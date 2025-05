Monroe Capital, SMBC en MA Financial lanceren een joint venture voor kredietverlening aan middelgrote bedrijven van US$1,7 miljard

NEW YORK & CHICAGO & SYDNEY--(BUSINESS WIRE)--Monroe Capital, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) en MA Asset Management (dat deel uitmaakt van MA Financial Group, ASX: MAF) kondigden vandaag de oprichting van een nieuwe joint venture (“JV”) aan, die tot US$1,7 miljard zal investeren in leningen met hoogwaardige zekerheidsdekking aan kredietnemers uit de middenmarkt van de V.S. De JV benut de complementaire capaciteiten van de drie samenwerkende instellingen om een gedifferentieerd platform tot stand te brengen dat de aandacht richt op de aantrekkelijke middenmarkt subset van particulier krediet.

De JV verwacht voordeel te halen uit ruime toegang tot kwaliteitsvolle, eigen transacties van leningen met hoogwaardige zekerheidsdekking met eerste pandrecht aan gevestigde bedrijven uit de middenmarkt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de capaciteiten om leningen op te stellen geboden door de infrastructuur voor directe leningen van Monroe Capital, SMBC’s gevestigde platform voor particulier krediet en sponsorfinanciering, en de expertise van MA Financial op het vlak van speciale kredieten en co-lending.

