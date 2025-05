Monroe Capital, SMBC und MA Financial gründen Joint Venture für Mittelstandskredite mit einem Volumen von 1,7 Milliarden US-Dollar

NEW YORK & CHICAGO & SYDNEY--(BUSINESS WIRE)--Monroe Capital, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) und MA Asset Management (Teil der MA Financial Group, ASX: MAF) gaben heute die Gründung eines neuen Joint Ventures („JV“) bekannt, das bis zu 1,7 Mrd. US-Dollar in vorrangig besicherte Kredite an mittelständische US-Unternehmen investieren wird. Das JV nutzt die sich ergänzenden Kompetenzen der drei Partnerinstitute, um eine differenzierte Plattform mit Fokus auf den attraktiven Teilbereich der privaten Kredite für mittelständische Unternehmen aufzubauen.

Das JV erwartet, von einem breiten Zugang zu hochwertigen, proprietären Dealflows von vorrangig besicherten Krediten an etablierte mittelständische Unternehmen zu profitieren, wobei es sich die Kreditvergabefähigkeiten der Direktkreditinfrastruktur von Monroe Capital, die etablierte Plattform für Privatkredite und Sponsorfinanzierungen von SMBC sowie die Expertise von MA Financial im Bereich Spezialkredite und Co-Lending zunutze macht.

Das investierbare Kapital des Joint Ventures wird von Monroe Capital, SMBC und MA Financial (über die von ihr verwalteten Fonds) bereitgestellt.

Monroe Capital ist einer der größten Direktkreditgeber für den unteren Mittelstand in den Vereinigten Staaten, SMBC ist eine führende globale Bank mit einem weltweiten Mittelstandsgeschäft, und MA Financial ist ein in Australien ansässiger alternativer Vermögensverwalter, der in den Vereinigten Staaten aktiv im Bereich Spezialkredite tätig ist, wobei Co-Lending eine Kernstrategie darstellt.

Dieses Joint Venture spiegelt eine breitere Entwicklung in der privaten Kreditlandschaft wider, in der Vermögensverwalter und Banken zusammenarbeiten, um Kreditnehmern skalierbare, differenzierte Kapitalösungen anzubieten. Dank ihrer starken Interessenübereinstimmung, gemeinsamen Kreditphilosophien und tiefgreifenden Originierungskanälen ist die strategische Partnerschaft zwischen Monroe Capital, SMBC und MA Financial gut positioniert, um die wachsende Nachfrage nach Finanzierungen in einem strukturell unterversorgten Marktsegment zu bedienen.

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit MA Financial und SMBC, um die robuste und umfassende Originierungsplattform von Monroe für Transaktionen im Mittelstand in den Vereinigten Staaten zu nutzen. Wir entwickeln weiterhin neue Strukturen, um der bevorzugte Finanzier für mittelständische Unternehmenskreditnehmer und ihre Private-Equity-Eigentümer zu sein“, sagte Zia Uddin, Präsident von Monroe Capital.

„Durch die Partnerschaft mit zwei führenden kreditorientierten Vermögensverwaltungsgesellschaften wird SMBC die Finanzierungslösungen für unsere mittelständischen Finanzsponsoren verbessern und unsere Präsenz in der Sponsorengemeinschaft weiter ausbauen. SMBC, Monroe und MA Financial verfolgen einen ähnlichen Ansatz bei privaten Kreditinvestitionen, wobei der Schwerpunkt auf der Vergabe von Krediten an hochwertige Kreditnehmer liegt, die von erstklassigen Private-Equity-Eigentümern aus dem Mittelstand unterstützt werden. Diese Partnerschaften sind ein wichtiger strategischer Meilenstein für die weitere Entwicklung des privaten Kreditgeschäfts von SMBC, und wir freuen uns darauf, mit der Kapitalbereitstellung zu beginnen“, sagte Glenn Autorino, Co-General Manager, Managing Director und Co-Head of Leveraged Finance, SMBC Americas Division.

