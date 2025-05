Monroe Capital、SMBC和MA Financial聯手創立價值17億美元的中等市場貸款合資公司

紐約&芝加哥&雪梨--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Monroe Capital、Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) 和MA Asset Management(MA Financial Group旗下機構,ASX:MAF)今天宣布聯手成立一所新的合資公司 (JV),注入可高達17億美元的資金,用於提供美國中等市場貸款人優先擔保貸款。這所合資公司運用三所合資機構互補的優勢來建立差異化平台,專攻中等市場私人信貸這一塊頗具吸引力的次領域。

這所合資公司有大量機會提供高品質、專有的優先擔保貸款交易給有一定基礎的中等市場公司,並充分利用Monroe Capital直接貸款基礎設施的貸款發放能力、SMBC成熟的私人信貸業務和發起人融資平台,以及MA Financial在專業信貸和共同貸款方面的專長。

這所合資公司的可投資資本將由Monroe Capital、SMBC和MA Financial(透過其經管的基金)共同注資。

Monroe Capital是美國最大的中低市場直接貸款機構之一、SMBC是一所經營全球中階市場發起人業務的一流全球性銀行,而MA Financial是一所總部位於澳洲的另類資產管理者,積極在美國拓展專業信貸業務,聯合貸款是其核心戰略。

這所合資公司反映出私人信貸產業的進一步演變,即資產管理公司與銀行合作,為借款人提供可擴展的差異化資本解決方案。由於共同利益、信貸理念和有力的發起管道,Monroe Capital、SMBC和MA Financial的戰略合作夥伴關係構成絕對的優勢,可滿足市場中結構性服務不足領域日益成長的融資需求。

「我們很高興能與MA Financial以及SMBC合作,運用Monroe強大的綜合性原創平台在美國進行中等市場交易。我們不斷推出新架構,成為中低端市場企業借款人及其私募股權所有者的首選融資對象。」 Zia Uddin(Monroe Capital總裁)說,

「與這兩家一流信貸資產管理專業公司合作,有助於SMBC為中等市場金融發起人客戶群提供更好的金融解決方案,並繼續拓展我們在發起人社群中的形象。SMBC、Monroe和MA Financial都採用類似的私人信貸投資模式,將重心置於貸款給由頂級中型市場私募股權所有者支持的優質借款人。這些合作關係是我們在繼續發展SMBC私人信貸業務之路上的重大戰略里程碑,我們很高興能夠開始部署資本。」Glenn Autorino(SMBC Americas Division聯席總經理、董事總經理兼槓桿融資聯席主任)說。

「我們相信,專業貸款機構、資產管理公司和銀行之間的戰略夥伴關係是私人信貸的下一個發展方向。很高興能與Monroe Capital和SMBC合作成立這家創新合資公司,落實聯合貸款的新範型轉變。」Frank Danieli(MA Financial Group全球信貸解決方案主任)表示,「美國中等市場是一個極具吸引力的機會,可以將資本部署到真實世界中的經濟企業,同時獲得強勁的風險調整回報,並受益於強有力的貸款人保護,符合我們的基本信貸理念。很高興能為客戶帶來這個機會。」

關於Monroe Capital

首屈一指的資產管理公司Monroe Capital LLC(以下簡稱「Monroe」)專精私人信貸市場的各種策略,包括直接貸款、技術融資、風險債務、另類信貸解決方案、結構性信貸、房地產和股權。自2004年以來,該公司為美國與加拿大的客戶提供理想的資本解決方案。企業主、管理階層以及私募股權和獨立發起人視Monroe為提升價值、關懷使用者的合作夥伴,令該公司引以為豪。Monroe的平台為機構組織與高淨值投資人提供各類投資產品,全力突破商業或經濟週期的緊箍咒,取得高品質的「超額回報」("alpha” return),無論商業或經濟週期如何。該公司的總部位於芝加哥,在美國、亞洲及澳洲共設有11個辦事處。

Monroe獲同儕與投資者肯定,屢獲獎項,包括DealCatalyst 的2025年「年度最具創新力私人信貸CLO經理」(Most Innovative Private Credit CLO Manager of the Year);Private Debt Investor的2024年「年度美國中低階市場貸款機構」(Lower Mid-Market Lender of the Year)、2023年「十年來中低階市場貸款機構」(Lower Mid-Market Lender of the Decade);Inc.的2024年「創辦人友好投資者名單」(Founder-Friendly Investors List);Global M&A Network的2023年「美國年度中低階市場貸款機構」(Lower Mid-Markets Lender of the Year, U.S.A.);《韓國經濟日報》的2022年「私人債務最佳表現—中型股」(Best Performance in Private Debt – Mid Cap)、Creditflux的2021年「美國最佳直接貸款基金」(Best U.S. Direct Lending Fund),以及Pension Bridge的2020年「年度私人信用戰略」(Private Credit Strategy of the Year)。如需進一步資訊及重要免責聲明,請造訪:www.monroecap.com。

關於SMBC

頂級全球金融集團SMBC集團的總部位於東京,歷史長達400年,提供各類金融服務,包括銀行、租賃、證券、信用卡和消費金融在內。該集團在全球各地將近40個國家設有150多所辦公室,旗下員工多達12萬人。SMBC集團是日本三大金融集團之一,而Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) 是SMBC集團的控股公司。SMFG的股票在東京、名古屋以及紐約的美國存託憑證 (ADR) (紐約證券交易所代號:SMFG)股市交易。在美洲,SMBC集團的足跡遍布美國、加拿大、墨西哥、巴西、智利、哥倫比亞和祕魯。該集團在美洲的營運公司有:Sumitomo Mitsui Banking Corp. (SMBC)、SMBC Americas Holdings, Inc.、SMBC Nikko Securities America, Inc.、SMBC Nikko Securities Canada, Ltd.、SMBC Capital Markets, Inc.、SMBC MANUBANK, JRI America, Inc.、SMBC Leasing and Finance, Inc.、Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A.和Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Co., Ltd.(統稱為「SMBC Group Americas Division」)。如需進一步資訊,請造訪:www.smbcgroup.com。

關於MA Financial Group

全球性另類資產管理公司MA Financial Group專精私人信貸、房地產和旅館業。該公司放款給房地產、企業和專業金融領域,並提供企業諮詢服務。MA Financial的團隊囊括700多名專業人員,分布於澳洲、香港、紐西蘭、新加坡和美國,旗下管理資產逾103億澳元、監督價值1410億澳元的管理貸款,並為1250億澳元以上的諮詢和股權資本市場交易提供諮詢服務。如欲進一步認識該公司,請造訪:https://mafinancial.com/。

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。