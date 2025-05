Aramis kondigt haar nieuwe geur, Intuition, aan met Dwyane Wade als wereldwijde ambassadeur

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Vandaag kondigt Aramis aan dat het Intuition by Aramis op de markt brengt. De lancering luidt een nieuw hoofdstuk in voor het legendarische herenparfummerk. Dwyane Wade wordt wereldwijd ambassadeur en het gezicht van Intuition by Aramis, dat in augustus 2025 op de markt komt. In nauwe samenwerking met het merk was hij actief in de campagneverhalen en creatieve uitingen.

Aramis werd in 1963 gelanceerd en groeide uit tot marktleider in de categorie herenparfums en verzorgingsproducten als eerste prestigieuze herenparfum in de VS. Meer dan 60 jaar later, voortbouwend op het rijke erfgoed en de autoriteit van het merk op het gebied van parfums, is Intuition by Aramis geïnspireerd door het idee van een nieuw soort mannelijkheid: EQ en IQ, gevoeligheid en kracht, doelgerichtheid en vermogen.