„Wir glauben, dass strategische Partnerschaften zwischen spezialisierten Kreditgebern, Vermögensverwaltern und Banken die nächste Entwicklungsstufe im Bereich Private Credit darstellen. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Monroe Capital und SMBC in diesem innovativen Joint Venture, das den sich abzeichnenden Paradigmenwechsel hin zu Co-Lending widerspiegelt“, kommentierte Frank Danieli, Head of Global Credit Solutions bei der MA Financial Group. „Der US-Mittelstand bietet attraktive Möglichkeiten, Kapital in Unternehmen der Realwirtschaft zu investieren und dabei starke risikobereinigte Renditen zu erzielen und von robusten Kreditgeber-Sicherheiten zu profitieren, die für unsere Kreditphilosophie von grundlegender Bedeutung sind. Wir freuen uns, unseren Kunden Zugang zu dieser Chance zu eröffnen.“

Über Monroe Capital

Monroe Capital LLC („Monroe“) ist eine führende Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich auf private Kreditmärkte mit verschiedenen Strategien spezialisiert hat, darunter Direktkredite, Technologiefinanzierung, Venture Debt, alternative Kreditlösungen, strukturierte Kredite, Immobilien und Eigenkapital. Seit 2004 bietet das Unternehmen Kunden in den USA und Kanada erfolgreich Kapital Monroe ist stolz darauf, ein wertschöpfender und kundenfreundlicher Partner für Unternehmer, Führungskräfte sowie Private-Equity- und unabhängige Sponsoren zu sein. Die Plattform von Monroe bietet eine breite Palette von Anlageprodukten für institutionelle und vermögende Anleger, wobei der Schwerpunkt auf der Erzielung hochwertiger „Alpha“-Renditen unabhängig von Geschäfts- oder Konjunkturzyklen liegt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Chicago und verfügt über 11 Standorte in den Vereinigten Staaten, Asien und Australien.

Monroe wurde sowohl von Branchenkollegen als auch von Investoren mit verschiedenen Auszeichnungen gewürdigt, darunter DealCatalyst als „2025 Most Innovative Private Credit CLO Manager of the Year“, Private Debt Investor als „2024 Lower Mid-Market Lender of the Year, Americas“ und „2023 Lower Mid-Market Lender of the Decade“, Inc. als „2024 Founder-Friendly Investors List“ und Global M&A Network als „Lower Mid-Markets Lender of the Year 2023, USA“, Korean Economic Daily als „Best Performance in Private Debt – Mid Cap 2022“, Creditflux als „Best U.S. Direct Lending Fund 2021“ und Pension Bridge als „Private Credit Strategy of the Year 2020“. Weitere Informationen und wichtige rechtliche Hinweise finden Sie unter www.monroecap.com

Über SMBC

Die SMBC Group ist eine weltweit führende Finanzgruppe. Mit Hauptsitz in Tokio und einer 400-jährigen Geschichte bietet die SMBC Group eine breite Palette von Finanzdienstleistungen an, darunter Bankgeschäfte, Leasing, Wertpapiere, Kreditkarten und Konsumentenkredite. Die Gruppe verfügt über mehr als 150 Niederlassungen und 120.000 Mitarbeiter in fast 40 Ländern weltweit. Die Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) ist die Holdinggesellschaft der SMBC Group, die zu den drei größten Bankengruppen Japans zählt. Die Aktien der SMFG werden an den Börsen in Tokio und Nagoya sowie als ADRs an der New Yorker Börse (NYSE: SMFG) gehandelt. In Amerika ist die SMBC Group in den USA, Kanada, Mexiko, Brasilien, Chile, Kolumbien und Peru vertreten. Zu den operativen Gesellschaften der Gruppe in Amerika gehören die Sumitomo Mitsui Banking Corp. (SMBC), SMBC Americas Holdings, Inc., SMBC Nikko Securities America, Inc., SMBC Nikko Securities Canada, Ltd., SMBC Capital Markets, Inc., SMBC MANUBANK, JRI America, Inc., SMBC Leasing and Finance, Inc., Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. und Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Co., Ltd. (zusammen SMBC Group Americas Division). Weitere Informationen finden Sie unter www.smbcgroup.com

Über die MA Financial Group

Die MA Financial Group ist ein globaler alternativer Vermögensverwalter, der sich auf private Kredite, Immobilien und das Gastgewerbe spezialisiert hat. Das Unternehmen vergibt Kredite an Immobilien-, Unternehmens- und Spezialfinanzierungssektoren und bietet Unternehmensberatungsdienste an. Mit einem Team von über 700 Fachleuten in Australien, China, Hongkong, Neuseeland, Singapur und den Vereinigten Staaten verwaltet MA Financial Vermögenswerte in Höhe von über 10,3 Milliarden australischen Dollar, betreut Kredite in Höhe von 141 Milliarden australischen Dollar und hat Beratungs- und Eigenkapitalmarkttransaktionen im Wert von über 125 Milliarden australischen Dollar begleitet. Weitere Informationen finden Sie unter https://mafinancial.com/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.