principali piattaforme di vendita al dettaglio, tra cui Babylist, Walmart, Target e Amazon, oltre che sul sito ufficiale www.momcozy.com.