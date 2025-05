Andersen Consulting udvider platformen i Asien og Stillehavsområdet med tilføjelsen af Sertis

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting udvider sin dækning i Thailand og Indonesien med sin nyeste medlemsvirksomhed, Sertis, et førende konsulentfirma, der leverer datadrevne AI-løsninger til virksomheder i og uden for Sydøstasien. Dette strategiske skridt styrker Andersen Consultings tilstedeværelse i regionen og styrker organisationens kompetencer inden for AI-området.

Sertis blev grundlagt i 2014 af Tee Vachiramon og har specialiseret sig i konsulenttjenester inden for AI og teknologitransformation, herunder udvikling af AI-strategi, tilpassede AI-løsninger, dataanalyse og digital omstilling. Firmaet arbejder med kunder i forskellige sektorer, herunder finans, detailhandel, energi, sundhedspleje og produktion, og sætter dem i stand til at optimere driften, træffe bedre beslutninger og forbedre kundeoplevelsen.

"At blive medlem af Andersen Consulting er en milepæl for vores firma, da det giver os mulighed for at trække på en enestående platform med brancheførende løsninger til vores kunder," siger Tee. "Med støtte fra Andersen er vi nu i stand til at tilbyde vores tjenester til et endnu bredere globalt marked og fortsætte med at fremme digital omstilling og forretningsvækst baseret på data og AI. Vi er begejstrede for at blive en del af Andersen-familien og ser frem til at arbejde tæt sammen med vores kolleger over hele verden."

Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og administrerende direktør for Andersen, tilføjer: "At udvide vores konsulenttilstedeværelse i Indonesien og Thailand er afgørende for at kunne frigøre potentialet i nye teknologier i Asien og Stillehavsområdet, så kunderne kan navigere i kompleksiteten i AI og teknologisk omstilling og samtidig fremme innovation og økonomisk vækst på disse markeder, der er i hastig udvikling. Sertis' enestående ry for at levere banebrydende, datadrevne løsninger tilføjer yderligere muligheder til vores globale konsulentplatform."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder en omfattende portefølje af ydelser inden for virksomhedsstrategi, forretningsudvikling, teknologi- og AI-transformation samt løsninger inden for menneskelig kapital. Andersen Consulting er integreret i Andersen Globals multidimensionelle servicemodel og leverer rådgivning i verdensklasse inden for konsulentarbejde, skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og strategisk rådgivning via en global platform med over 20.000 professionelle og en tilstedeværelse i mere end 500 lokationer gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab, der leverer konsulentløsninger via sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere verden over.

