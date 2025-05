Andersen Consulting erweitert Plattform im asiatisch-pazifischen Raum durch Sertis

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting erweitert seine Präsenz in Thailand und Indonesien durch ein neues Mitglied. Sertis ist eine führende Unternehmensberatung, die Kunden in Südostasien und anderswo datenbasierte KI-Lösungen anbietet. Dank dieses Schachzugs ist Andersen Consulting nun stärker in dieser Region im Bereich KI vertreten.

Sertis wurde 2014 von Tee Vachiramon gegründet und ist spezialisiert auf künstliche Intelligenz und Technologietransformation, wie zum Beispiel KI-Strategieentwicklung, maßgeschneiderte KI-Lösungen, Datenanalyse und digitale Transformation. Die Kunden kommen aus den unterschiedlichsten Branchen wie Finanzen, Einzelhandel, Energie, Gesundheitswesen und Industrie. Sie möchten ihre Operationen optimieren, die Entscheidungsfindung verbessern oder ihren Endkunden mehr bieten.

„Mitglied von Andersen Consulting zu werden, ist für unser Unternehmen ein Meilenstein, denn so haben wir Zugang zu optimalen Lösungen für unsere Kunden,” sagte Tee. „Nun können wir unseren Service einer noch breiteren, global orientierten Zielgruppe anbieten und die digitale Transformation auf der Basis von Daten und KI vorantreiben. Wir freuen uns, Teil der Andersen Familie zu werden und mit unseren Kollegen auf dem gesamten Globus zusammenzuarbeiten.”

Global Chairman und CEO von Andersen Mark L. Vorsatz fügte hinzu: „Durch die Ausweitung unserer Präsenz in Indonesien und Thailand können wir das Potenzial der neuen Technologien in Asien-Pazifik freisetzen. So können unsere Kunden die Herausforderungen der künstlichen Intelligenz und der technologischen Transformation meistern. Innovation und wirtschaftliches Wachstum in der Region werden gestärkt. Sertis steht in dem Ruf, moderne, datengestützte Lösungen zu finden. Sie sind deshalb eine ideale Ergänzung unserer Plattform."

Andersen Consulting ist eine global tätige Unternehmensberatung mit einem umfassenden Portfolio an Dienstleistungen, wie Corporate Strategy, Unternehmenstransformation, KI und Personalberatung. Andersen Consulting ist Teil des multidimensionalen Servicemodells von Andersen Global. Diese globale Plattform bietet Consulting, Steuer- und Rechtsberatung, Bewertung und globale Mobilität. Mehr als 20.000 Experten an mehr als 500 Standorten gehören zu diesem Netzwerk. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Limited Partnership und ist über seine Mitglieder und Partnerfirmen weltweit aktiv.

