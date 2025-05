Ant International s’associe à Barclays pour optimiser la gestion de trésorerie mondiale grâce à un modèle de change propriétaire fondé sur l’intelligence artificielle

SINGAPOUR--(BUSINESS WIRE)--Ant International a conclu un partenariat stratégique avec la grande banque britannique Barclays afin d'aider les entreprises à optimiser et à renforcer la gestion de leur trésorerie internationale. Dans ce cadre, les deux entités uniront leurs forces pour mettre en commun des solutions technologiques innovantes, dont le modèle exclusif d’intelligence artificielle FX Time-Series Transformer (TST) développé par Ant, afin d'aider les entreprises à réduire leurs coûts et à mieux gérer les risques liés à la volatilité des taux de change dans un contexte économique mondial instable.

Dans le cadre de la phase initiale de la collaboration, Ant International a réalisé avec succès un premier lot de transactions de change intra-groupe en partenariat avec Barclays.

Le modèle TST d’Ant International repose sur une architecture de type transformateur exploitant les mégadonnées, avec près de deux milliards de paramètres. Intégrant les algorithmes de prévision de séries chronologiques les plus récents, il permet d’anticiper l’évolution des tendances dans le temps. Ant a par ailleurs développé de nouveaux cadres méthodologiques de pré-entraînement et de réglage fin supervisé (Supervised Fine-Tuning, ou SFT), afin d’optimiser la formation du modèle et d’améliorer progressivement la précision de ses prédictions.

Le modèle TST permet désormais d’anticiper les flux de trésorerie et l’exposition au risque de change d’une entreprise sur une base horaire, quotidienne et hebdomadaire, avec un taux de précision supérieur à 90 %. Cette capacité de prévision fine permet d’estimer plus justement les volumes de transactions à venir, de limiter les opérations de couverture inutiles ainsi que les primes de risque bancaires, et par conséquent de réduire les coûts de couverture et les frais globaux liés aux fluctuations de change.

Barclays a intégré le modèle TST à sa plateforme de couverture de change BARX NetFX, largement utilisée dans les secteurs du commerce électronique et des paiements. Cette collaboration s’inscrit dans la stratégie de Barclays qui vise à automatiser les opérations de change grâce au développement d'outils numériques permettant à ses clients d'automatiser leurs flux de travail et d'optimiser la gestion de leur couverture de change.

L’intégration du modèle TST à la solution Guaranteed FX permet à Barclays d’améliorer les performances de sa plateforme BARX NetFX, en affinant la prévision des expositions au risque de change d’Ant International. La banque peut ainsi proposer une couverture plus précise, réduire ses coûts de couverture et renforcer l’efficacité globale de sa plateforme. Ant International capitalise sur cette optimisation pour offrir aux entreprises des taux de change compétitifs, tout en assurant une relative stabilité des prix pour les principales devises, notamment l’euro et le dollar américain. Les premières transactions tests ont d’ores et déjà permis à Ant International d’aider ses clients à réduire leurs coûts liés au change.

L’exemple d’Ant International et Barclays illustre le potentiel du modèle TST pour aider les entreprises à atténuer l’impact de la volatilité des taux de change à l’échelle mondiale grâce à l’intelligence artificielle.

« Ant International est un partenaire de longue date et de grande valeur pour Barclays, et nous sommes ravis d’avoir collaboré à cette solution innovante », a déclaré Ben Parkinson, directeur mondial des ventes Fintech et automatisation des opérations de change chez Barclays. « Cette collaboration témoigne de la solidité de notre relation et de la confiance mutuelle entre nos équipes. Leur modèle d’intelligence artificielle de pointe a permis d'affiner les prévisions de flux de trésorerie et d'optimiser le processus de couverture du risque de change. En associant les capacités prédictives avancées de l’IA développée par Ant International à notre expertise de référence sur le marché des changes, nous avons pu réduire l’incertitude et les coûts, établissant ainsi un nouveau standard en matière de gestion du risque de change », a-t-il ajouté.

Kelvin Li, directeur général des technologies de plateforme chez Ant International, a déclaré : « La collaboration avec Barclays autour de notre modèle Time Series Transformer marque une étape majeure dans notre engagement continu à aider les directions de trésorerie à optimiser leurs stratégies de change. Les résultats obtenus grâce à la combinaison des capacités bancaires avancées de Barclays et des solutions technologiques d’Ant International illustrent parfaitement la manière dont l’innovation peut transformer la gestion de la liquidité mondiale en rendant les opérations de change plus efficientes. Cela démontre également comment l’optimisation de notre propre gestion de trésorerie peut bénéficier à nos clients en leur offrant des taux de change plus compétitifs. »

« Cette collaboration illustre parfaitement l’engagement de Barclays à évoluer aux côtés de ses partenaires, en tirant parti de nos forces complémentaires pour enrichir nos offres et proposer des solutions toujours plus performantes », a déclaré Pushkaraj Gumaste, responsable des services bancaires aux entreprises pour la région Asie-Pacifique et Moyen-Orient chez Barclays. « C’est un exemple concret de la manière dont nous pouvons faciliter les activités transfrontalières de nos clients tout en renforçant la valeur ajoutée que nous apportons à leurs opérations internationales », ajoute-t-il.

Alors que les transactions transfrontalières mondiales devraient dépasser les 290 000 milliards de dollars américains d’ici 2030, Ant International et Barclays s’accordent sur la nécessité de solutions de change innovantes permettant aux entreprises de réaliser leurs opérations de manière plus fluide et plus sécurisée. Si les cas d’usage actuels couvrent déjà les principales paires de devises utilisées par Ant International, les deux partenaires ambitionnent d’étendre la solution à un plus grand nombre de devises et de cas d’usage afin de répondre à des besoins commerciaux toujours plus variés.

À propos d'Ant International

Basée à Singapour, Ant International est un leader mondial dans les domaines des paiements numériques, de la numérisation et des technologies financières. La société propose une plateforme techfin unifiée, conçue pour favoriser l’émergence d’un commerce nouvelle génération, accessible à tous. En étroite collaboration avec ses partenaires, Ant International accompagne des commerçants de toutes tailles à travers le monde, en soutenant leur croissance grâce à une offre complète de solutions de paiement numérique et de services financiers technologiques. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.ant-intl.com/

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.