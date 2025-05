Aramis annuncia il lancio di una nuova fragranza, Intuition, con Dwyane Wade nelle vesti di ambasciatore globale

NEW YORK--( BUSINESS WIRE )--Oggi The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) ha annunciato che Carl Haney, Vicepresidente esecutivo ricerca & sviluppo (R&S) e innovazione globale, lascerà l’azienda a decorrere dal 30 giugno 2025 per cogliere nuove opportunità. Chi subentrerà a Carl dovrà essere, nelle intenzioni dell’azienda, un persona esterna di grandi capacità in grado di dare impulso alla nuova era di innovazione trasformativa in linea con la visione strategica di The Estée Lauder Com...