Acquisition des 30 % de CDPQ dans Water Technologies et Solutions donnant à Veolia le contrôle à 100 % et permettant d’accélérer la création de valeur

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Veolia (Paris:VIE) a signé un accord avec CDPQ pour l'acquisition de sa participation de 30 % dans Water Technologies and Solutions ("WTS"), permettant à Veolia d'en obtenir le contrôle à 100 %, d’accroître ainsi la création de valeur, de simplifier la structure et d’extraire des synergies de coûts supplémentaires d'environ 90 millions d'euros.

Cette acquisition est une étape logique dans le déploiement du plan stratégique GreenUp, qui vise à renforcer l'ancrage du Groupe dans les activités de Technologies de l'eau ainsi qu’aux États-Unis, tous deux identifiés comme des "boosters" de croissance prioritaires.

L'acquisition des intérêts minoritaires de CDPQ renforcera le positionnement unique de Veolia en tant que leader mondial des Technologies de l'eau. Le Groupe est parfaitement positionné pour profiter de la demande croissante en technologies et solutions innovantes de traitement de l'eau, alimentée par la pénurie d'eau, l'adaptation au changement climatique, les préoccupations sanitaires et le développement d'industries stratégiques telles que les semi-conducteurs, les produits pharmaceutiques et les centres de données.

L'acquisition des 30 % restants de WTS donnera à Veolia un contrôle complet, lui permettant d'améliorer les performances opérationnelles grâce à un processus d'intégration complet et de saisir toutes les opportunités de développement et d'innovation. Suite à l'acquisition, le Groupe sera en mesure d’extraire environ 90 millions d'euros supplémentaires de synergies de coûts d'ici à 2027. Ces synergies sont déjà bien identifiées et bénéficient d'un risque d'exécution très faible, grâce à notre connaissance approfondie de l'actif et à notre track record en matière d’extraction de synergies. L'acquisition devrait être relutive à partir de 2026 et contribuera à améliorer le ROCE du Groupe.

Le prix d'acquisition est de 1,75 milliard de dollars (~1,5 milliard d'euros), correspondant à ~11x l’EBITDA 2025 estimé post synergies. Après la transaction, Veolia maintiendra une marge de manœuvre par rapport à son objectif de Dette Nette / EBITDA de 3x, permettant au Groupe de conserver sa flexibilité stratégique pour continuer à déployer son plan stratégique GreenUp.

Veolia confirme tous les objectifs de 2025 et GreenUp précédemment communiqués, à la fois au niveau du Groupe et des Technologies de l'Eau, et vise maintenant pour les Technologies de l'Eau une croissance moyenne annuelle de l’EBITDA d'au moins +10 %(1) sur la période 2023-2027.

“Cette acquisition marque une étape clé dans la réalisation du plein potentiel des Technologies de l'Eau, un moteur de croissance identifié comme une priorité dans notre plan stratégique GreenUp, et un segment où nous sommes déjà leader du marché. Le plein contrôle nous permettra d'accélérer la croissance, d'améliorer l'efficacité opérationnelle et les synergies ainsi que de renforcer nos priorités stratégiques. Ce mouvement est crucial compte tenu des besoins urgents et en évolution rapide du marché, et nous permettra de répondre plus rapidement et plus efficacement aux opportunités et défis qui se présentent”, a déclaré Estelle Brachlianoff, Directrice Générale de Veolia.

“Nous sommes fiers des réalisations de WTS depuis notre investissement en 2017, qui est devenu un leader mondial des technologies de l'eau. Grâce à notre partenariat, nous avons aidé à renforcer les fondations de l'entreprise et à la positionner pour une croissance soutenue et une création de valeur à long terme. Nous sommes reconnaissants pour la collaboration étroite avec les équipes de direction de WTS et Veolia, et nous leur souhaitons tout le succès dans ce prochain chapitre," a déclaré Albrecht von Alvensleben, Directeur Général, chargé du Private Equity Europe de CDPQ.

Le closing de la transaction est attendu fin juin 2025.

Les Technologies de l’Eau chez Veolia - En 2024, le segment Veolia Water Technologies a réalisé un chiffre d'affaires de 4,97 milliards d'euros (41 % Amérique du Nord, 25 % Europe, 13 % Asie Pacifique, 13 % Afrique Moyen-Orient et 8 % Amérique latine) et un EBITDA de 612 M€. L'entreprise sert plus de 8 000 clients dans 44 pays, avec 38 sites technologiques et 11 laboratoires de R&I dédiés. - Les activités de Veolia Water Technologies comprennent à la fois Veolia WT, détenue à 100 % et la filiale Water Technologies and Solutions "WTS", détenue à 70 % par Veolia et 30 % par CDPQ. La filiale Water Technologies and Solutions “WTS” - WTS a été formée en tant que coentreprise à 70 %-30 % entre Suez et CDPQ en 2017, avant de devenir une filiale de Veolia suite à la fusion Veolia-Suez en 2022, avec CDPQ conservant sa participation minoritaire de 30 %. En 2024, WTS a réalisé un chiffre d'affaires de 3,3 milliards d'euros (3,6 milliards de dollars) et un EBITDA de 472 millions d'euros (511 millions de dollars). Expand

